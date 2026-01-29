España

Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en Huelva, en directo: los obispos dan comienzo a la ceremonia

La misa por los fallecidos en el accidente de Adamuz se celebra en Palacio de Deportes Carolina Marín y dará comienzo a las 18 horas

Interior del Palacio de Deportes
Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ha transcurrido la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Clara Carrasco / Europa Press)

El accidente de Adamuz (Córdoba) ha dejado a los habitantes de Huelva conmocionados. Y es que, de las 45 personas que perdieron la vida en el siniestro, 27 residían en la provincia andaluza. Recordemos que el pasado domingo 18 de enero tuvo lugar el mayor accidente ferroviario desde el ocurrido en Angrois en 2013.

Hasta el momento, las investigaciones no han logrado esclarecer las causas exactas del descarrilamiento del tren Iryo en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid y que invadió el carril contiguo y fue impactado por un tren Alvia -que se dirigía a Huelva-. La principal hipótesis de la Guardia Civil y la CIAF señala una posible rotura en la vía, previa al paso del tren siniestrado.

Relatives of victims of the
Relatives of victims of the deadly derailment of two high-speed trains in Adamuz, wait for the start of a funeral mass in their memory, at the Carolina Marin Sports Palace in Huelva, Spain, January 29, 2026. REUTERS/Jon Nazca

Nadie se ha querido perder la misa funeral en honor a las víctimas. De hecho, desde que los Reyes, Felipe VI y Letizia confirmaron su asistencia, la organización tuvo que desplazar la ceremonia al Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18 de la tarde del jueves 29 de enero.

El acceso al recinto estará regulado siguiendo un estricto protocolo establecido por la Diócesis de Huelva. Las puertas se abrirán dos horas antes de la llegada de los monarcas y se cerrarán a las 17:30, media hora antes del inicio de la misa.

17:41 hsHoy

El rey Felipe y la reina Letizia presiden en Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz: su firme apoyo tras la tragedia

Tras su visita a la zona cero del accidente, los monarcas han mantenido su apoyo a las víctimas con su asistencia al acto

Los reyes de España asisten
Los reyes de España asisten a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Rocío Ruz / Europa Press)

La ciudad de Huelva ha reunido a cientos de personas en el Palacio de Deportes Carolina Marín la tarde del jueves 29 de enero para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en una misa funeral. El acto cuenta con la presencia de los reyes Felipe y Letizia, quienes han acudido al recinto bajo estrictas medidas de seguridad y en un ambiente de recogimiento.

17:34 hsHoy

Juanma Moreno, Luis Planas, Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero durante la misa

De izquierda a derecha: El
De izquierda a derecha: El presidente de la Junta de Andalucía Juanm Moreno, la vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, entre otros, durante el funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran de municipios de esta provincia. (EFE/ José Manuel Vidal)
17:25 hsHoy

“Que la Virgen de la Cinta os consuele”

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, inicia el funeral en Huelva. Argüello ha transmitido la “cercanía” del Papa León XIV a los familiares de las víctimas de Adamuz. Confía “que la Virgen de la Cinta os consuele”. Tras la oración colectiva, la misa avanza a la Liturgia de la Palabra, etapa dedicada a la lectura de los textos bíblicos y el Evangelio.

La misa está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros tres obispos: el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana; y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Junto a ellos concelebran más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis, entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados.

17:14 hsHoy

El obispado entra en el pabellón

Vista general del funeral por
Vista general del funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)(EFE/ José Manuel Vidal)

Inmediatamente después de la llegada de los monarcas, los miembros de la Iglesia han hecho su entrada para dar comienzo a la misa.

17:08 hsHoy

Los Reyes llegan al pabellón de deportes Carolina Marín

El rey Felipe y la
El rey Felipe y la reina Letizia a su llegada al funeral que se celebra para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales (EFE/ José Manuel Vidal)

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, han entrado al pabellón unos minutos más tarde de las 18:00. Han andado entre los asientos de los familiares, situados en las butacas de la pista. Los monarcas se han dirigido a la primera línea de asientos, desde donde han escuchado el himno nacional.

17:01 hsHoy

La ceremonia estará presidida por la Virgen de la Cinta

Interior del Palacio de Deportes
Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ha transcurrido la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Clara Carrasco / Europa Press)

El altar de la ceremonia estará presidido por la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, cuya presencia fue solicitada por el obispo. Desde la mañana, la imagen se encuentra entronizada en el pabellón donde se realizará el acto. La Hermandad de la Cinta indicó que la imagen representará a todas las advocaciones marianas de la región, con el propósito de brindar consuelo a las familias de las víctimas y esperanza a los heridos.

La Virgen de la Cinta se situará junto al crucifijo que San Juan Pablo II veneró durante su visita pastoral a Huelva en 1993. Además, la Coral Polifónica de la Merced estará a cargo del acompañamiento musical, reforzando el ambiente de oración y recogimiento en la Eucaristía.

16:58 hsHoy

La Consejera de Economía de Andalucía a su llegada

La consejera de Economía de
La consejera de Economía de Andalucía, Carolina España a su llegada al funeral (EFE/ José Manuel Vidal)
16:52 hsHoy

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, y Alberto Núñez Feijóo entrando a la misa en Huelva

El presidente de Andalucía Juanma
El presidente de Andalucía Juanma Moreno (i) y el del PP, Alberto Núñez Feijóo a su llegada al funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran de municipios de esta provincia. (EFE/ José Manuel Vidal)
16:51 hsHoy

Cuatro personas continúan ingresados en la UCI

Desde el accidente, ocurrido hace 11 días, quedan 18 personas ingresadas en el Hospital Reina Sofia de Córdoba. Además, cuatro de ellos continúan todavía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

16:45 hsHoy

La organización ha reservado 500 sillas para los familiares de los fallecidos

Se ha reservado una zona especial para los familiares directos de las víctimas y se han dispuesto 500 sillas en total para los asistentes. Aunque solo han acudido 300 personas.

