Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera interceptando una embarcación en alta mar

Vigilancia Aduanera, los agentes de élite de la Agencia Tributaria, son la punta de lanza del ministerio de Hacienda en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Para estas labores en alta mar cuenta con dos patrulleros de operaciones especiales bautizados ‘Petrel’ y ‘Fulmar’, que realizan operaciones especiales de vigilancia marítima y permanecen largos períodos sin tocar puerto, a veces alejados 2.000 millas de la costa. En el desarrollo de estas operaciones, capturan embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas deteniendo a sus tripulantes, y en otras ocasiones auxilian a embarcaciones recreativas o que transportan migrantes en situación irregular.

“Con el fin de atender la alimentación de los detenidos en las operaciones y, en su caso, la de los emigrantes rescatados en la mar, se necesita disponer de raciones alimenticias de larga duración que cumplan con los estándares sanitarios, nutritivos y de calidad que garanticen su adecuada alimentación. Además, las raciones deberán tener la marca de garantía ‘Halal’, acorde con las creencias musulmanas”, señala la Agencia Tributaria en el contrato que está licitando para adquirir 400 raciones. El departamento de Hacienda está dispuesta a pagar 5.863 euros por este suministro.

Pero mientras la Agencia Tributaria quiere subir el coste de la ración desde el último contrato de compra en 2023, pasando de 11,5 a 12,5 euros, las dietas de los funcionarios que sirven en estos barcos llevan congeladas desde el año 2002. “La dieta para todo el día es de 14 euros, para desayunar, comer y cenar”, explica un portavoz del sindicato SIAT. “Y así estamos desde hace 23 años. Son precios que están totalmente desactualizados”.

El buque Petrel de Vigilancia Aduanera

El Real Decreto 462/2002 regula las dietas de los funcionarios de Vigilancia Aduanera. En función de su categoría laboral, perciben entre 49 y 66 euros por alojamiento al día y entre 28,21 y 37,4 euros para pagarse las comidas del día. Pero hay matices. Los agentes destinados en embarcaciones sin habitabilidad (las interceptoras) cobran estas dietas. Para los que sirven en embarcaciones con habitabilidad (como el Petrel y el Fulmar), sus gastos de manutención se establecen en las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 15/04/1988, y de 19/09/1990: en ellas se siguen estableciendo el 50% de las cuantías previstas en el RD 462/2002, “cuando el embarque y/o la navegación sean de una duración de ocho horas continuadas”. Esto se le aplica también al personal que esté ocho horas de custodia en su base de destino, es decir, custodiando cualquier tipo de embarcación.

Compras y cocina

“Es decir, que como el Petrel y el Fulmar tienen cocina, a cada funcionario destinado en ellos le pagan 14 euros al día para comer. Lo que hacen los compañeros es juntar todas las dietas, hacer la compra y nutrir así la cocina del barco. Pero recordamos que estas dietas están congeladas desde hace más de 20 años”, sentencian desde el sindicato SIAT. A la finalización de cada viaje, se liquidan los gastos de comisión de servicio. Los funcionarios “renuncian entonces obligatoriamente a una parte de la dieta regulada en el RD 462/2002 durante los días que están embarcados y se sirven comidas a bordo, renunciando así a la dieta completa de manutención. En el caso de un funcionario del Cuerpo de Agentes, cada día de embarque renuncia a 28,21 euros; y en el caso de un funcionario del Cuerpo Ejecutivo, cada día de embarque renuncia a la dieta de 37,40 euros, mientras se le asigna de un modo arbitrario la cantidad de 14,1 euros por persona y día para su sustento”.

Con estas condiciones retributivas, no es de extrañar que la Agencia Tributaria no encuentre candidatos idóneos para cubrir todas las plazas que oferta este servicio, uno de los trabajos más peligrosos dentro de la estructura de Hacienda. Desde 2015 a 2023, la Agencia ha ofertado 1.287 plazas tanto de turno libre como de promoción interna en Vigilancia Aduanera. A esas plazas se presentaron 3.586 aspirantes. Solo 580 consiguieron el puesto, por lo que el 54% de las plazas se quedaron vacantes.

Desde SIAT aseguran que esta dieta no sirve para cubrir la alimentación de los tripulantes. “De modo que se sufren carencias y en especial a partir de mitad de viaje se dan faltas de elementos como fruta fresca y otros productos básicos”. El sindicato va a pedir a la Agencia que se actualice la cantidad establecida como “dieta, que ha quedado totalmente desfasada y resulta a la luz de la experiencia claramente insuficiente”.

Las raciones que ahora quiere comprar la Agencia para detenidos y rescatados tienen que tener una caducidad de 24 meses. El aporte energético de cada ración debe estar entre las 2.000 y 3.000 calorías y tener la garantía de la marca ‘Halal’. Cada ración deberá contar, al menos, con un desayuno, una comida y una cena. “Su composición será variada, conteniendo carnes, pescados y verduras”. El Petrel está destinado en Vigo y el Fulmar, en Cádiz.