Espana agencias

Sánchez presentará el fondo soberano España Crece en la Cumbre Mundial de Gobiernos este martes en Dubái

Pedro Sánchez planea detallar en Dubái una nueva iniciativa financiera para inversiones clave en sectores como tecnología, energía y vivienda, con el objetivo de movilizar capital público y privado durante la reunión con líderes globales en la Cumbre Mundial de Gobiernos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé que el nuevo fondo soberano España Crece permita continuar, una vez finalicen los fondos europeos Next Generation en 2026, con inversiones dirigidas a sectores considerados estratégicos como la digitalización, la inteligencia artificial, la vivienda, la energía, la reindustrialización, la economía circular, así como la infraestructura, el agua, el saneamiento y la seguridad. Esta iniciativa se convertirá en el eje central de su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, tal como informó el medio que dio a conocer la agenda oficial.

De acuerdo con lo publicado, Sánchez presentará el fondo España Crece el martes en este foro internacional, que convoca anualmente a líderes y expertos de todo el mundo, con la finalidad de buscar respuestas innovadoras y tecnológicas ante los desafíos globales. La dotación inicial del fondo asciende a 10.500 millones de euros de fondos públicos y su objetivo final apunta a movilizar 120.000 millones de euros a partir de la combinación de recursos estatales, deuda privada y la participación de inversores tanto nacionales como internacionales. El propio Sánchez lo explicó hace dos semanas y la Moncloa confirmó que la presentación tendrá lugar durante su participación en la Cumbre que, en esta edición, lleva como lema ‘Configurando los gobiernos del futuro’.

Según detalló la fuente, el presidente del Gobierno aprovechará su visita para mantener un encuentro bilateral con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y la posibilidad de sostener otras reuniones con distintos líderes mundiales aún sigue gestionándose por parte de la delegación española. Sánchez coincidirá, según consignó el medio citado, con figuras influyentes como Guy Parmelin, presidente de Suiza; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Julios Maada, presidente de Sierra Leona; y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

El fondo soberano España Crece, presentado como sucesor de los fondos Next Generation, pretende asegurar la continuidad del flujo de capital hacia proyectos orientados a la transición ecológica, la modernización tecnológica y la solución de retos estructurales del país. Según remarcó el Gobierno, algunos de los principales focos de inversión abarcan la promoción de la vivienda asequible, el impulso a la generación y uso de energías sostenibles, la digitalización de la economía, avances en infraestructura crítica, optimización de los sistemas de agua y saneamiento, el desarrollo de la economía circular, la mejora de la seguridad y la atracción de iniciativas innovadoras en inteligencia artificial y reindustrialización.

El medio destacó que el Gobierno español pretende consolidar la colaboración bilateral con Emiratos Árabes Unidos en el marco de esta visita. Entre las acciones previstas figura la renovación del Memorando de Entendimiento en materia de administración digital y buen gobierno, firmado entre ambos países en 2022, medida destinada a propiciar el intercambio de experiencias y la cooperación tecnológica e institucional.

La Cumbre Mundial de Gobiernos, donde Sánchez presentará esta propuesta, se caracteriza por congregar a responsables políticos, representantes empresariales, instituciones multilaterales y especialistas en múltiples áreas, en un espacio diseñado para debatir y diseñar políticas públicas que den respuesta a los retos internacionales más acuciantes, todo a través de enfoques basados en la innovación y la tecnología. La presencia de mandatarios y altos ejecutivos de distintas regiones resalta la influencia y el alcance del foro, que busca posicionar soluciones multilaterales ante problemáticas globales.

De este modo, la agenda del presidente del Gobierno en Dubái incorpora tanto la promoción de la nueva plataforma de inversión como la política exterior orientada a fortalecer la presencia española y las alianzas estratégicas con actores clave del escenario internacional y regional. Tal como reportó el medio que dio difusión a la agenda, la visita de Sánchez se inscribe en el contexto de una intensificación de los vínculos con los países del Golfo y la voluntad de buscar nuevas alianzas que faciliten inversiones y transferencia de tecnología en los sectores más prioritarios para la transformación económica y social del país.

