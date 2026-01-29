España

La Policía Nacional desmantela en Tenerife una organización que obligaba a mujeres a ejercer la prostitución: 27 víctimas liberadas, entre ellas varias menores de edad

La investigación arrancó en 2024, cuando la Policía Nacional recibió un correo electrónico que advertía sobre una pareja tinerfeña que gestionaba cuatro locales y eran cabecillas de una trama dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el sur de Tenerife. La operación ha permitido liberar a 27 mujeres, entre ellas varias menores de edad, que eran obligadas a ejercer la prostitución en cuatro clubes de alterne de la isla. El operativo se ha saldado con la detención de 14 personas, incluidos los dos principales responsables del grupo, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación arrancó en julio de 2024, cuando el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional recibió un correo electrónico. El mensaje advertía sobre una pareja en Santa Cruz de Tenerife que, al parecer, gestionaba cuatro locales y controlaba a varias mujeres. Según esa alerta, ambos eran cabecillas de una trama dedicada a la captación y explotación de mujeres con fines sexuales.

Las mujeres aceptaban trabajar como bailarinas de ‘striptease’, pero eran obligadas a prostituirse

Las pesquisas han permitido confirmar que los líderes del grupo viajaban de forma regular a países de Sudamérica. Allí localizaban a jóvenes en entornos de gran vulnerabilidad y les ofrecían falsas promesas de empleo y una vida mejor en España. Una vez aceptaban, las víctimas se desplazaban a Tenerife y adquirían una deuda con la organización que podía ascender hasta los 3.000 euros, cantidad que eran obligadas a saldar ejerciendo la prostitución. La investigación permitió constatar la explotación sexual de menores dentro de los establecimientos. En uno de los clubes, los agentes localizaron a una chica de 16 años con un documento de identidad falsificado.

Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal con la detención de 12 personas que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las víctimas compartían alojamiento en diferentes inmuebles de la isla y se veían obligadas a pagar por ello, lo que agravaba su situación de precariedad. Además, estaban sometidas a estrictas normas de control y vigilancia. Según la Policía, durante los tres primeros meses en la isla, las mujeres debían pasar desapercibidas para evitar ser detectadas por las autoridades. En origen, muchas de ellas habían aceptado venir a España para trabajar como bailarinas de ‘striptease’. Sin embargo, al llegar a los clubes, la realidad cambiaba: eran forzadas a prostituirse durante largas jornadas y obligadas a consumir drogas. En algunos casos, miembros de la organización suministraban sustancias estupefacientes a las víctimas sin su conocimiento para desinhibirlas.

El control de la organización no se limitaba a las víctimas. También se aprovechaban de clientes que acudían a los clubes en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas. El objetivo era realizar cargos en tarjetas de crédito y retirar dinero en cajeros, sumando fraudes por más de 70.000 euros.

En la fase final del operativo, los agentes realizaron registros en siete domicilios, tres clubes y una gestoría en Tenerife. Durante las intervenciones se incautó documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, como 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, relojes de lujo, joyas y numerosos teléfonos móviles. Los responsables de la red habrían acumulado un notable patrimonio, con propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero producto de la actividad ilícita.

