España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 24 de junio: Victoria recibirá una humillación pública y Braulio pedirá ayuda para acercarse a Manuela

La ficción diaria de La 1 mostrará cómo la joven en realidad está interesada en otra persona

Guardar
Google icon
Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Valle Salvaje encara el capítulo del miércoles con el foco puesto en don Aurelio, Victoria y un castigo que ya ha alterado el equilibrio del valle: tras el enfrentamiento emitido el martes, la ficción diaria de TVE sitúa ahora en el centro una humillación pública que amenaza con agravar el clima de miedo y dejar a buena parte de los personajes sin margen de reacción.

El capítulo 438 del miércoles 24 de junio mostrará a Don Aurelio imponiendo a Victoria un castigo público ante las criadas de palacio, una escena que conmocionará a todo el valle. Valle Salvaje plantea además que nadie logrará frenar esa decisión y que la humillación marcará el desarrollo inmediato de la semana.

PUBLICIDAD

Lo ocurrido el martes ha funcionado como detonante de ese nuevo escenario. Don Aurelio ha decidido enfrentarse cara a cara con José Luis y Victoria para averiguar qué ha pasado realmente, convencido de que alguien le ha engañado. Ese interrogatorio, planteado desde el primer momento como un choque directo entre poder, sospechas y nervios, ha desembocado en una explosión de furia del terrateniente.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La paciencia del personaje de Valle Salvaje ha llegado entonces a su límite. El resultado ha sido un castigo cruel, descrito como uno de los más duros que se recuerdan en el valle, con el que don Aurelio ha dejado claro que está dispuesto a imponer su autoridad por encima de cualquier otra consideración.

PUBLICIDAD

Qué pasará el miércoles en ‘Valle Salvaje’

La consecuencia inmediata de esa decisión se verá en el episodio del miércoles. Victoria sufrirá una humillación pública ante las criadas de palacio, en una escena llamada a extender el malestar entre quienes la rodean y a reforzar la sensación de que el control de don Aurelio alcanza todos los rincones del lugar.

La serie subraya que el castigo no será en privado ni una reprimenda limitada al ámbito familiar. Tendrá una dimensión pública, con efecto ejemplarizante, y servirá para sembrar temor entre los habitantes de Valle Salvaje, incluso entre aquellos que consideran injusto lo sucedido pero no se atreven a plantar cara.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

Ese clima de impotencia es precisamente uno de los ejes que ordenan la semana entre el 23 y el 26 de junio. La historia avanza hacia un giro de peso dentro de la ficción diaria de TVE, porque la decisión de don Aurelio contra Victoria no se agota en el castigo en sí: activa una cadena de consecuencias que afecta a buena parte de los personajes.

El capítulo del miércoles no se limitará al conflicto principal. Braulio seguirá intentando gestionar la petición que le ha hecho su madre respecto a Manuela: debe conquistarla y, al mismo tiempo, soportar sus desprecios. Esa combinación de mandato familiar y rechazo personal añade otra línea de tensión a la trama.

Para avanzar en ese objetivo, Braulio pedirá ayuda a Alejo. El problema es que Manuela parece interesada en otra persona, de modo que el intento de acercamiento parte ya desde una posición de clara desventaja y anticipa nuevas frustraciones para el personaje.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La programación de estos episodios llega, además, con un ajuste previo: el lunes no hubo emisión por el Mundial 2026, de modo que la nueva tanda de capítulos arrancaba directamente con el episodio del martes y concentra desde ahí el giro argumental de la semana de Valle Salvaje.

Con ese punto de partida, el miércoles se presenta como la jornada en la que las amenazas insinuadas pasan a tener una forma visible. La humillación de Victoria ante las criadas de palacio, la imposibilidad de detener a don Aurelio y el avance de las demás tramas convierten el capítulo 438 en la primera gran consecuencia del castigo que estalló el martes.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cortes en el centro de Madrid tras la explosión en una de las Cuatro Torres de plaza Castilla: los cierres provocan retenciones en el Paseo de la Castellana

Se ha producido una explosión dentro de la torre Moeve que ha obligado a desalojar el edificio

Cortes en el centro de Madrid tras la explosión en una de las Cuatro Torres de plaza Castilla: los cierres provocan retenciones en el Paseo de la Castellana

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

El exaccionista de facto de Plus Ultra pasó de operar entre sociedades financieras y comerciales a convertirse en una de las figuras centrales de la investigación sobre el rescate de la aerolínea

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

La legislación española protege la intimidad laboral y limita el control empresarial sobre las parejas en el trabajo, incluso en casos de vínculos jerárquicos

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

Abre un restaurante y a los tres meses el dueño estalla porque la gente reserva, no va y no avisa: “Solo hoy 31 personas”

“Es realmente decepcionante. Para un pequeño negocio como el nuestro, cada reserva importa muchísimo”, lamenta el dueño de Vine & Fire Waterloo

Abre un restaurante y a los tres meses el dueño estalla porque la gente reserva, no va y no avisa: “Solo hoy 31 personas”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria (PSOE) por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

ECONOMÍA

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

Sumar pone al Banco de España contra las cuerdas y amenaza con denunciarlo por ocultar las ganancias de la banca

DEPORTES

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica