Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que una amistad no es sana”

Estas tres frases indican que una amistad no es sana. (Freepik)

La amistad es uno de los pilares más importantes de la vida social y emocional. No solo ofrece compañía y diversión, sino que también aporta apoyo en los momentos difíciles, fortalece la autoestima y contribuye a la resiliencia emocional. Además, compartir risas, confidencias y experiencias con amigos tiene un impacto directo en la salud física y mental, desde la reducción del estrés hasta la mejora del sistema inmunológico.

Sin embargo, no todas las amistades son igualmente beneficiosas. Algunas relaciones pueden resultar desgastantes, invisibles en su toxicidad durante años. Los conflictos sutiles, las bromas que hieren o los comentarios despectivos pueden pasar desapercibidos, mientras van minando la confianza, la autoestima y el bienestar emocional de quienes las sufren. Este tipo de vínculos tóxicos generan agotamiento, dificultades para concentrarse y malestar constante, incluso sin que haya peleas abiertas o conflictos evidentes.

Detectar estas señales a tiempo es clave para protegerse y tomar decisiones conscientes sobre los vínculos personales. La psicóloga Ainhoa Vila ha explicado en un vídeo en sus redes sociales que, en su experiencia en la clínica, ciertos comentarios recurrentes son indicativos de amistades poco saludables.

Tres frases que alertan sobre amistades poco saludables

La primera es: “Es una broma, no te lo tomes así”. “Cuando alguien te dice esto de forma repetida, no te está quitando hierro al asunto, está invalidando cómo te ha hecho sentir”, ha explicado Vila.

Esta frase, frecuente en relaciones donde los límites no se respetan, desplaza la atención del comportamiento problemático hacia la reacción emocional de quien lo recibe. “Tu emoción entonces se convierte en un problema”, ha detallado la especialista, subrayando que este tipo de comentarios erosionan la confianza y la cercanía.

La segunda es: “Antes no eras así”. Aunque pueda parecer un comentario nostálgico, Vila ha aclarado que esta frase revela cierta resistencia al cambio: “En psicología habla de la resistencia al verdadero cambio de la otra persona. La amistad solo es cómoda cuando tú no te mueves”.

Este tipo de comentarios limita la evolución personal y establece un vínculo condicionado por la permanencia en patrones antiguos. Quien los pronuncia no acepta que el otro crezca, cambie o establezca límites personales. “La amistad solo es cómoda cuando tú no te mueves”, ha sentenciado Vila.

Y por último, la tercera es: “Siempre estás así de sensible ¿no?”. Lejos de expresar preocupación genuina, este tipo de etiquetas desvalorizan la experiencia emocional del otro: “Aquí no hay una verdadera preocupación, sino que hay una etiqueta que reduce literalmente tu mundo emocional para no revisarse a sí mismo”, ha señalado la psicóloga.

Cómo construir amistades saludables

Identificar estos patrones es solo el primer paso. La clave está en aprender a fortalecer relaciones que aporten bienestar y apoyo mutuo. Para cultivar amistades saludables, los especialistas recomiendan:

Fomentar la reciprocidad: Una amistad sana se basa en dar y recibir en equilibrio.

Practicar la empatía: Escuchar y validar las emociones del otro fortalece la conexión.

Respetar los límites: Cada persona tiene su espacio y necesidades.

Valorar la autenticidad: Sé tú mismo sin miedo al juicio o la crítica.

Celebrar los logros del otro: Compartir alegrías y éxitos refuerza la relación y genera motivación mutua.