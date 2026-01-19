España

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

La campaña debía arrancar este jueves, aunque finalmente lo hará el viernes para la mayoría de partidos

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente de Vox en Madrid, José Antonio Fuster. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Aragón tenía previsto arrancar la campaña electoral este jueves, con unos comicios que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero. Sin embargo, el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) este domingo por la noche, en el que el descarrilamiento de dos trenes ha provocado, por el momento, 39 fallecidos y alrededor de un centenar de heridos —una cifra aún no definitiva—, ha alterado la agenda política.

Por este motivo, el Partido Socialista, el Partido Popular, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida han suspendido temporalmente los actos de campaña. No ha sido así en el caso de Vox. El partido de ultraderecha, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fuster, ha asegurado que “no vamos a dejar de trabajar ni un solo momento ni un solo día”. Así, Vox mantendrá la agenda original prevista para mañana, mientras que el resto de partidos, lo retomarán el viernes.

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad, Pilar Alegría, ha escrito en X, antes Twitter, que este mismo lunes ha contactado con el resto de formaciones aragonesas para “proponerles la suspensión de los actos hasta el viernes en señal de respeto”.

“Estamos sorprendidos por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando”

De la misma manera, como ha asegurado EFE, tras contactar con el resto de partidos, los populares liderados por el actual presidente Jorge Azcón, han decidido posponer la campaña a la mañana del viernes para respetar el luto y en señal de duelo y respeto, según han indicado fuentes de la formación, que señalan que no habrá pegada de carteles.

No ha sido igual para Vox, que ha decidido mantener todos los actos previstos para estos días. “Estamos sorprendidos por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma”, ha explicado en rueda de prensa el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.

Imágenes y datos sobre el fatal choque de trenes cerca de Adamuz, Córdoba.

“Nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un solo momento, ni un solo día. Lo que hagan los otros partidos, algunos nos dan la sensación de que quieren esconderse detrás de ese silencio para eludir responsabilidades, nosotros no lo vamos a hacer”, ha añadido.

Fúster ha defenido que la “mejor muestra de respeto” es, a su juicio, “seguir trabajando” y exigir explicaciones sobre el estado de la red ferroviaria. En su intervención, ha citado presidente de Renfe, que ha apuntado a un posible fallo en la infraestructura, y ha anunciado que los diputados del partido preparan iniciativas parlamentarias para recabar información y depurar responsabilidades.

