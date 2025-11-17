España

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

La Agencia Tributaria licita el contrato para comprar 400 raciones para detenidos en alta mar o migrantes rescatados. Mientras el coste de estas raciones ha subido un euro, las dietas para comer de los funcionarios están congeladas desde 2002

Guardar
Agentes del Servicio de Vigilancia
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera interceptando una embarcación en alta mar

Vigilancia Aduanera, los agentes de élite de la Agencia Tributaria, son la punta de lanza del ministerio de Hacienda en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Para estas labores en alta mar cuenta con dos patrulleros de operaciones especiales bautizados ‘Petrel’ y ‘Fulmar’, que realizan operaciones especiales de vigilancia marítima y permanecen largos períodos sin tocar puerto, a veces alejados 2.000 millas de la costa. En el desarrollo de estas operaciones, capturan embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas deteniendo a sus tripulantes, y en otras ocasiones auxilian a embarcaciones recreativas o que transportan migrantes en situación irregular.

“Con el fin de atender la alimentación de los detenidos en las operaciones y, en su caso, la de los emigrantes rescatados en la mar, se necesita disponer de raciones alimenticias de larga duración que cumplan con los estándares sanitarios, nutritivos y de calidad que garanticen su adecuada alimentación. Además, las raciones deberán tener la marca de garantía ‘Halal’, acorde con las creencias musulmanas”, señala la Agencia Tributaria en el contrato que está licitando para adquirir 400 raciones. El departamento de Hacienda está dispuesta a pagar 5.863 euros por este suministro.

Pero mientras la Agencia Tributaria quiere subir el coste de la ración desde el último contrato de compra en 2023, pasando de 11,5 a 12,5 euros, las dietas de los funcionarios que sirven en estos barcos llevan congeladas desde el año 2002. “La dieta para todo el día es de 14 euros, para desayunar, comer y cenar”, explica un portavoz del sindicato SIAT. “Y así estamos desde hace 23 años. Son precios que están totalmente desactualizados”.

El buque Petrel de Vigilancia
El buque Petrel de Vigilancia Aduanera

El Real Decreto 462/2002 regula las dietas de los funcionarios de Vigilancia Aduanera. En función de su categoría laboral, perciben entre 49 y 66 euros por alojamiento al día y entre 28,21 y 37,4 euros para pagarse las comidas del día. Pero hay matices. Los agentes destinados en embarcaciones sin habitabilidad (las interceptoras) cobran estas dietas. Para los que sirven en embarcaciones con habitabilidad (como el Petrel y el Fulmar), sus gastos de manutención se establecen en las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 15/04/1988, y de 19/09/1990: en ellas se siguen estableciendo el 50% de las cuantías previstas en el RD 462/2002, “cuando el embarque y/o la navegación sean de una duración de ocho horas continuadas”. Esto se le aplica también al personal que esté ocho horas de custodia en su base de destino, es decir, custodiando cualquier tipo de embarcación.

Compras y cocina

“Es decir, que como el Petrel y el Fulmar tienen cocina, a cada funcionario destinado en ellos le pagan 14 euros al día para comer. Lo que hacen los compañeros es juntar todas las dietas, hacer la compra y nutrir así la cocina del barco. Pero recordamos que estas dietas están congeladas desde hace más de 20 años”, sentencian desde el sindicato SIAT. A la finalización de cada viaje, se liquidan los gastos de comisión de servicio. Los funcionarios “renuncian entonces obligatoriamente a una parte de la dieta regulada en el RD 462/2002 durante los días que están embarcados y se sirven comidas a bordo, renunciando así a la dieta completa de manutención. En el caso de un funcionario del Cuerpo de Agentes, cada día de embarque renuncia a 28,21 euros; y en el caso de un funcionario del Cuerpo Ejecutivo, cada día de embarque renuncia a la dieta de 37,40 euros, mientras se le asigna de un modo arbitrario la cantidad de 14,1 euros por persona y día para su sustento”.

Con estas condiciones retributivas, no es de extrañar que la Agencia Tributaria no encuentre candidatos idóneos para cubrir todas las plazas que oferta este servicio, uno de los trabajos más peligrosos dentro de la estructura de Hacienda. Desde 2015 a 2023, la Agencia ha ofertado 1.287 plazas tanto de turno libre como de promoción interna en Vigilancia Aduanera. A esas plazas se presentaron 3.586 aspirantes. Solo 580 consiguieron el puesto, por lo que el 54% de las plazas se quedaron vacantes.

Desde SIAT aseguran que esta dieta no sirve para cubrir la alimentación de los tripulantes. “De modo que se sufren carencias y en especial a partir de mitad de viaje se dan faltas de elementos como fruta fresca y otros productos básicos”. El sindicato va a pedir a la Agencia que se actualice la cantidad establecida como “dieta, que ha quedado totalmente desfasada y resulta a la luz de la experiencia claramente insuficiente”.

Las raciones que ahora quiere comprar la Agencia para detenidos y rescatados tienen que tener una caducidad de 24 meses. El aporte energético de cada ración debe estar entre las 2.000 y 3.000 calorías y tener la garantía de la marca ‘Halal’. Cada ración deberá contar, al menos, con un desayuno, una comida y una cena. “Su composición será variada, conteniendo carnes, pescados y verduras”. El Petrel está destinado en Vigo y el Fulmar, en Cádiz.

Temas Relacionados

Vigilancia AduaneraAgencia TributariaMinisterio de HaciendaContratos PúblicosVigilanciaSeguridadNarcotráficoContrabandoAlimentaciónMenúsEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 17 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Entre TikTok, podcasts, música y políticas culturales, los partidos ajustan su comunicación para conectar con los jóvenes y ganar influencia en las urnas

La carrera por el voto

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

El sector cuenta con una edad media de 57 años entre los agricultores europeos y solo un 12% son menores de 40 años, lo que evidencia el profundo problema del remplazo laboral

El relevo generacional, principal problema

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

Los datos del INE confirman que los sueldos aumentan con la edad, impulsados por contratos indefinidos y antigüedad, mientras los jóvenes siguen anclados en los niveles retributivos más bajos

Los jóvenes españoles ganan cada

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

Después de cancelar su viaje a España el pasado mes de abril, el mandatario realiza una nueva gira por Europa en un momento clave de la guerra y cercado por un caso de corrupción

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carrera por el voto

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

Puigdemont pide al Tribunal Constitucional suspender las órdenes de detención tras el aval europeo

Una hija desheredada intenta anular el testamento de su madre alegando una incapacidad para tomar decisiones, pero la Justicia lo rechaza: estaba lúcida y no hubo reconciliación entre ambas

ECONOMÍA

El relevo generacional, principal problema

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

“Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras”: el acoso inmobiliario crece sin freno en España

El precio de la luz en España para este lunes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 16 noviembre

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro