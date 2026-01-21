España

Comienza la búsqueda de Boro, el perro que sobrevivió al accidente de Adamuz en un tren con 317 personas

Boro es un perro mestizo, de pelo negro, tamaño mediano y un collar brillante con una placa azul

El accidente de Adamuz ya contabiliza 42 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. La colisión entre un Alvia y un Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid ha conmocionado al país entero, que se ha volcado con las familias afectadas. Según los datos disponibles, entre los dos trenes viajaba solamente un animal, Boro, un perro mestizo negro, de tamaño mediano y un collar brillante con una placa azul. El animal iba en el tren controlado por la empresa estatal italiana, que contabilizaba 317 pasajeros, frente a los 184 que sumaba el Alvia.

Su dueña, Ana García Aranda, de 29 años, viajaba junto a su hermana Raquel, embarazada y hoy en la UCI, y su cuñado, Iván, en el séptimo vagón. Aunque su zona no fue la más afectada por el descarrilamiento y el impacto, Raquel perdió el conocimiento tras intentar proteger a Boro, según ha explicado su hermana. Los bomberos consiguieron rescatarla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece en estado crítico. Ana salió con heridas leves en el cuerpo y el rostro e Iván ileso.

No obstante, la mujer ha dejado claro su objetivo. “Si no puedo ayudar a mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, dijo Ana mientras recorría las inmediaciones del accidente. Ahora, según ha podido saber Infobae, dicha búsqueda comenzará en el día de hoy, en cuanto tres rescatistas de PACMA lleguen a la zona del siniestro.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El operativo de Boro

Adoptado en una sociedad protectora de Málaga, Boro es un perro huidizo, probablemente traumatizado por experiencias antes de que la familia de Ana lo adoptara. Es más, tras el accidente, es muy probable que esté asustado y desorientado, según advirtió la fundación Ocho Tumbao. “Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape. No suele acercarse a las personas”, subrayó Ana en un comunicado.

Aunque en primera instancia la búsqueda de Boro la iba a realizar el grupo de Rescate y Recuperación de Animales Perdidos del Sur, a petición de PACMA, va a ser la propia organización quien se acerque para “una primera toma de contacto”. “Estamos hablando con la Guardia Civil para, con su permiso, acotar la zona donde se podría encontrar el perro. La idea es realizar una primera toma de contacto y ver si podemos seguir trabajando con ellos para, y poco a poco, meter medios de captura segura”, explica Yolanda Morales, portavoz de PACMA a Infobae.

Para el operativo, la organización ya prepara el uso de drones para rastrear la zona, la instalación de cámaras de fototrampeo, y jaulas trampa en las zonas donde se ha avistado a Boro. Incluso, también se maneja la posibilidad de dejar ropa de la familia en lugares estratégicos para que el perro se acerque

La respuesta de la comunidad ha sido de elogiar, con una movilización masiva en redes sociales, con numerosos usuarios difundiendo información y fotografías de Boro. No obstante, a la hora de poner en marcha la búsqueda, Morales advierte que los “grupos de gente” pueden ser “contraproducentes”, dado que se puede “asustar el animal y al final no conseguiríamos nada”.

Pero el impacto de Boro ha ido mucho más allá, reconociendo el papel que hoy en día tienen los “perrhijos”. “Cada vez más gente pide que los animales que son víctimas de este tipo de siniestro también se les considere como tal”, destaca la portavoz. Y es que, a día de hoy, no se sabe cuántos animales viajaban en el tren de Alvia. Sin embargo, Ana asegura que “vio más animales”, aunque a PACMA no le ha llegado ninguna otra petición. “Nadie nos ha escrito para decirnos que hay que buscar a otro perro que no sea Boro”. Mientras tanto, los operativos de rescate y la maquinaria pesada continúan en el lugar de los hechos.

