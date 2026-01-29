España

Quinta víctima mortal en un mes en Aragón: un montañero muere y otro queda herido en un alud en Huesca

El herido ha sido trasladado en helicóptero hasta Zaragoza. Desde el pasado 29 de diciembre solo en Aragón han fallecido cinco personas por aludes

Uno de los dos montañeros que han quedado atrapados por un alud en el circo de Cipollés, en Benasque, Huesca ha fallecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil este jueves. El segundo de ellos ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. En un mes, desde el pasado 29 de diciembre, solo en Aragón han fallecido cinco personas por aludes.

Esta mañana, los Efectivos del Grupo de Montaña de la Guardia Civil han comunicado el rescate de estas dos personas, que apenas presentaban apenas signos vitales.

El aviso del siniestro se recibió a las 12.39 horas en la central del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Huesca. Fueron dos integrantes de un grupo de cuatro personas quienes alertaron de que sus compañeros habían quedado sepultados tras verse sorprendidos por una avalancha de nieve. Tras conocerse lo ocurrido se activó un dispositivo de rescate, coordinado por el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, junto a efectivos de otras unidades hasta sumar un total de ocho agentes.

Los equipos consiguieron localizar a los dos montañeros sin apenas signos vitales. A ambos se les aplicó el protocolo de hipotermia en el lugar del accidente. Uno de ellos fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar y evacuado posteriormente en un helicóptero medicalizado del 112 hasta un centro hospitalario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. El segundo herido fue trasladado también por vía aérea al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanece ingresado.

Noticia en ampliación

