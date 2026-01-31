Cuatro días de esperanza: así fue la búsqueda y rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz

Así fue la búsqueda y rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz. (Europa Press)

El pasado 18 de enero, España vivió uno de los peores accidentes ferroviarios en toda su historia. Un tren Iryo y otro Alvia colisionaron en Adamuz. La tragedia dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. Entre los dos convoyes viajaban alrededor de 500 personas. Entre ellas, la familia de Ana García Aranda, de 29 años, su hermana Raquel, embarazada, su cuñado Iván y Boro.

Viajaban en el séptimo vagón del tren italiano. No fue el más afectado, pero, aun así, durante el impacto, Raquel perdió el conocimiento al intentar proteger a su perro. Los bomberos consiguieron rescatarla y llevarla al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresada en la UCI. Iván salió ileso, y Ana, con heridas graves en la pierna y en la cara. Pero lo peor fue que Boro desapareció.

Voluntarios y bomberos que participaron en la búsqueda y rescate de Boro. (Cedida)

Boro es un perro adoptado en una protectora de Málaga. Huidizo, probablemente traumatizado por experiencias pasadas antes de que la familia de Ana lo adoptara. Mestizo, de pelo negro y tamaño mediano, salió por su propio pie y se perdió en el bosque. “Si no puedo ayudar a mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, dijo Ana, pidiendo ayuda en los medios de comunicación, dos días después del accidente.

El mensaje corrió como la pólvora en redes sociales, y la respuesta fue masiva. Voluntarios de toda Andalucía compartieron fotos y descripciones del animal con la esperanza de localizarlo lo antes posible. Fue entonces cuando organizaciones como PACMA o bomberos voluntarios del Plan INFOCA se unieron a la búsqueda del animal. No obstante, la misión no iba a ser fácil. “Si alguien lo ve, que no corra hacia él. Es probable que huya. Hay que acercarse muy despacio”, advirtió Ana en un comunicado.

Ana e Iván cuando rescataron a Boro. (Cedida)

El Plan INFOCA toma el mando: primer avistamiento

Consultada por Infobae, Yolanda Morales, portavoz de PACMA, explicó que se valoraron distintas herramientas para localizar a Boro. Desde drones y cámaras de fototrampeo hasta jaulas trampa y dejar objetos y ropa con olores de la familia en puntos estratégicos. Ante la magnitud del operativo, la Agencia de Emergencias de Andalucía activó el Plan INFOCA, incorporando a los bomberos forestales a la coordinación sobre el terreno.

Uno de los coordinadores de la operación fue Rubén, voluntario de EMA INFOCA. La búsqueda se centró en la sierra de Adamuz, una zona abrupta y muy conocida por los efectivos locales. “Los compañeros se conocían esa sierra de palmo a palmo. Así que más o menos intuimos dónde podía estar un animal asustado”, explica Rubén a este diario.

El miércoles 21 de enero, apenas dos horas después de comenzar la búsqueda organizada, los bomberos lograron localizar a Boro por primera vez. Sin embargo, el perro escapó. “Llovía muchísimo. Hacía un día malísimo. Pensábamos que estaría refugiado en algún sitio y no conseguimos localizarlo de nuevo” recuerda Rubén.

Ana, Iván, Rubén, en la búsqueda y rescate de Boro. (Cedida)

Además, los agentes forestales informaron de un nuevo avistamiento por la tarde, pero tampoco lograron capturarlo. Aun así, los bomberos localizaron huellas recientes de Boro, lo que les permitió seguir el rastro y acotar la zona.

Ante la dificultad de poder cogerlo, los equipos decidieron cambiar de estrategia. Contactaron con la familia y acordaron que Ana e Iván participaran directamente en la búsqueda. “Pensamos que su olor podía marcar la diferencia”, dice Rubén. Pese a sus lesiones, ambos recorrieron la sierra junto a los bomberos.

Bomberos forestales han rescatado a Boro, el perro perdido en el accidente de tren de Córdoba.

El reencuentro y la celebración

El jueves amaneció con mejor tiempo. A las nueve y media de la mañana, los bomberos forestales retomaron la búsqueda. La zona volvió a cerrarse al paso de voluntarios y se activó un plan alternativo por si era necesario recurrir a más efectivos especializados. No hizo falta. A las 10:20 de la mañana, Boro apareció. “Se acercó porque veníamos con la familia. Reconoció a Ana y al cuñado”, relata el bombero voluntario.

Boro sobrevivió durante cuatro días solo en la sierra. No se sabe con certeza cómo logró comer o beber durante ese tiempo. “Un perro puede aguantar cuatro días sin comer perfectamente, aunque no es lo suyo”, señala Rubén. Además, tras las intensas lluvias en Andalucía, el agua no era un problema. “Seguramente el primer día no apareció porque estaba escondido en algún sitio”, reflexiona.

Es más, el 27 de enero, después de varios días del operativo cerrado y sin la tensión de los días anteriores, bomberos, voluntarios y la familia de Boro compartieron un momento juntos. “Ayer por la noche estuvimos junto a la familia. Quedamos un grupo de bomberos forestales y de voluntarios y estuvimos celebrándolo. Estuvimos cenando juntos y celebrándolo”, confiesa Rubén a Infobae.

La familia de Boro y voluntarios celebrando el rescate. (Cedida)

Ahora, mientras los trabajos para esclarecer qué causó el accidente, cuándo se renovará el servicio de la línea Madrid-Andalucía, y si va a haber consecuencias al respecto para Adif o el Ministerio de Transportes, Raquel sigue ingresada en la UCI y Boro ya descansa junto a su familia.