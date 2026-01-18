Azcón advierte a Alegría de que "traicionar a Aragón tiene un precio"

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y líder regional del Partido Popular, exhibió el acuerdo de los presidentes autonómicos del PP al firmar la 'Declaración de Zaragoza', un manifiesto conjunto contra la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central que, según advirtió, traerá consecuencias para quienes la respalden. Durante un mitin en el World Trade Center de Zaragoza, encabezado por Alberto Núñez Feijóo y documentado por el medio, Azcón lanzó fuertes críticas hacia Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés y candidata a la presidencia regional en las elecciones del 8 de febrero, acusándola de priorizar intereses ajenos a Aragón y de "traicionar" a la comunidad autónoma al alinearse con el presidente Pedro Sánchez y sus socios independentistas.

Según consignó el medio, el dirigente popular aseguró que su partido explicará a la ciudadanía "cómo traicionar a Aragón tiene un precio", señalando que el Partido Popular detallará a los votantes las consecuencias de apoyar políticas que, a su juicio, han favorecido los acuerdos con grupos independentistas como Esquerra Republicana de Catalunya. Azcón afirmó que, de cara a los comicios autonómicos, el PP llevará a cabo una campaña centrada en evidenciar el impacto de las decisiones vinculadas al actual modelo de financiación, subrayando que estas medidas merecen que el PSOE reciba el "peor resultado" electoral en la comunidad aragonesa.

La confrontación política entre Azcón y Alegría también estuvo marcada por declaraciones públicas, según reportó el medio. Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón desde hace meses y candidata a la presidencia autonómica, había asegurado en una entrevista que Azcón "ha fracasado" en su gestión. Azcón contestó que el trabajo de los populares se enfocará en explicar a la sociedad aragonesa las repercusiones de lo que denominó "traición" a los intereses regionales, en referencia a la defensa de los intereses de Sánchez y sus socios parlamentarios.

Durante su intervención, Azcón propuso de forma irónica que Alegría invite a Zaragoza como "invitado estrella" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, en alusión a la supuesta sintonía del PSOE aragonés con las políticas impulsadas desde Cataluña y los pactos a nivel nacional. El presidente aragonés insistió en que "lo que nos afecta a todos es la igualdad, la solidaridad y las oportunidades de todos los españoles", e informó sobre el contexto económico regional con datos concretos: Aragón cuenta con proyectos de inversión empresarial anunciados por valor de 75.000 millones de euros, cifra que, según su intervención, aumentará próximamente debido a la instalación de un centro de datos en La Puebla de Híjar, catalogada como la mayor inversión en la provincia de Teruel.

El medio detalló que Azcón expuso el objetivo del Gobierno de Aragón de transformar el tejido productivo autonómico y alcanzar un Producto Interior Bruto de unos 50.000 millones de euros, ligando esa expansión a la llegada de "miles de jóvenes" para nuevas oportunidades laborales. El dirigente sostuvo que Aragón aspira a ser contribuyente neto al fondo común nacional, defendiendo la importancia de la solidaridad por encima de recibir más recursos, y argumentó que en la identidad aragonesa no cabe el "egoísmo".

El debate sobre el sistema de financiación autonómica ocupó un lugar central durante el mitin, según reflejó la cobertura del evento. Azcón subrayó que este debate trasciende lo monetario y afecta al propio modelo de Estado. Reafirmó que el PP de Aragón rechaza plegarse tanto a socialistas como a independentistas, acusando a Pilar Alegría de buscar el favor del presidente Pedro Sánchez mediante la aceptación de las demandas de sus socios parlamentarios. Al hilo de la presencia de los presidentes autonómicos del PP, Azcón presentó a Aragón como el "corazón" del partido a nivel estatal y añadió que los populares defienden un modelo basado en la igualdad real de todos los españoles, sin importar su lugar de residencia.

Como parte del discurso, Azcón contrapuso la cohesión dentro del PP con la falta de unidad en otras formaciones. En referencia velada a Vox, afirmó que "mientras nosotros podemos traer a todos", otras fuerzas solo logran congregar a una figura destacada, y criticó al PSOE por su presunta incapacidad para celebrar un acto conjunto con otros presidentes autonómicos socialistas. Azcón sostuvo que tal intento se asemejaría a "lucha libre o el camarote de los hermanos Marx", según publicó el medio.

La 'Declaración de Zaragoza', leída al inicio del acto, define el compromiso de los líderes populares por una gestión para el conjunto de la ciudadanía y rechaza cualquier reparto de recursos "forzado por quienes quieren romper el país". Azcón justificó la necesidad de criterios específicos para regiones como Aragón en la financiación autonómica, recordando que la comunidad representa el 10% de la superficie nacional pero solo el 3% de la población. Citó la despoblación, la compleja orografía y la dispersión demográfica como factores que, a su juicio, deben considerarse en un futuro modelo si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa.

El dirigente popular también rebatió la aplicación del principio de ordinalidad, impulsado desde el Ministerio de Hacienda, al considerar que este mecanismo perjudica a regiones como Aragón y privilegia a determinados territorios. Según Azcón, "cuando la ministra de Hacienda habla de ordinalidad, te quiere joder", asegurando que esta propuesta responde a intereses defendidos por los independentistas catalanes y estaría diseñada para beneficiar a una minoría política específica en Cataluña.

A lo largo de su intervención, Azcón mantuvo el foco en el discurso sobre la igualdad y la solidaridad entre territorios, presentando al Partido Popular como agente del cambio y garante de esos valores frente a lo que definió como concesiones e intereses particulares derivados de los acuerdos del Gobierno central. La campaña electoral se presenta, según sus palabras, como un escenario para confrontar ambos modelos y explicar lo que, en sus términos, Aragón "ha sembrado y va a cosechar en los próximos años".