España

Cuatro días de esperanza: así fue la búsqueda y rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz

Rubén, coordinador del rescate y voluntario del Plan INFOCA, relata a ‘Infobae’ cómo fueron las 96 horas de rastreo y captura de Boro

Guardar
Así fue la búsqueda y
Así fue la búsqueda y rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz. (Europa Press)

El pasado 18 de enero, España vivió uno de los peores accidentes ferroviarios en toda su historia. Un tren Iryo y otro Alvia colisionaron en Adamuz. La tragedia dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. Entre los dos convoyes viajaban alrededor de 500 personas. Entre ellas, la familia de Ana García Aranda, de 29 años, su hermana Raquel, embarazada, su cuñado Iván y Boro.

Viajaban en el séptimo vagón del tren italiano. No fue el más afectado, pero, aun así, durante el impacto, Raquel perdió el conocimiento al intentar proteger a su perro. Los bomberos consiguieron rescatarla y llevarla al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresada en la UCI. Iván salió ileso, y Ana, con heridas graves en la pierna y en la cara. Pero lo peor fue que Boro desapareció.

Voluntarios y bomberos que participaron
Voluntarios y bomberos que participaron en la búsqueda y rescate de Boro. (Cedida)

Boro es un perro adoptado en una protectora de Málaga. Huidizo, probablemente traumatizado por experiencias pasadas antes de que la familia de Ana lo adoptara. Mestizo, de pelo negro y tamaño mediano, salió por su propio pie y se perdió en el bosque. “Si no puedo ayudar a mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, dijo Ana, pidiendo ayuda en los medios de comunicación, dos días después del accidente.

El mensaje corrió como la pólvora en redes sociales, y la respuesta fue masiva. Voluntarios de toda Andalucía compartieron fotos y descripciones del animal con la esperanza de localizarlo lo antes posible. Fue entonces cuando organizaciones como PACMA o bomberos voluntarios del Plan INFOCA se unieron a la búsqueda del animal. No obstante, la misión no iba a ser fácil. “Si alguien lo ve, que no corra hacia él. Es probable que huya. Hay que acercarse muy despacio”, advirtió Ana en un comunicado.

Ana e Iván cuando rescataron
Ana e Iván cuando rescataron a Boro. (Cedida)

El Plan INFOCA toma el mando: primer avistamiento

Consultada por Infobae, Yolanda Morales, portavoz de PACMA, explicó que se valoraron distintas herramientas para localizar a Boro. Desde drones y cámaras de fototrampeo hasta jaulas trampa y dejar objetos y ropa con olores de la familia en puntos estratégicos. Ante la magnitud del operativo, la Agencia de Emergencias de Andalucía activó el Plan INFOCA, incorporando a los bomberos forestales a la coordinación sobre el terreno.

Uno de los coordinadores de la operación fue Rubén, voluntario de EMA INFOCA. La búsqueda se centró en la sierra de Adamuz, una zona abrupta y muy conocida por los efectivos locales. “Los compañeros se conocían esa sierra de palmo a palmo. Así que más o menos intuimos dónde podía estar un animal asustado”, explica Rubén a este diario.

El miércoles 21 de enero, apenas dos horas después de comenzar la búsqueda organizada, los bomberos lograron localizar a Boro por primera vez. Sin embargo, el perro escapó. “Llovía muchísimo. Hacía un día malísimo. Pensábamos que estaría refugiado en algún sitio y no conseguimos localizarlo de nuevo” recuerda Rubén.

Ana, Iván, Rubén, en la
Ana, Iván, Rubén, en la búsqueda y rescate de Boro. (Cedida)

Además, los agentes forestales informaron de un nuevo avistamiento por la tarde, pero tampoco lograron capturarlo. Aun así, los bomberos localizaron huellas recientes de Boro, lo que les permitió seguir el rastro y acotar la zona.

Ante la dificultad de poder cogerlo, los equipos decidieron cambiar de estrategia. Contactaron con la familia y acordaron que Ana e Iván participaran directamente en la búsqueda. “Pensamos que su olor podía marcar la diferencia”, dice Rubén. Pese a sus lesiones, ambos recorrieron la sierra junto a los bomberos.

Bomberos forestales han rescatado a Boro, el perro perdido en el accidente de tren de Córdoba.

El reencuentro y la celebración

El jueves amaneció con mejor tiempo. A las nueve y media de la mañana, los bomberos forestales retomaron la búsqueda. La zona volvió a cerrarse al paso de voluntarios y se activó un plan alternativo por si era necesario recurrir a más efectivos especializados. No hizo falta. A las 10:20 de la mañana, Boro apareció. “Se acercó porque veníamos con la familia. Reconoció a Ana y al cuñado”, relata el bombero voluntario.

Boro sobrevivió durante cuatro días solo en la sierra. No se sabe con certeza cómo logró comer o beber durante ese tiempo. “Un perro puede aguantar cuatro días sin comer perfectamente, aunque no es lo suyo”, señala Rubén. Además, tras las intensas lluvias en Andalucía, el agua no era un problema. “Seguramente el primer día no apareció porque estaba escondido en algún sitio”, reflexiona.

Es más, el 27 de enero, después de varios días del operativo cerrado y sin la tensión de los días anteriores, bomberos, voluntarios y la familia de Boro compartieron un momento juntos. “Ayer por la noche estuvimos junto a la familia. Quedamos un grupo de bomberos forestales y de voluntarios y estuvimos celebrándolo. Estuvimos cenando juntos y celebrándolo”, confiesa Rubén a Infobae.

La familia de Boro y
La familia de Boro y voluntarios celebrando el rescate. (Cedida)

Ahora, mientras los trabajos para esclarecer qué causó el accidente, cuándo se renovará el servicio de la línea Madrid-Andalucía, y si va a haber consecuencias al respecto para Adif o el Ministerio de Transportes, Raquel sigue ingresada en la UCI y Boro ya descansa junto a su familia.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzAdifRenfeMinisterio de TransportesAnimalesMascotasSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arturo Roig, arrocero: “La paella valenciana se hace con agua y no con caldo porque buscamos el sabor puro de los ingredientes”

El cocinero valenciano, premiado en 2025 como Arrocero del Futuro, comparte en Infobae algunos de sus consejos para preparar un arroz perfecto

Arturo Roig, arrocero: “La paella

Ingrid, farmacéutica: “La tristeza no solo cambia cómo te sientes, también cambia tu fisiología”

La especialista habla de como recibe a diarios personas que se encuentran mal y en realidad solo están tristes

Ingrid, farmacéutica: “La tristeza no

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Las familias dedican hasta el 60% de sus ingresos a abonar el arrendamiento, mientras la vivienda pública y asequible avanza a cuentagotas

Inquilinos bajo presión: el alquiler

Felipe VI al descubierto: un sentido del humor “domesticado por el cargo”, un deporte que define su carácter y las “grietas” por donde asoma su lado más personal

Infobae ha hablado con Cristian Salomoni, criminalista experto en lenguaje no verbal, para conocer cómo es el rey en las distancias cortas

Felipe VI al descubierto: un

La otra cara de la boda de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: la infidelidad del exduque a Carmen Camí, que se enteró del enlace por televisión

La relación del exduque de Palma y Camí coincidió durante unos meses con el noviazgo con la hermana del rey Felipe

La otra cara de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las izquierdas más allá del

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

ECONOMÍA

Inquilinos bajo presión: el alquiler

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”