Los mejores alimentos para retrasar el envejecimiento, según una doctora: “En nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten”

Alimentos de la dieta mediterránea (Shutterstock)

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable del cuerpo, aunque puede retrasarse o llevarse a cabo de manera saludable si seguimos ciertos hábitos de vida. La esperanza de vida en sí misma responde a mucho más que a factores genéticos, puesto que nuestras rutinas son las que verdaderamente moldean nuestra longevidad.

Practicar ejercicio de manera regular, seguir una dieta variada y equilibrada rica en frutas y verduras, descansar adecuadamente y mantener una red social satisfactoria son claves para potenciar nuestra longevidad. La alimentación, uno de los factores más importantes en este cóctel anti-envejecimiento, tiene mucho que decir al respecto.

A través de su canal de TikTok, la doctora Isabel Viña recoge algunos de los alimentos que retrasan el envejecimiento celular. Con el paso del tiempo, físicamente notamos que envejecemos (el pelo canoso, las arrugas, la debilidad...), pese a que este proceso comienza mucho antes, “cuando en el interior de nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten y que dejen de funcionar adecuadamente”.

Puesto que uno de los causantes de estos procesos de desgaste celular es “la alteración en la metilación de genes”, su reducción podría ser útil para retrasar el envejecimiento celular. Para paliar este trastorno en los genes, ciertos alimentos pueden ayudar, según un reciente estudio de investigadores estadounidenses publicado en la revista Aging.

La doctora Viña recoge la investigación y cita los alimentos que pueden hacer frente al envejecimiento celular. “El primero, el té, especialmente el té verde. Después, la cúrcuma, especialmente gracias a su curcumina. Los frutos rojos, gracias a sus antioxidantes, antocianinas y proantocianidinas. También el romero, gracias al ácido rosmarínico. Y el ajo, gracias a la alicina”.

Los 7 Hábitos Que Impulsan El Envejecimiento - Bienestar

Otros alimentos contra la vejez

En su publicación de TikTok, la experta añade otras verduras pese a que no aparecen en la investigación de la Universidad de Washington y la Universidad de Colorado, ambas en Estados Unidos. De acuerdo con la doctora Viña, “el consumo de brócoli es capaz de activar los genes de la vía de la Nrf2, que también se asocia con un menor envejecimiento celular”.

Uno de los principales beneficios de este vegetal son sus compuestos fitoquímicos, como los glucosinolatos, los isotiocianatos y los indoles, conocidos por su capacidad antioxidante y sus propiedades potencialmente anticancerígenas. Estas sustancias han sido objeto de múltiples estudios científicos que investigan su efecto en la protección celular y en la reducción del riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, especialmente los relacionados con el aparato digestivo, como el cáncer de colon y el cáncer gástrico.

Asimismo, el brócoli contiene antioxidantes como los betacarotenos y la vitamina C, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y a fortalecer el sistema inmunológico. Esto puede resultar especialmente beneficioso en la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y las patologías cardiovasculares.

La recomendación la extiende “en general a las verduras crucíferas”, como son la coliflor, la col de Bruselas, la col rizada, el repollo, el rábano o la rúcula, entre otras. Puesto que todas ellas retrasan los signos del envejecimiento, la médica "incorporar en la medida que podáis todos estos alimentos".