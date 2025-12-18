Funcionarios occidentales aseguran que Rusia está intentando abrumar a Europa con operaciones de sabotaje

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

En noviembre, un tren que transportaba a casi 500 personas se detuvo repentinamente en el este de Polonia. Una catenaria rota destrozó varias ventanas y la vía férrea resultó dañada. En otro punto de la línea, explosivos detonaron bajo un tren de mercancías en marcha.

En ninguno de los dos casos hubo heridos y los daños fueron limitados, pero Polonia, que atribuyó el ataque a los servicios de inteligencia rusos, respondió con contundencia: desplegó 10.000 soldados para proteger infraestructuras críticas.

El sabotaje en Polonia es uno de los 145 incidentes registrados en una base de datos de Associated Press que, según funcionarios occidentales, forman parte de una campaña de disrupción en toda Europa orquestada por Rusia. Las autoridades afirman que la campaña, librada desde la invasión de Ucrania por el presidente Vladimir Putin en 2022, tiene como objetivo privar a Kiev de apoyo, crear división entre los europeos e identificar los puntos débiles de seguridad del continente.

Hasta ahora, en esta guerra híbrida, la mayoría de los actos de sabotaje conocidos han causado daños mínimos, nada comparado con las decenas de miles de vidas perdidas y las ciudades diezmadas en toda Ucrania.

Pero las autoridades afirman que cada acto —desde el vandalismo de monumentos hasta los ciberataques e incendios de almacenes— consume valiosos recursos de seguridad. El director de un importante servicio de inteligencia europeo afirmó que las investigaciones sobre la interferencia rusa ahora consumen tanto tiempo de la agencia como el terrorismo.

Si bien la campaña supone una gran carga para los servicios de seguridad europeos, a Rusia le cuesta prácticamente nada, según las autoridades. Esto se debe a que Moscú lleva a cabo operaciones transfronterizas que requieren una amplia cooperación entre los países europeos en las investigaciones, a la vez que a menudo utiliza a extranjeros con antecedentes penales como intermediarios baratos de los agentes de inteligencia rusos. Esto significa que Moscú se apunta una victoria simplemente acaparando recursos, incluso cuando los complots no tienen éxito.

“Es una operación ininterrumpida entre todos los servicios para detenerlo”, declaró un alto funcionario de inteligencia europeo, quien, al igual que el director del servicio de inteligencia europeo y otros funcionarios que hablaron con AP, insistió en el anonimato para poder hablar de asuntos de seguridad delicados.

A lo largo del año, AP habló con más de 40 funcionarios europeos y de la OTAN de 13 países para documentar el alcance de esta guerra híbrida, incluyendo incidentes que aparecen en su mapa solo cuando funcionarios occidentales los vinculan con Rusia, sus aliados o su aliado Bielorrusia.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró a AP que Rusia no tiene “ninguna conexión” con la campaña.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

La base de datos de AP muestra un aumento repentino en los planes de incendios provocados y explosivos, de uno en 2023 a 26 en 2024. Se han documentado seis en lo que va de 2025. El año pasado se registraron tres casos de vandalismo y uno este año.

Los datos son incompletos, ya que no todos los incidentes se hacen públicos, y puede llevar meses a los funcionarios establecer un vínculo con Moscú. Sin embargo, el aumento coincide con lo que las autoridades han advertido: la campaña se está volviendo más peligrosa.

Los países más frecuentemente atacados, según el mapa, son Polonia y Estonia, que limitan con Rusia. También se han producido varios incidentes en Letonia, el Reino Unido, Alemania y Francia. Todos ellos son importantes partidarios de Ucrania.

El funcionario europeo, un alto funcionario de inteligencia del Báltico y otro funcionario de inteligencia afirmaron que la campaña se calmó notablemente a finales de 2024 y principios de este año. Su análisis mostró que Moscú probablemente la detuvo para congraciarse con la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, se ha reanudado a pleno rendimiento.

“Han vuelto a la actividad”, declaró el funcionario europeo.

Conspiraciones multinacionales agotan recursos

El hombre que, según las autoridades, está detrás del ataque al ferrocarril polaco que transporta suministros a Ucrania es Yevgeny Ivanov, un ucraniano condenado por colaborar con la inteligencia militar rusa para planear ataques incendiarios contra tiendas de artículos para el hogar, una cafetería y una fábrica de drones en Ucrania, según documentos judiciales.

Ivanov, quien abandonó Polonia tras el ataque, trabajaba para Yury Sizov, un oficial del servicio de inteligencia militar ruso GRU, según el servicio de seguridad ucraniano.

