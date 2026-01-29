Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Estas frases las tienes que cambiar, pero nadie te lo dice”

Qué las frases que tienes que cambiar a la hora de socializar (Canva)

Vivir una situación incómoda, con silencios y miradas de incomprensión, dentro de un grupo, no es plato de buen gusto; ni para ti, ni para tu compañía. Muchas veces no nos damos cuenta de que son nuestras palabras las que pueden generar esos escenarios tensos que casi no tienen una salida agradable. Unos comentarios que pueden surgir en momentos de inseguridad ante la atención de varias personas.

Pero ¿cómo se puede evitar crear un escenario incómodo con mi entorno social? En este marco, el psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez, conocido por sus consejos sobre salud mental en redes sociales (@pablotupsicologo), ha compartido sus recomendaciones para mejorar esta experiencia en encuentros sociales. Más concretamente, el especialista ha analizado distintas situaciones y ha argumentado tres razones por las que no debes usarlas con tus amigos o familiares para no limitar el desarrollo de dichas relaciones.

Normalmente, las frases que dan más problemas son aquellas que empiezan con: “Ya sé que...”, según expone. Estas cuando se repiten con frecuencia en conversaciones tienen a generar un impacto negativo, tanto en el comunicador como en el receptor. Por lo que, si dices alguna de estas frases, puede llegar a obstaculizar la conversación y perpetuar la incomodidad y la distancia con tus vínculos cotidianos.

“Yo sé que nunca me contestan porque solo los estoy estorbando...”

Pablo Emilio Gutiérrez explica las frases que tienes que cambiar (@pablotupsicologo)

De esta manera, Gutiérrez comienza su video explicando las “cosas que debes cambiar, pero que nadie te dice”. En primer lugar, lo más importante es que esquives “estas expresiones que empiezan con la frase de: ‘Ya sé que’”. Para ilustrarlo, menciona ejemplos frecuentes: “Ay, es que ya sé que los voy a incomodar si voy a esta reunión que me están diciendo”, “yo sé que nunca me contestan porque solo los estoy estorbando y que no quieren hablar conmigo”, “ya sé que no vas a querer salir conmigo, pero aun así...” o “ya sé que solo soy un problema para todos los demás cuando quiero compartir mis cosas y cómo me siento”.

El especialista detalla que el primer problema al usar estas frases radica en predecir lo que piensan los demás, algo que, según explica, puede acarrear consecuencias no previstas. “Estás asumiendo lo que están pensando los demás. No sabes si incomodas a los demás, no sabes si quieren verte o no, no sabes si eres o no un problema cuando cuentas tus cosas. No puedes adivinar lo que los otros piensan, no puedes leer su mente”, afirma Gutiérrez.

A continuación, el psicólogo insiste en que este tipo de expresiones genera inseguridad en las relaciones. Según sus palabras, “la segunda razón, tristemente, incomodas a los demás cuando dices esto. Estas expresiones llevan a incomodar a la otra persona porque ya lo tiene que hacer de una forma en el que te tenga que consolar, en la que te tenga que cuidar o procurar. Ahora tengo que tranquilizarte, ahora tengo que demostrarte que no eres una carga, que no eres molesto, que sí me importas”, añade.

De esta forma, Gutiérrez sostiene que este tipo de frases no solo dificultan el intercambio, sino que también impiden a quien las usa explorar nuevas perspectivas. Al final, “esto no solo es un obstáculo para la interacción, sino porque normalmente no es la intención con la que quieres decir esto”, explica. Por último, insiste en una tercera razón: “Te estás limitando posibilidades. No te estás permitiendo escuchar a los demás, saber su punto de vista, qué es lo que quieren los demás. Esta expresión es un obstáculo en la interacción con la otra persona, pero también es un obstáculo con tu permitirte conocer otra perspectiva que no sea la tuya”, asegura.