Dos detenidos en La Palma por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro

La Policía Nacional ha desarticulado una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Santa Cruz de La Palma, tras la detención de un hombre de 29 años y una mujer de 31. El caso se destapó a finales de noviembre, cuando agentes localizaron a dos jóvenes extranjeras, de 21 y 23 años, que habían logrado escapar de un piso del centro de la ciudad donde, según su testimonio, eran obligadas a ejercer la prostitución junto a otras mujeres. Las víctimas, en estado de nerviosismo y visiblemente atemorizadas, relataron a los agentes que lograron huir después de pasar días encerradas bajo amenazas y coacciones.
Obligadas a prostituirse bajo vigilancia y amenazas constantes
De acuerdo con información de la Policía Nacional, las jóvenes afirmaron que sus captores les habían retirado la documentación nada más llegar a la isla, tras haberles facilitado el viaje y los billetes de avión. La investigación, según detalló la Comisaría provincial, permitió confirmar que el grupo se encargaba de captar a mujeres fuera de España para trasladarlas a La Palma, donde contraían una deuda económica con la organización por los gastos del traslado y la estancia.
Una vez en la isla, las víctimas eran distribuidas en diferentes apartamentos y obligadas a ejercer la prostitución bajo un control estricto. Los detenidos establecían un sistema de vigilancia que limitaba sus salidas a solo dos horas al día y exigía disponibilidad permanente. Las jóvenes declararon que la organización supervisaba de cerca su horario, controlaba sus movimientos y gestionaba las cantidades de dinero obtenidas, quedándose con el 50% de las ganancias.
Las víctimas estaban sometidas a amenazas constantes. Los responsables de la red advertían que, de no cumplir sus instrucciones o intentar escapar, se comunicarían con sus familias en sus países de origen para revelar la actividad que realizaban en España. Además, la deuda contraída por el pago de los billetes y la manutención era utilizada como mecanismo de presión para mantener el sometimiento.
La investigación avanzó rápidamente tras la declaración de las dos jóvenes, lo que permitió a los agentes identificar y desmantelar el piso donde se ejercía la prostitución de manera coactiva. La actuación policial culminó pocas horas después con el arresto de los dos presuntos responsables, a quienes se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro.
La Policía Nacional ha subrayado que el modelo de captación y explotación detectado en este caso coincide con el de otras redes desarticuladas en el país. Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes y extranjeras, suelen ser reclutadas en situación de vulnerabilidad. Los captores les prometen trabajo y una vida mejor en España, aunque, una vez en territorio nacional, se enfrentan a condiciones de explotación y amenazas.
El control ejercido sobre las mujeres no solo era físico, sino también económico y psicológico. La colaboración entre las víctimas y los agentes resultó fundamental para la rápida intervención policial. Su relato permitió localizar el domicilio donde se ejercía la actividad ilícita y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención de los implicados, que ya han pasado a disposición judicial.
La Policía Nacional ha recordado que la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual continúa siendo una prioridad, e insta a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa: cualquier persona que tenga indicios o sospechas de trata de blancas puede aportar información de forma confidencial a través del teléfono 900 10 50 90 o a la dirección de correo electrónico trata@policia.es.