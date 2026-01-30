Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

España

El presidente de Aragón y
El presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones aragonesas del 8 de febrero, Jorge Azcón. (EFE)

Jorge Azcón Navarro llega a los comicios de Aragón como máximo favorito para liderar una investidura. El candidato del Partido Popular (PP) es el actual presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP de la comunidad. Decidió adelantar las elecciones por la inestabilidad que suponía la falta de apoyo de Vox para cerrar unos presupuestos. Todo apunta a que, a pesar de ser la formación más votada, necesitará el apoyo de Vox para cerrar un gobierno.

Azcón ha desarrollado su carrera política vinculado al PP en el ámbito municipal y autonómico, marcando una trayectoria ascendente que lo ha situado en la primera línea de la política regional y nacional. Más allá de su trayectoria aragonesa, ha tenido un paso relevante en el ámbito europeo. Ha defendido la necesidad de políticas que favorezcan el desarrollo de las regiones y la transición ecológica, y ha apoyado iniciativas que garantizan la competitividad económica en el entorno europeo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, detalla sus principales políticas para abordar la falta de médicos en las zonas rurales y el creciente problema del acceso a la vivienda.

Alcalde de Zaragoza entre 2019 y 2023, impulsó modernización, sostenibilidad y eficiencia urbana. Desde 2023, como presidente de Aragón, prioriza la captación de fondos europeos y la cohesión territorial. Participa en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y en comisiones clave del Partido Popular Europeo (PPE). Antes de todo esto, tuvo que formarse académicamente y realizó otros oficios fuera de la política, vinculados al sector de la vivienda.

Estudios y trayectoria fuera de la política

Jorge Azcón nació en Zaragoza el 21 de noviembre de 1973. Está casado, tiene dos hijos y reside en la capital aragonesa. Es licenciado en Derecho y máster en Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, formación que ha influido en su enfoque profesional. Ha sido concejal durante más de 18 años, pero en 2007 hubo un parón en su carrera política.

En aquel año, el candidato a la alcaldía de Zaragoza por el Partido Popular era Domingo Buesa, quien decidió hacer una limpia y, entre otros, eliminó a Azcón de las listas. Fue en ese momento cuando Azcón se buscó la vida en la empresa privada y trabajó como director territorial en Aragón de MRA, una empresa promotora de viviendas de protección oficial. Pero después volvió al servicio público.

Sobre MRA, la empresa se define por su apuesta en “la excelencia en la construcción de las viviendas de protección oficial”, aplicando criterios de “planificación global, calidad constructiva y diseño de vanguardia”. “Entender el beneficio como la inevitable consecuencia del trabajo bien hecho” es la máxima que guía su actividad, explica la compañía en la que trabajó Azcón en su web oficial.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresa su total desconfianza hacia el actual PSOE y su líder en Aragón Pilar Alegría.

Durante su trayectoria profesional, Azcón impulsó iniciativas relacionadas con la participación ciudadana y el desarrollo económico local. Entre ellos, se encuentran la creación del Consejo de Participación Ciudadana y el programa ‘Zaragoza Empresarial’, orientado a fomentar el empleo y la actividad empresarial en la ciudad. Este tipo de proyectos señalan el tipo de políticas que ha apoyado años después como político.

Su interés por la política comenzó en la etapa universitaria, a través de su incorporación a las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Desde entonces, desarrolló una carrera interna destacada, llegando a ocupar la presidencia provincial y regional de la organización juvenil, así como a formar parte de los Comités Ejecutivos Regional y Provincial del partido. Esta experiencia le permitió ganar proyección dentro de la estructura del PP y consolidar su perfil político antes de asumir responsabilidades de gobierno.

