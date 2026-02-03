España

El influencer de 58 años y que aparenta 18 que tiene la ‘fórmula secreta’ para parecer joven: “Cualquiera puede hacerlo”

Varios estudios reafirman que el entrenamiento de resistencia puede revertir cambios musculares asociados con el envejecimiento

El influencer que tiene 58
El influencer que tiene 58 años y aparenta 18.

Edson Brandao camina por las calles de São Paulo y, casi siempre, provoca sorpresa. Con 58 años, muchos lo confunden con un veinteañero. Extraños se le acercan, preguntan su secreto o asumen que se ha sometido a cirugías o tratamientos estéticos. Él sonríe y responde siempre lo mismo: “Nunca me he hecho cirugía plástica. Nunca me he puesto bótox. Lo que tengo es constancia. Cualquiera puede hacerlo”.

Con más de 726.000 seguidores en Instagram, Brandao comparte su historia y su rutina, mostrando que la clave de su apariencia no es un milagro, sino hábitos sostenidos durante años. Durante décadas, Brandao no prestó demasiada atención a su salud. Comía sin demasiadas restricciones y hacía ejercicio solo de vez en cuando. Pero cuando cumplió 40 años, su percepción cambió. “Me di cuenta de que el envejecimiento no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Se construye con los hábitos diarios”, ha recordado en el Daily Mail.

Desde ese momento, decidió asumir el control de su bienestar. Comprendió que si no empezaba a cuidarse, tarde o temprano sentiría las consecuencias del descuido. Así nació su rutina de casi dos décadas, basada en disciplina, constancia y hábitos saludables.

El envejecimiento se construye con
El envejecimiento se construye con hábitos diarios.

El gimnasio como aliado

Su día a día incluye ejercicio físico casi obligatorio. Brandao combina entrenamiento de fuerza con cardio, siempre enfatizando que no se trata de ir al límite: “No se trata de ser extremo. Se trata de ser constante”.

El trabajo de fuerza lo ayuda a mantener postura firme, energía y un cuerpo fuerte, mientras que el cardio cuida su corazón y mantiene su mente ágil. En este sentido, estudios recientes respaldan su enfoque: investigaciones de Mayo Clinic señalan que el entrenamiento de resistencia puede revertir cambios musculares asociados con el envejecimiento, y que la fuerza mejora la postura y la circulación, factores clave para la salud y la apariencia. “El cuerpo responde a lo que le pides. Si dejas de pedirle que se mueva, deja de responder”, ha afirmado.

Descubre cómo fortalecer tu tren inferior con esta rutina de gimnasio. Te mostramos la técnica correcta para la sentadilla en máquina Smith, cuádriceps en máquina y curl femoral para trabajar todos los músculos de tus piernas.

Comer bien, el verdadero secreto

Otro pilar de su estilo de vida es la alimentación. Brandao evita los ultraprocesados: pan blanco, cereales azucarados, frituras, comida rápida, dulces y bebidas azucaradas no tienen cabida en su dieta. “Estos alimentos te quitan energía y aceleran el envejecimiento”, ha explicado.

En su lugar, prioriza frutas de temporada: aguacate, papaya, higos, bayas, naranjas, fresas, moras y fruta del dragón, junto con alimentos ricos en proteínas y antioxidantes como salmón, ajo, cúrcuma, arándanos, miel, hígado de pasto y huevos criados en libertad.

“Olvídate del bótox… yo como fruta”, ha recalcado. Su filosofía es clara: no son los suplementos los que mantienen la salud, sino la alimentación real y consciente. Las frutas protegen el colágeno de la piel, los omega-3 reducen la inflamación, la cúrcuma y el ajo refuerzan el sistema inmunológico, y las proteínas ayudan a reparar músculos y tejidos.

Comer bien es el secreto
Comer bien es el secreto de Edson Brandao para mantenerse joven.

Cuidados simples para la piel

Su rutina de cuidado de la piel también es sencilla. Suele aplicar pepino congelado sobre el rostro, un remedio natural que reduce la inflamación y mejora la hidratación gracias a su alto contenido de agua. “Es asequible, natural y efectivo”, ha asegurado. Para Brandao, el secreto no está en técnicas sofisticadas, sino en pequeños hábitos repetidos día tras día.

Hoy, a punto de cumplir 59 años, Brandao ha insistido en que su objetivo nunca fue competir con otros por juventud, sino sentirse saludable y fuerte a cualquier edad. “El número de tu certificado de nacimiento no define tu futuro, tus hábitos sí”, ha sentenciado.

