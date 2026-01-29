España

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia, que su padre quiso frenar

La joven catalana tuvo que paralizar el procedimiento ante el recurso interpuesto por su padre, representado por Abogados Cristianos

Fachada del Tribunal Supremo. (Fernando Sánchez - Europa Press)

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado para paralizar la eutanasia de Noelia, una joven de 24 años que solicitó la prestación de ayuda a morir por su paraplejia. El padre de la catalana había intentado impedir la asistencia a través de los juzgados, alegando que su hija había experimentado cierta mejoría y que sufría trastornos mentales que la incapacitaban para tomar la decisión.

El Alto Tribunal ha concluido, no obstante, que el recurso carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, es decir, que no tenía fundamento para revertir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Según se recuerda en el auto, al que ha tenido acceso Infobae, dos tribunales concluyeron que el padre, representado por Abogados Cristianos, no había conseguido demostrar que la eutanasia de Noelia no cumplía los requisitos legales para realizarse.

Los magistrados admiten que la actuación de los médicos que analizaron el caso de Noelia fue una “irregularidad procedimental sorprendente a la par que censurable”, pero sin efecto alguno en el procedimiento. Según explican, tanto el médico responsable como el médico consultor (figuras clave en la solicitud de la eutanasia) "estaban de acuerdo en que era procedente acceder a la eutanasia, fingieron su desacuerdo y así elevar la decisión a la Comisión de Garantía y Evaluación y “forzar” una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones.

Al margen de las consecuencias legales de esta actuación, el Supremo considera que “no cambió el resultado del procedimiento”.

*Noticia en ampliación

