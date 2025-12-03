Agencias

El Kremlin niega que Putin rechazara la propuesta de EEUU para Ucrania

El Kremlin ha desmentido este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, hubiera rechazado la propuesta de paz de la Administración de Donald Trump para Ucrania, después de la reunión que tuvo lugar en la víspera en Moscú con los enviados especiales de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner.

"No es correcto", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha explicado que si bien algunos puntos se han aceptado, otros son "inaceptables" para Moscú. No obstante, ha señalado que se trata de "un proceso de trabajo normal para llegar a un acuerdo", según recoge la agencia TASS.

Peskov ha destacado que la reunión del martes, que se prolongó durante unas cinco horas, fue la "primera vez" que se producía "un intercambio de opiniones tan directo" desde que comenzaron las negociaciones para poner fin a la guerra.

Las declaraciones de Peskov están en línea con las utilizadas en las últimas horas por el asesor del presidente Putin, Yuri Ushakov, quien ha valorado algunas de las propuestas estadounidenses como "más o menos aceptables", mientras que otras, en cambio, "son inaceptables".

Por su parte, desde Washington han señalado que si bien se han logrado "algunos avances" en estas últimas conversaciones celebradas en Moscú, la situación sigue estando en manos del presidente Putin.

