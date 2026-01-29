España

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Desde abril de 2023, la Seguridad Social gestiona el parte de forma digital, pero el trabajador sigue teniendo algunos deberes clave con la empresa que tiene que cumplir

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

Cuando un trabajador recibe una baja médica, es habitual que surjan dudas sobre qué debe hacer exactamente y cuáles son sus obligaciones legales. Desde abril de 2023, el procedimiento en España ha cambiado de forma sustancial, simplificando trámites y reforzando la protección de la intimidad del trabajador. Así lo explica el abogado laboralista Carlos Melio, que aclara qué pasos son realmente obligatorios y cuáles han quedado atrás.

El primer cambio relevante afecta a la entrega del parte de baja. Durante años, el trabajador estaba obligado a hacer llegar físicamente ese documento a la empresa, lo que generaba desplazamientos innecesarios y situaciones incómodas. Sin embargo, este trámite ya no recae sobre el empleado. Tal y como explica Melio: “Ya no tienes que mandarle foto de ese parte de baja a tu superior o jefe, sino que es la propia Seguridad Social la que se encarga telemáticamente de enviar ese parte de baja a la empresa”.

Este nuevo sistema digital supone un avance en la gestión administrativa y reduce la carga burocrática para el trabajador, que deja de actuar como intermediario entre el médico y la empresa. Además, garantiza que la información llegue de forma rápida y oficial a la empresa, evitando errores o retrasos.

Protección de la intimidad

Otro de los aspectos clave que destaca el abogado es la protección de la confidencialidad. La empresa recibe únicamente la información imprescindible para justificar la ausencia laboral, sin acceder a datos médicos sensibles. Melio lo subraya con claridad: “Eso sí, sin revelar el motivo o diagnóstico de esa baja médica, clave en estos avances de derecho laboral que hemos obtenido a lo largo de estos años”. De este modo, se refuerza el derecho a la intimidad del trabajador y se evita cualquier presión para explicar cuestiones de salud personal.

No obstante, Melio advierte de que este cambio no significa que el trabajador quede exento de todas sus obligaciones. Aunque ya no tenga que enviar el parte médico, sigue existiendo un deber fundamental: informar a la empresa de que se encuentra de baja. Esta comunicación no requiere formalidades complejas ni documentos adjuntos. El trabajador no está obligado a explicar el motivo de la baja ni a justificarla con informes médicos. Basta con comunicar la situación por cualquier medio que deje constancia, como un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o cualquier otro canal habitual en la empresa.

El trabajador no queda exento de obligaciones

Melio también alerta de las consecuencias de no cumplir con esta obligación básica. “Si no informas, ojo, porque es un incumplimiento empresarial y seguramente te vayan a sancionar”. Aunque la Seguridad Social notifique la baja de forma automática, la falta de aviso por parte del trabajador puede dar lugar a sanciones disciplinarias por ausencia injustificada.

La jurisprudencia ha dejado este punto claro: el deber del trabajador es informar de que está de baja, pero no revelar el motivo ni el diagnóstico médico. Este matiz resulta esencial para evitar conflictos laborales y proteger los derechos del empleado. Como resume el propio Melio: “Así que ya sabes, no reveles el motivo, no envíes el parte de baja, pero informa a tu empresa si no quieres llevarte un susto”.

