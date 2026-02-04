El precioso pueblo de Teruel con menos de 150 habitantes donde comer de lujo gracias a un restaurante con sello Michelin

Puertomingalvo, en Teruel (Shutterstock).

Teruel existe, y no solo como eslogan político o reivindicativo. Existe también en lo gastronómico, una afirmación que ya nadie se atrevería a poner duda. Tampoco la Guía Michelin, que reconoce en uno de sus pueblos más escondidos a un restaurante de alto nivel que bien merece una visita. Precisamente a este eslogan hace honor el nombre del restaurante en cuestión; ‘Existe’, una propuesta gastronómica a más de 1.400 metros de altitud que trata de reivindicar el papel de la mal llamada España vaciada a golpe de fuegos y sartenes.

El restaurante en cuestión se encuentra situado en Puertomingalvo, un pequeño pueblo de menos de 150 habitantes cuyo curioso nombre solo hace que augurar todo lo que este tesoro escondido turolense tiene que ofrecer. El restaurante nació en realidad en la localidad de Mosqueruela, aunque se trasladaron para convertirse en enseña gastronómica del hotel Mas de Cebrián, una antigua masía rehabilitada en plena Sierra de Gúdar y Javalambre.

La pareja al frente de Existe, con María Dávila en sala haciendo de sommelier y Alberto Montañés en cocina, propone en este restaurante un único menú degustación (36 €), basado en el producto turolense de proximidad, que cambia aproximadamente cada mes, adaptándose a lo que permite el kilómetro 0.

Sus platos nos hablan constantemente del territorio y de sus raíces culinarias. Por eso, en su menú, se sirven recetas como la croqueta de jamón de Teruel, los hongos con panceta, huevo y queso, las albóndigas de ternera ecológica de Mosqueruela o el arroz de costilla D.O. cerdos de Teruel.

La calidad de esta cocina y lo auténtico de su propuesta han conquistado incluso a la Guía Michelin, que lo incluye en su lista de restaurantes Bib Gourmand; locales que, a pesar de ofrecer platos dignos del calificativo de alta cocina, mantienen precios asequibles para sus clientes. Pero este no es en absoluto el único reconocimiento. Además, Existe cuenta con un Solete de la Guía Repsol y María Dávila recibió el año pasado el reconocimiento del Basque Culinary Center como una de las 100 jóvenes con más talento de la gastronomía nacional.

Qué ver en Puertomingalvo

Teruel esconde muchas pequeñas joyas rurales, pueblos que, como Puertomingalvo, tienen mucho que ofrecer más allá de lo evidente. Este enclave, más o menos a una hora y 20 minutos en coche de la capital de provincia, cuenta con uno de los castillos medievales mejor conservados de la zona, una impresionante fortaleza que cuenta incluso con tramos de la muralla y dos portales que datan de los siglos XIV y XV.

Encaramado en lo alto de un monte, este castillo hace las veces de puesto de vigilancia sobre las bellas calles del pueblo medieval, brindando a los visitantes una vista panorámica de la región y del paisaje de la comarca del Maestrazgo.

El castillo de Puertomingalvo tiene su origen en el siglo XIII, cuando fue construido con el propósito de defender el territorio y controlar las rutas comerciales. Así, desempeñó un papel crucial durante los conflictos que marcaron la Edad Media, como es el caso de numerosas batallas y enfrentamientos, evidencia de la turbulenta historia de la región. De este modo, presenta una arquitectura militar muy marcada, reflejo de la necesidad de la defensa del territorio.