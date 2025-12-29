España

Dos muertos y un herido grave en un alud en Panticosa en pleno Pirineo aragonés: hay todavía al menos un desaparecido

El aviso de la avalancha, cerca del Balneario de Panticosa, a Emergencias ha llegado sobre las 13:00 horas

Un alud en el pico
Un alud en el pico Tablato, en Panticosa, en el que podrían haberse visto afectadas hasta seis personas (Google Maps)

Al menos cuatro montañistas han quedado atrapados tras una avalancha en el pico de Tablato, en la zona del Balneario de Panticosa. El alud habría sorprendido a un grupo de seis personas, de los cuales dos pudieron salir por sus propios medios. El servicio de rescate ha ido en busca del resto de integrantes, hallando a dos de ellos muertos y a otra con signos de hipotermia, según ha podido saber TVE. Actualmente, la montañera se encuentra con atención sanitaria.

Por lo que, continúan las labores de búsqueda para localizar al cuarto montañista desaparecido. El servicio de emergencias 112 ha registrado el aviso alrededor de las 13:00 horas, según la información de Europa Press. Inmediatamente, los equipos de emergencia se han desplazado al lugar. El fenómeno ha sucedido en la zona del Balneario de Panticosa, situado a unos 2.700 metros de altitud, cerca de los ibones de Brazatos.

El Gobierno autonómico se ha comunicado con los equipos de rescate de la guardia Civil (GREIM) que ya se encuentran en la zona, junto con un helicóptero medicalizado del 112. También se ha puesto en prealerta a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la posibilidad de que sea necesaria su intervención. Además, según han confirmado fuentes de ámbitos montañeros de Aragón a EFE, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

El Balneario de Panticosa en
El Balneario de Panticosa en Pico Tablato (Clima y nieve pirineos)

El presidente de Aragón se desplaza hasta la localidad

El parte de aludes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 29 de diciembre, señalaba la presencia de nieve reciente y placas de viento en zonas altas como principales riesgos. El nivel de peligro se estableció en 2 sobre 5 en todos los macizos, una situación que puede llegar a enterrar a una persona. Con este escenario, los espesores de nieve pueden variar entre 5 y 15 centímetros en cotas de 1.300 a 1.500 metros y aumentan hasta alcanzar entre 60 y 80 centímetros a unos 2.100 metros.

Además, para hoy se esperaban pocas modificaciones hasta que el manto consiguiese una mayor estabilidad. Aunque cabía la posibilidad de desprendimientos de la nieve reciente en las laderas altas, que no han sido purgadas, debido al temporal que ha atravesado el país el fin de semana. La exposición del sol es igualmente un desencadenante para la formación de avalanchas de nieve húmeda, especialmente en las altitudes altas y medias.

El accidente ha tenido lugar unas horas más tarde de que la FAM, Aramón y el Gobierno de Aragón impulsaran ayer la campaña Montaña Segura, que advertía: “En las umbrías de Tena y Aragón las capas débiles en la base del manto siguen activas”. Por esto mismo, recomendaron una “máxima prudencia en terrenos umbríos a más de 2.000 m”. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para “acudir a la localidad pirenaica”, tal y como ha anunciado en su perfil de X.

También ha asegurado estar “conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato”. Del mismo modo, el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, se dirigen a Panticosa para supervisar la situación y coordinar la colaboración con el Gobierno central. Así, la situación en el Balneario de Panticosa continúa en desarrollo y permanece bajo vigilancia, mientras las unidades desplegadas por las autoridades intentan establecer cuántas personas han resultado realmente afectadas y evaluar sus necesidades sanitarias y de evacuación.

Noticia en ampliación

