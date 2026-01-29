Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en Huelva, en directo: los obispos dan comienzo a la ceremonia

Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ha transcurrido la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Clara Carrasco / Europa Press)

El accidente de Adamuz (Córdoba) ha dejado a los habitantes de Huelva conmocionados. Y es que, de las 45 personas que perdieron la vida en el siniestro, 27 residían en la provincia andaluza. Recordemos que el pasado domingo 18 de enero tuvo lugar el mayor accidente ferroviario desde el ocurrido en Angrois en 2013.

Hasta el momento, las investigaciones no han logrado esclarecer las causas exactas del descarrilamiento del tren Iryo en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid y que invadió el carril contiguo y fue impactado por un tren Alvia -que se dirigía a Huelva-. La principal hipótesis de la Guardia Civil y la CIAF señala una posible rotura en la vía, previa al paso del tren siniestrado.

Relatives of victims of the deadly derailment of two high-speed trains in Adamuz, wait for the start of a funeral mass in their memory, at the Carolina Marin Sports Palace in Huelva, Spain, January 29, 2026. REUTERS/Jon Nazca

Nadie se ha querido perder la misa funeral en honor a las víctimas. De hecho, desde que los Reyes, Felipe VI y Letizia confirmaron su asistencia, la organización tuvo que desplazar la ceremonia al Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18 de la tarde del jueves 29 de enero.

El acceso al recinto estará regulado siguiendo un estricto protocolo establecido por la Diócesis de Huelva. Las puertas se abrirán dos horas antes de la llegada de los monarcas y se cerrarán a las 17:30, media hora antes del inicio de la misa.