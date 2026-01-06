La estación de esquí de Valdelinares, en un pueblo que no llega a los 100 habitantes: más de una decena de pistas y por encima de los 2.000 metros de altura

El Rey felipe VI este domingo disfrutando de la nieve en la estación de esquí turolense de Aramón Valdelinares. (Europa Press)

En días fríos como el de hoy, puede apetecer, especialmente, quedarse en casa con una manta, pero hay quien opta por lanzarse a hacer deporte. Y qué mejor deporte en estas fechas de pleno invierno que esquiar. La estación de Valdelinares está ubicada en la Sierra de Gúdar, dentro del término municipal homónimo, en la provincia de Teruel. Este pequeño pueblo, con menos de 100 habitantes, experimenta un notable aumento de visitantes durante la temporada de nieve.

Destino predilecto además de la Casa Real, el municipio está localizada a unos 70 kilómetros de la capital turolense y a unos 80 kilómetros de València, Valdelinares recibe tanto esquiadores de Aragón como de la Comunitata Valenciana. Sus instalaciones se encuentran entre los 1.700 y los 2.024 metros de altitud, aunque la nieve no está garantizada toda la temporada, por lo que es aconsejable consultar el estado de las pistas antes de planificar la visita.

Dónde está la estación de esquí de Valdelinares

La estación de esquí de Valdelinares se encuentra en la Sierra de Gúdar, dentro del municipio de Valdelinares, en la provincia de Teruel. La población no llega a los 100 habitantes. No obstante, entre diciembre y marzo se considera temporada alta, por lo que los alrededores del municipio suelen acoger más población durante los fines de semana.

Por su parte, la estación está situada a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Teruel y a, aproximadamente, 80 kilómetros de València. Por ambos motivos, suele recibir tanto población aragonesa como procedente de la Comunitat Valenciana. Su altitud oscila entre los 1.700 y los 2.024 metros respecto al mar y cabe destacar que no siempre contiene nieve. Por ello, se recomienda revisar previamente el estado de las pistas.

Precios de forfaits y costes por día

Las posibilidades de alquiler de los equipos para disfrutar de un día de nieve en Valdelinares son diversas. El precio estándar por día, para un adulto, es de 41 euros en taquilla y 35 euros si se adquiere de antemano en la web o la aplicación. No varía demasiado en el caso de un niño, en el que son 33 euros en taquilla y 28 online. Por otro lado, si solo se quiere aprovechar de las pistas hasta las 13 horas, existe la posibilidad de pagar 33 euros si es adulto por los forfaits y 27 si se es menor.

En Valdelinares, también se aplican descuentos por días consecutivos en los que se quiera esquiar. De forma escalonada, si son 2 días los que interesan, hay un 5% de descuento; un 10% si son 3 días; un 15% si son 4 días y un 20%, ya sean 5, 6 o 7 días. Estas rebajas, únicamente tienen lugar durante la temporada alta.

También existen packs, que quizá convencen a quien quiere no salir de las pistas de esquí en días, prácticamente. Los forfaits se alquilan en días flexibles, tanto para adultos como para menores. 193 euros es el coste por cinco días de mayores de 18 años y 154 euros para público infantil; mientras que se cobra 334 euros por 10 días flexibles a un adulto y 267 euros a los más pequeños.

Si directamente se vive en Valdelinares, además de por y para el deporte con esquís, la estación ofrece el abono para toda la temporada por 464 euros a los adultos, 371 euros a los menores y 45 a los más pequeños de la casa o los “súper veteranos”.

Dónde alojarse cerca de la estación

La estación de esquí de Valdelinares, uno de los destinos más populares de la Sierra de Gúdar, cuenta con una variada oferta de alojamientos en las localidades cercanas, tanto para familias como para grupos de esquiadores. Los visitantes pueden elegir entre hoteles, hostales, apartamentos y casas rurales situados en Valdelinares, Alcalá de la Selva y Mora de Rubielos. Las tres poblaciones tienen fácil acceso a las pistas.

En el propio municipio de Valdelinares, hay apartamentos que ofrecen estancias a menos de 10 minutos en coche de las pistas, con precios que oscilan entre los 90 y 160 euros por noche en temporada alta, según datos publicados por Booking. También se encuentra el Hostal Restaurante El Cid, por ejemplo, con habitaciones dobles más económicas.

Valdelinares, en Teruel (Turismo Gúdar-Javalambre).

En Alcalá de la Selva, localizada a 13 kilómetros de la estación, se ubican alojamientos como el Hotel La Vega, donde una habitación doble ronda los 120 euros por noche, y los Apartamentos Rurales El Solano, con tarifas desde 85 euros. El Hostal Los Arcos ofrece opciones más económicas, con habitaciones a partir de 60 euros.

Para quienes buscan una experiencia rural, existen casas y apartamentos en toda la Sierra de Gúdar. Las tarifas medias de estas opciones varían entre 100 y 180 euros por noche, dependiendo de la capacidad y los servicios incluidos. Mientras que en Mora de Rubielos, a 35 kilómetros de la estación, el Hotel Mora y el Hotel La Trufa Negra son dos de las alternativas más demandadas, con precios desde 130 y 160 euros por noche, respectivamente. Algunos alojamientos ofrecen servicios adicionales como guardaesquís, menús especiales y traslados a las pistas, por lo que se aconseja consultar estos detalles antes de reservar.

Cómo llegar a Valdelinares

El acceso principal a la estación de esquí de Valdelinares es por carretera, ya que no existen conexiones directas por tren o autobús hasta la estación. No obstante, es recomendable comprobar los transportes lanzadera entre algunos hospedajes y las pistas.

La distancia aproximada con Teruel es de 70 kilómetros y la ruta consiste en seguir la N-420 hacia Cedrillas, tomar la A-228 dirección Alcalá de la Selva y continuar por la TE-V-4 a Valdelinares. Si el punto de partida es València, a unos 115 km, convendría seguir la A-23 hasta la salida de Mora de Rubielos, seguir por la A-232 hasta Alcalá de la Selva y luego la TE-V-4 hasta el destino nevado. Es, además, recomendable llevar cadena o equipamiento adecuado para nevadas.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La estación de esquí de Valdelinares cuenta con 17 kilómetros esquiables repartidos en diferentes pistas de esquí alpino. Estas pistas se distribuyen en varios niveles de dificultad y están equipadas con remontes y servicios para esquiadores. A día de hoy, hay 11 pistas abiertas (4 verdes, 4 azules, 3 rojas y ninguna negra), mientras que de los 17 km con nieve, habitualmente, hasta el 5 de enero, tan solo eran esquiables 14,9 km. Con una temperatura durante el día de ayer de 10 ºC, el espesor de la nieve es de 35 sobre 100, según recogen en su página web.

Qué altura tiene la estación de Valdelinares

La estación de esquí de Valdelinares está situada entre los 1.700 metros y los 2.024 metros de altitud sobre el nivel del mar. El punto más bajo de la estación se encuentra a 1.700 metros y la cota máxima alcanza los 2.024 metros. Estas cifran denotan unas pistas en las que poder aprender a esquiar, así como disfrutar del deporte de nieve de forma puntual, pero intensamente.