España

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que una amistad no es sana”

Comentarios desapercibidos, bromas hirientes o pequeños conflictos van minando poco a poco el vínculo

Guardar
Estas tres frases indican que
Estas tres frases indican que una amistad no es sana. (Freepik)

La amistad es uno de los pilares más importantes de la vida social y emocional. No solo ofrece compañía y diversión, sino que también aporta apoyo en los momentos difíciles, fortalece la autoestima y contribuye a la resiliencia emocional. Además, compartir risas, confidencias y experiencias con amigos tiene un impacto directo en la salud física y mental, desde la reducción del estrés hasta la mejora del sistema inmunológico.

Sin embargo, no todas las amistades son igualmente beneficiosas. Algunas relaciones pueden resultar desgastantes, invisibles en su toxicidad durante años. Los conflictos sutiles, las bromas que hieren o los comentarios despectivos pueden pasar desapercibidos, mientras van minando la confianza, la autoestima y el bienestar emocional de quienes las sufren. Este tipo de vínculos tóxicos generan agotamiento, dificultades para concentrarse y malestar constante, incluso sin que haya peleas abiertas o conflictos evidentes.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Detectar estas señales a tiempo es clave para protegerse y tomar decisiones conscientes sobre los vínculos personales. La psicóloga Ainhoa Vila ha explicado en un vídeo en sus redes sociales que, en su experiencia en la clínica, ciertos comentarios recurrentes son indicativos de amistades poco saludables.

Tres frases que alertan sobre amistades poco saludables

La primera es: “Es una broma, no te lo tomes así”. “Cuando alguien te dice esto de forma repetida, no te está quitando hierro al asunto, está invalidando cómo te ha hecho sentir”, ha explicado Vila.

Esta frase, frecuente en relaciones donde los límites no se respetan, desplaza la atención del comportamiento problemático hacia la reacción emocional de quien lo recibe. “Tu emoción entonces se convierte en un problema”, ha detallado la especialista, subrayando que este tipo de comentarios erosionan la confianza y la cercanía.

La segunda es: “Antes no eras así”. Aunque pueda parecer un comentario nostálgico, Vila ha aclarado que esta frase revela cierta resistencia al cambio: “En psicología habla de la resistencia al verdadero cambio de la otra persona. La amistad solo es cómoda cuando tú no te mueves”.

Este tipo de comentarios limita la evolución personal y establece un vínculo condicionado por la permanencia en patrones antiguos. Quien los pronuncia no acepta que el otro crezca, cambie o establezca límites personales. “La amistad solo es cómoda cuando tú no te mueves”, ha sentenciado Vila.

Y por último, la tercera es: “Siempre estás así de sensible ¿no?”. Lejos de expresar preocupación genuina, este tipo de etiquetas desvalorizan la experiencia emocional del otro: “Aquí no hay una verdadera preocupación, sino que hay una etiqueta que reduce literalmente tu mundo emocional para no revisarse a sí mismo”, ha señalado la psicóloga.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Cómo construir amistades saludables

Identificar estos patrones es solo el primer paso. La clave está en aprender a fortalecer relaciones que aporten bienestar y apoyo mutuo. Para cultivar amistades saludables, los especialistas recomiendan:

  • Fomentar la reciprocidad: Una amistad sana se basa en dar y recibir en equilibrio.
  • Practicar la empatía: Escuchar y validar las emociones del otro fortalece la conexión.
  • Respetar los límites: Cada persona tiene su espacio y necesidades.
  • Valorar la autenticidad: Sé tú mismo sin miedo al juicio o la crítica.
  • Celebrar los logros del otro: Compartir alegrías y éxitos refuerza la relación y genera motivación mutua.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalRedes SocialesVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz: “La vida puede cambiar en cuestión de segundos”

El joven fue de los primeros en llegar al lugar, siguiendo a los servicios de emergencia y guiado por los reclamos de auxilio: “Había mucha gente que salvar”

La reflexión de Julio Rodríguez,

La borrasca Ingrid obliga a restringir el tráfico por el estado de las carreteras: la patronal de supermercados alerta de desabastecimiento de alimentos

Nueve comunidades autónomas se encuentran este viernes en alerta por las nevadas, que se producirán en cotas bajas en amplias zonas del país

La borrasca Ingrid obliga a

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia a Punta Cana ante el delicado estado de Julio Iglesias

La mujer del cantante se desplaza desde Miami tras la llamada de los empleados de la villa del artista, preocupados por su ánimo y su salud en medio de la tormenta mediática

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia

La desconfianza hacia el otro “es el nuevo instinto” del ser humano: el 70% de la población se muestra reacia a confiar en el otro

Solo el 32% de las personas cree que la próxima generación vivirá mejor

La desconfianza hacia el otro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo exige al Gobierno “respuestas”

Feijóo exige al Gobierno “respuestas” al accidente de Adamuz: “No más improvisaciones ni distracciones”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de presidentes autonómicos y altos cargos de la administración

200 kilos de cocaína, un lugarteniente del histórico ‘Narco de Wikipedia’ y 8 miembros de un clan albanés: así ha sido la operación ‘Monterrey’ en Vigo

Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado el maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Qué día se cobra la pensión de enero de 2026: fechas de pago de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander, Sabadell y otros bancos

La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de enero

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions