España

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Cuando te despiertas tienes que hidratarte más que el resto del día porque llevas hora sin tomar líquidos”

La exposición a la luz solar y las duchas frías también forman parte de sus recomendaciones para optimizar la rutina matutina

Guardar
Sebastián La Rosa, médico, comparte
Sebastián La Rosa, médico, comparte algunas rutinas para hacer al levantarse (Composición Infobae)

El inicio del día suele marcar el ritmo de nuestras actividades y, según diversos estudios, las rutinas matutinas influyen de manera significativa en la salud física y mental. Diferentes expertos en longevidad y bienestar coinciden en que adoptar hábitos específicos al despertar puede contribuir a mejorar el metabolismo, regular el sueño y reforzar el sistema inmunológico.

En este contexto, las recomendaciones de los especialistas buscan ofrecer estrategias sencillas para optimizar el funcionamiento del organismo desde las primeras horas de la mañana.

Al analizar las recomendaciones para una vida más saludable, el médico especializado en longevidad Sebastián La Rosa plantea, en un vídeo de TikTok (@dr.larosa), un principio básico: “Por favor, no te tomes una taza de café sin tomar agua antes. Es demasiado impacto para tu cuerpo a nivel de deshidratación”, advierte, subrayando el riesgo de comenzar el día en un estado de déficit hídrico tras más de ocho horas sin consumir líquidos.

Prevenir la deshidratación

Este déficit hídrico matutino se produce porque, durante el sueño, el cuerpo continúa perdiendo agua mediante procesos fisiológicos como la respiración y la transpiración. Por este motivo, la primera acción tras despertar debería ser la rehidratación, lo cual ayuda a restaurar el equilibrio interno y favorece una mejor adaptación al inicio de las actividades diarias.

La Rosa enfatiza que tomar agua antes del café no solo previene la deshidratación, sino que también puede contribuir a evitar sensaciones de fatiga y favorecer un estado de alerta más estable.

Mujer bebiendo café (Freepik)
Mujer bebiendo café (Freepik)

Entre las conductas matutinas que destaca La Rosa, se encuentra la importancia de exponerse a la luz solar. Según su experiencia, “esta exposición a luz solar o a luz de espectro completo permite que nuestro cuerpo active funciones específicas del día”, una medida especialmente útil para restaurar un ciclo circadiano alterado y que, según comenta, puede implementarse aun en invierno a través de una ventana.

La luz natural, en particular durante las primeras horas del día, contribuye a sincronizar el reloj biológico interno, que regula el patrón de sueño-vigilia y otras funciones hormonales. Esta sincronización resulta esencial para mantener niveles adecuados de energía y mejorar el humor. Además, la exposición solar favorece la producción de vitamina D, un nutriente clave para el sistema inmunológico y la salud ósea.

Rutinas y activación matutina

En cuanto a rituales sencillos, el especialista observa que “al despertar nos encontramos más deshidratados que en cualquier otro momento de nuestra rutina”, situación que puede agravarse con el hábito de respirar por la boca durante la noche. Por esto, recalca la necesidad de hidratarse antes de consumir café para evitar agravar el déficit y mejorar la energía y la cognición.

En relación con la activación matutina, La Rosa sostiene que “las duchas frías por la mañana nos brindan la activación del sistema simpático que necesitamos para funcionar, además de favorecer el funcionamiento de nuestro propio sistema inmunológico”.

Señala, además, que la sustentabilidad de los hábitos es clave: la rutina ideal, desde su perspectiva, debe “permitir estar más sano y que te permita estar más equilibrado a lo largo del tiempo, balanceando, entre todas las cosas, también tus hormonas”.

Especialistas de Real Simple y entidades científicas muestran que regular la temperatura del agua influye en el bienestar físico y emocional

La ciencia respalda que la exposición a agua fría puede estimular la circulación, mejorar la concentración y reducir la inflamación corporal. Además, la regularidad en la adopción de estos hábitos matutinos facilita su mantenimiento a largo plazo, lo que puede traducirse en beneficios sostenidos para la salud integral.

La construcción de una rutina personalizada, adaptable a las necesidades individuales y sostenida en el tiempo, aparece así como un elemento fundamental para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida desde el inicio de cada jornada.

Temas Relacionados

Consumo de AguaTikTokTikTok EspañaRedes SocialesCaféProductos EspañaHábitos SaludablesEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Karmele Marchante se sincera en ‘¡De Viernes!’: “Yo estaba muy bien en ‘Sálvame’, pero entraron personalidades tóxicas y todo se estropeó”

Después de llevar diez años alejada de los focos y las cámaras, la periodista ha concedido una entrevista muy personal en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta

Karmele Marchante se sincera en

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

El Tribunal Supremo confirma que este comportamiento es “gravemente contrario a la dignidad” del Instituto Armado

Confirman la sanción a un

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Arturo Roig, arrocero: “La paella valenciana se hace con agua y no con caldo porque buscamos el sabor puro de los ingredientes”

El cocinero valenciano, premiado en 2025 como Arrocero del Futuro, comparte en Infobae algunos de sus consejos para preparar un arroz perfecto

Arturo Roig, arrocero: “La paella

La otra cara de la boda de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: la infidelidad del exduque a Carmen Camí, que se enteró del enlace por televisión

La relación del exduque de Palma y Camí coincidió durante unos meses con el noviazgo con la hermana del rey Felipe

La otra cara de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la sanción a un

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”