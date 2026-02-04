España

Detienen a dos personas por el sabotaje a un buque militar de Alemania: vertían sustancias en el motor y perforaban tuberías

Las autoridades no han confirmado ninguna línea de investigación y el Kremlin ha negado su implicación

Vista de la fragata "Hessen"
Vista de la fragata "Hessen" en el puerto de Wilhelmshaven, Alemania, (Sina Schuldt/dpa via AP)

Dos hombres han sido detenidos por un supuesto sabotaje a una fragata de las fuerzas armadas alemanas en 2025. La colaboración de Alemania, Grecia y Rumanía permitió detener a los dos sospechosos. Según la información oficial, las detenciones se produjeron este miércoles en Alemania y Grecia, en el marco de una operación internacional que incluyó el registro de domicilios en los tres países.

Las autoridades implicadas identificaron a los detenidos como ciudadanos de Rumanía y Grecia, que trabajaban en el puerto de Hamburgo. Ambos habrían intentado cometer varios actos de sabotaje en 2025, centrados en buques de la marina militar alemana. Entre las acciones imputadas figura el vertido de más de 20 kg de grava abrasiva en el bloque del motor de los barcos, la perforación de tuberías de suministro de agua dulce, la retirada de tapones de los tanques de combustible y la desactivación de los interruptores de seguridad electrónicos.

Según la versión oficial, estos actos no detectados habrían causado daños graves a los buques y retrasado su salida, poniendo en riesgo el calendario de operaciones de la Armada alemana. Esto ha provocado una oleada de sospechas y acusaciones, con Rusia como principal señalado, en el entorno político alemán. Por el momento, las autoridades no han confirmado ninguna línea de investigación y el Kremlin ha negado su implicación.

UE aprueba renovar las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto húngaro.

Detención de los sospechosos

La detención de los sospechosos se llevó a cabo de manera simultánea en Alemania y Grecia. En paralelo, se realizaron registros en las viviendas de los implicados en ambos países y en Rumanía, donde se recolectaron pruebas consideradas relevantes para la investigación. Los procedimientos estuvieron coordinados por Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, que articuló la colaboración entre los distintos cuerpos policiales y judiciales.

En el operativo intervinieron, por parte de Alemania, la Fiscalía General de Hamburgo y la Agencia Estatal de Policía de Hamburgo. Por Grecia, participaron la Fiscalía de Apelaciones de Tracia, el Juez de Instrucción de Komotini y el Departamento de Investigación y Procesamiento Criminal de Komotini. En Rumanía, la operación contó con la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (Oficina Central), el Departamento de Lucha contra la Financiación del Terrorismo y el Blanqueo de Capitales y la Policía Rumana.

Los detenidos conformaban una red de contrabando que, mediante empresas pantalla en Kirguistán y Armenia, desviaban estos productos prohibidos a Moscú

Investigación sobre las intenciones

Las investigaciones sobre el intento de sabotaje continúan. Las autoridades han confirmado la incautación de materiales y documentos durante los registros, que serán analizados para determinar el alcance de los daños potenciales y la posible implicación de otras personas. De momento, los dos detenidos permanecen bajo custodia en Alemania y Grecia, a la espera de nuevas diligencias judiciales en el marco del caso, que sigue abierto.

De esta forma, cualquier teoría sigue siendo una mera sospecha. Según recoge Reuters, un portavoz de la fiscalía de Hamburgo se negó a decir si las autoridades sospechaban que Rusia estaba detrás del sabotaje. Por tanto, todavía es un caso con muchas incógnitas sobre lo que verdaderamente ocurrió.

