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Abre un restaurante y a los tres meses el dueño estalla porque la gente reserva, no va y no avisa: “Solo hoy 31 personas”

“Es realmente decepcionante. Para un pequeño negocio como el nuestro, cada reserva importa muchísimo”, lamenta el dueño de Vine & Fire Waterloo

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Imagen de Vine & Fire Waterloo, compartida en su cuenta de Instagram.
Imagen de Vine & Fire Waterloo, compartida en su cuenta de Instagram.

Hay gente muy maleducada y desconsiderada. En España cada vez es más habitual que, cuando haces una reserva para un restaurante, te obliguen a introducir un número de tarjeta y te avisen de la multa que puedes recibir en caso de no presentarte. Es molesto, sí, pero a veces es necesario y, si no, que se lo digan a los propietarios del restaurante Vine & Fire Waterloo, en Liverpool (Reino Unido), que tan solo tres meses después de abrir al público ya se han cansado.

Aunque es algo que se debería hacer sin pedirlo, han tenido que solicitar a sus clientes que, si no van a acudir, avisen. Lo hicieron después de un día en el que hasta 31 personas les dieron plantón, lo que supone un golpe duro, sobre todo para un negocio tan nuevo y pequeño.

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Imagen de Vine & Fire Waterloo, compartida en su cuenta de Instagram.
Imagen de Vine & Fire Waterloo, compartida en su cuenta de Instagram.

Fue el pasado domingo 21 de junio. En un primer momento compartieron un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hablaban de que tenían varias mesas grandes vacías que equivalían a 20 comensales. “Solo una pequeña nota para decir que es realmente duro cuando la gente no se presenta a su reserva sin avisarnos”, escribieron. La jornada en ese momento no había terminado. Al final fueron 31, según ha informado el medio local Liverpool Echo, que recoge esta historia.

El establecimiento, situado en St Johns Road, abrió el 7 de marzo de la mano del propietario y chef Josh Stanton. El diario liverpuliano recoge que Stanton acumula más de una década de trabajo en cocinas de la región, aunque llegó a la apertura de su propio negocio sin formación empresarial previa y aprendiendo sobre la marcha cada paso del proceso. “Es realmente decepcionante. Para un pequeño negocio como el nuestro, cada reserva importa muchísimo. Los asientos vacíos nos golpean más de lo que quizá imagináis”, indicaron.

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Captura de pantalla de la publicación en Instagram del restaurante.
Captura de pantalla de la publicación en Instagram del restaurante.

La publicación provocó una oleada de apoyo de otros negocios independientes de la zona, que compartieron experiencias parecidas. También recibió mensajes de clientes que elogiaron la hospitalidad, la carta y el servicio del restaurante y mostraron su simpatía por la situación. Vine & Fire agradeció además a quienes sí mantienen su reserva o avisan cuando cambian sus planes. “Significa muchísimo para nosotros”, señaló el establecimiento en ese mismo mensaje.

El restaurante abrirá un nuevo sistema de reservas en los próximos días

Según Liverpool Echo, el negocio implantará en los próximos días un nuevo sistema de reservas para combatir el problema. El restaurante ofrece pequeños platos mediterráneos de tamaño algo mayor que el habitual en una propuesta de tapas, con una carta inspirada en distintos puntos de Europa.

Stanton ya había explicado al medio poco después de la apertura que él y su padre construyeron todo el restaurante y que la acogida inicial había sido muy buena. “Abrimos la primera semana de marzo. Ha sido fantástico”, dijo entonces.

En aquellas declaraciones, el cocinero sostuvo que la actividad del local había superado sus expectativas en las primeras seis semanas. “Hemos estado muy ocupados. No esperaba estar donde estoy ahora apenas seis semanas después. La cantidad de comentarios que estamos recibiendo es increíble. A todo el mundo le encanta. Es una de las mejores calles del mundo. Tengo clientes habituales que vuelven y solo llevo abierto seis semanas”, concluyó.

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