Ivanov fue condenado en ausencia en Ucrania, pero logró entrar en Polonia porque Ucrania no informó a las autoridades polacas de su condena, según declaró el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński. El servicio de seguridad ucraniano afirmó que coopera estrechamente con sus aliados.

Organizar complots que involucran a perpetradores de varios países o que han cruzado fronteras agota los recursos de investigación de múltiples autoridades en toda Europa, uno de los principales objetivos de Moscú, según la fiscal estatal estonia, Triinu Olev-Aas.

Durante el último año, afirmó, el perfil de los atacantes en Estonia ha cambiado, pasando de ser residentes locales ampliamente conocidos por las fuerzas del orden a extranjeros desconocidos. Esto requiere una mayor cooperación entre países para desmantelar complots o detener a los perpetradores.

En dos atentados ocurridos en enero (incendios en un supermercado y un restaurante ucraniano), las personas contratadas nunca habían estado en Estonia, afirmó Olev-Aas.

En el restaurante, un hombre moldavo rompió una ventana, arrojó una lata de gasolina y le prendió fuego. Un video mostró su brazo en llamas mientras huía.

El hombre y su cómplice huyeron por Letonia, Lituania y Polonia antes de ser capturados en Italia.

Recurriendo a los criminales

Si bien los agentes de inteligencia rusos pueden ser los cerebros de tales operaciones, con frecuencia recurren a reclutadores —a menudo con condenas o conexiones criminales— que asignan tareas a saboteadores sobre el terreno, dijo el funcionario báltico.

Subcontratar a personas con antecedentes penales, como Ivanov, significa que Rusia no tiene que arriesgarse a contar con agentes de inteligencia altamente capacitados; agentes a los que Moscú a menudo no puede recurrir, ya que los países europeos expulsaron a decenas de espías a medida que las relaciones se desplomaban en los últimos años.

Las redes criminales rusas ofrecen una alternativa ya preparada, dijo el funcionario báltico.

El funcionario europeo dijo que el hombre acusado de coordinar un complot para colocar explosivos en paquetes en aviones de carga, por ejemplo, fue reclutado por la inteligencia rusa tras su participación en el contrabando de armas y explosivos. El hombre está vinculado a al menos otros cuatro complots.

Otras personas son reclutadas en prisiones europeas o poco después de ser liberadas, según el funcionario báltico.

En un caso, el Museo de la Ocupación de Letonia, dedicado a la ocupación del país por la Unión Soviética, fue incendiado por alguien liberado de prisión el mes anterior.

Mayor tensión, mayor cooperación

Incluso los complots frustrados son una victoria para Moscú, ya que ponen a prueba las defensas y desperdician recursos.

En 2024, un ucraniano, bajo las órdenes de la inteligencia militar rusa, desenterró un alijo de objetos enterrados en un cementerio de Lituania, incluyendo piezas de drones y latas de maíz llenas de explosivos.

Las autoridades creen que el plan era manipular los drones con los explosivos. El complot finalmente fue frustrado, pero no antes de que se destinaran considerables recursos para localizar a todos los implicados, según Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro de seguridad de Polonia.

La gran cantidad de complots está sobrecargando a algunas agencias policiales, pero la campaña de Moscú también ha fomentado una mayor cooperación, afirmó el funcionario europeo.

Fiscales de Letonia, Lituania y Estonia han creado equipos conjuntos de investigación para ataques organizados por servicios de inteligencia extranjeros, afirmó Mārtiņš Jansons, fiscal especial de Letonia.

En el Reino Unido, se está entrenando a agentes de policía de primera línea para detectar incidentes sospechosos que puedan estar respaldados por el Estado, según el comandante Dominic Murphy, jefe de la brigada antiterrorista de la Policía Metropolitana.

Murphy señaló que un detective en prácticas detectó un ataque incendiario en un almacén de Londres tras percatarse de que el negocio era propiedad de ucranianos y contenía dispositivos de comunicación utilizados por el ejército. La policía determinó que el ataque fue organizado por la inteligencia rusa.

Sin embargo, las autoridades advierten que Rusia está probando continuamente nuevos métodos.

Contrabandistas de Bielorrusia, aliado de Rusia, han enviado cientos de globos meteorológicos con cigarrillos a Lituania y Polonia, obligando repetidamente al cierre del aeropuerto de la capital lituana en lo que las autoridades denominaron un ataque híbrido.

“Hoy en día sólo llevan cigarrillos”, advirtió Dobrzyński, “pero en el futuro podrían llevar otras cosas”.

(Con información de AP)