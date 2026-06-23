Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 24 de junio: Victoria recibirá una humillación pública y Braulio pedirá ayuda para acercarse a Manuela

Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Valle Salvaje encara el capítulo del miércoles con el foco puesto en don Aurelio, Victoria y un castigo que ya ha alterado el equilibrio del valle: tras el enfrentamiento emitido el martes, la ficción diaria de TVE sitúa ahora en el centro una humillación pública que amenaza con agravar el clima de miedo y dejar a buena parte de los personajes sin margen de reacción.

El capítulo 438 del miércoles 24 de junio mostrará a Don Aurelio imponiendo a Victoria un castigo público ante las criadas de palacio, una escena que conmocionará a todo el valle. Valle Salvaje plantea además que nadie logrará frenar esa decisión y que la humillación marcará el desarrollo inmediato de la semana.

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Lo ocurrido el martes ha funcionado como detonante de ese nuevo escenario. Don Aurelio ha decidido enfrentarse cara a cara con José Luis y Victoria para averiguar qué ha pasado realmente, convencido de que alguien le ha engañado. Ese interrogatorio, planteado desde el primer momento como un choque directo entre poder, sospechas y nervios, ha desembocado en una explosión de furia del terrateniente.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La paciencia del personaje de Valle Salvaje ha llegado entonces a su límite. El resultado ha sido un castigo cruel, descrito como uno de los más duros que se recuerdan en el valle, con el que don Aurelio ha dejado claro que está dispuesto a imponer su autoridad por encima de cualquier otra consideración.

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Qué pasará el miércoles en ‘Valle Salvaje’

La consecuencia inmediata de esa decisión se verá en el episodio del miércoles. Victoria sufrirá una humillación pública ante las criadas de palacio, en una escena llamada a extender el malestar entre quienes la rodean y a reforzar la sensación de que el control de don Aurelio alcanza todos los rincones del lugar.

La serie subraya que el castigo no será en privado ni una reprimenda limitada al ámbito familiar. Tendrá una dimensión pública, con efecto ejemplarizante, y servirá para sembrar temor entre los habitantes de Valle Salvaje, incluso entre aquellos que consideran injusto lo sucedido pero no se atreven a plantar cara.

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Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

Ese clima de impotencia es precisamente uno de los ejes que ordenan la semana entre el 23 y el 26 de junio. La historia avanza hacia un giro de peso dentro de la ficción diaria de TVE, porque la decisión de don Aurelio contra Victoria no se agota en el castigo en sí: activa una cadena de consecuencias que afecta a buena parte de los personajes.

El capítulo del miércoles no se limitará al conflicto principal. Braulio seguirá intentando gestionar la petición que le ha hecho su madre respecto a Manuela: debe conquistarla y, al mismo tiempo, soportar sus desprecios. Esa combinación de mandato familiar y rechazo personal añade otra línea de tensión a la trama.

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Para avanzar en ese objetivo, Braulio pedirá ayuda a Alejo. El problema es que Manuela parece interesada en otra persona, de modo que el intento de acercamiento parte ya desde una posición de clara desventaja y anticipa nuevas frustraciones para el personaje.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La programación de estos episodios llega, además, con un ajuste previo: el lunes no hubo emisión por el Mundial 2026, de modo que la nueva tanda de capítulos arrancaba directamente con el episodio del martes y concentra desde ahí el giro argumental de la semana de Valle Salvaje.

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Con ese punto de partida, el miércoles se presenta como la jornada en la que las amenazas insinuadas pasan a tener una forma visible. La humillación de Victoria ante las criadas de palacio, la imposibilidad de detener a don Aurelio y el avance de las demás tramas convierten el capítulo 438 en la primera gran consecuencia del castigo que estalló el martes.