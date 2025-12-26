España

Dos detenidos en La Palma por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro

Dos víctimas pudieron huir del piso céntrico en el cual eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones por parte de sus captores, un hombre y una mujer de 29 y 31 años, respectivamente

Guardar
Detenidas dos personas en La
Detenidas dos personas en La Palma por trata de seres humanos con explotación sexual y prostitución coactiva (Europa Press)

La Policía Nacional ha desarticulado una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Santa Cruz de La Palma, tras la detención de un hombre de 29 años y una mujer de 31. El caso se destapó a finales de noviembre, cuando agentes localizaron a dos jóvenes extranjeras, de 21 y 23 años, que habían logrado escapar de un piso del centro de la ciudad donde, según su testimonio, eran obligadas a ejercer la prostitución junto a otras mujeres. Las víctimas, en estado de nerviosismo y visiblemente atemorizadas, relataron a los agentes que lograron huir después de pasar días encerradas bajo amenazas y coacciones.

Obligadas a prostituirse bajo vigilancia y amenazas constantes

De acuerdo con información de la Policía Nacional, las jóvenes afirmaron que sus captores les habían retirado la documentación nada más llegar a la isla, tras haberles facilitado el viaje y los billetes de avión. La investigación, según detalló la Comisaría provincial, permitió confirmar que el grupo se encargaba de captar a mujeres fuera de España para trasladarlas a La Palma, donde contraían una deuda económica con la organización por los gastos del traslado y la estancia.

Una vez en la isla, las víctimas eran distribuidas en diferentes apartamentos y obligadas a ejercer la prostitución bajo un control estricto. Los detenidos establecían un sistema de vigilancia que limitaba sus salidas a solo dos horas al día y exigía disponibilidad permanente. Las jóvenes declararon que la organización supervisaba de cerca su horario, controlaba sus movimientos y gestionaba las cantidades de dinero obtenidas, quedándose con el 50% de las ganancias.

En condiciones infrahumanas, contagiadas de enfermedades venéreas y sin descanso, eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife

Las víctimas estaban sometidas a amenazas constantes. Los responsables de la red advertían que, de no cumplir sus instrucciones o intentar escapar, se comunicarían con sus familias en sus países de origen para revelar la actividad que realizaban en España. Además, la deuda contraída por el pago de los billetes y la manutención era utilizada como mecanismo de presión para mantener el sometimiento.

La investigación avanzó rápidamente tras la declaración de las dos jóvenes, lo que permitió a los agentes identificar y desmantelar el piso donde se ejercía la prostitución de manera coactiva. La actuación policial culminó pocas horas después con el arresto de los dos presuntos responsables, a quienes se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro.

La Policía Nacional ha subrayado que el modelo de captación y explotación detectado en este caso coincide con el de otras redes desarticuladas en el país. Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes y extranjeras, suelen ser reclutadas en situación de vulnerabilidad. Los captores les prometen trabajo y una vida mejor en España, aunque, una vez en territorio nacional, se enfrentan a condiciones de explotación y amenazas.

El control ejercido sobre las mujeres no solo era físico, sino también económico y psicológico. La colaboración entre las víctimas y los agentes resultó fundamental para la rápida intervención policial. Su relato permitió localizar el domicilio donde se ejercía la actividad ilícita y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención de los implicados, que ya han pasado a disposición judicial.

La Policía Nacional ha recordado que la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual continúa siendo una prioridad, e insta a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa: cualquier persona que tenga indicios o sospechas de trata de blancas puede aportar información de forma confidencial a través del teléfono 900 10 50 90 o a la dirección de correo electrónico trata@policia.es.

Temas Relacionados

Trata De BlancasLa PalmaExplotación SexualProstitución CoactivaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 3 Super

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del

Este error a la hora de descongelar las gambas puede poner en riesgo la salud: “El marisco nunca lo podemos dejar en la nevera”

Descongelar el marisco de forma inadecuada puede provocar la proliferación de bacterias y desencadenar una intoxicación alimentaria

Este error a la hora

Obligan a un jubilado a gastarse 320 euros por un seto tras una disputa con su vecino: “Podríamos haberlo hablado”

Clive Patterson se vio obligado a podar un seto de su jardín por la denuncia anónima de un vecino

Obligan a un jubilado a

El rey Harald de Noruega y la princesa Mette-Marit hacen frente a la polémica por el caso de Marius Borg: “Me molesta que critiquen cómo lo hemos gestionado”

Los ‘royals’ noruegos no han podido evitar hacer alusión a una de las grandes polémicas que han marcado el 2025 de la Casa Real Noruega

El rey Harald de Noruega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”