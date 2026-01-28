Cortes de carretera y problemas de tráfico en Madrid por la nieve del temporal Kristin: obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en numerosas vías

A car drives on a snowy road as storm Kristin hits several parts of Spain and Portugal, in Galapagar, on the outskirts of Madrid, Spain, January 28, 2026. REUTERS/Silvio Castellanos

La red viaria principal ha amanecido este miércoles con complicaciones a causa de la nevada provocada por la borrasca Kristin. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado mantener el carril izquierdo despejado para facilitar el paso de las máquinas quitanieves y ha recomendado extremar la precaución, además de consultar la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) antes de realizar desplazamientos por carretera.

La nieve complica la circulación en Madrid

Poco después de las 9 de la mañana, Emergencias Madrid ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en situación Operativa 0, correspondiente a la fase de alerta y seguimiento, y varias máquinas de limpieza han comenzado a esparcir salmuera en áreas como Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo. Hasta 31 carreteras están cortadas en la Comunidad como resultado de la nieve, con 101 afectadas; y el uso de cadenas es necesario en ocho carreteras.

La Comunidad de Madrid ha desplegado un operativo con más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la viabilidad de las carreteras, según ha informado el Gobierno regional. Se han registrado afecciones tanto en la circulación como en el transporte público, con líneas de autobús interurbano afectadas por suspensiones, desvíos y otras incidencias en diferentes municipios.

Varias líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y problemas de circulación en varios municipios, entre ellos San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el uso del transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad y el Consorcio Regional de Transportes. El paso a fase operativa de nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales se ha producido a lo largo de la mañana.

A woman holds an umbrella to protect herself while waiting for a bus as storm Kristin hits several parts of Spain and Portugal, in Galapagar, on the outskirts of Madrid, Spain, January 28, 2026. REUTERS/Silvio Castellanos

En lo que respecta a las carreteras, las principales dificultades se registran en la A-6 entre los kilómetros 7,5 y 30 en ambos sentidos. En la zona noroeste de la Comunidad, los accesos a la A-6, a la altura de Torrelodones y Las Rozas, presentan importantes problemas de tráfico. También se han registrado incidencias en municipios como Boadilla del Monte o Tres Cantos. Concretamente, las vías afectadas son la M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611 en La Morcuera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela t M-130 en La Puebla; así como la A-1 en Somosierra (con nivel rojo y con uso obligatorio de cadenas) y la M-607. En la A-6 (que a las 10.15 de la mañana estaba ya intransitable) y la AP-6, la DGT ha prohibido la circulación. En la M-505 en La Paradilla y La Cruz Verde se recomienda especial precaución, aunque permanece abierta. La M-50, a la altura de Boadilla, presentaba restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado de que a las 8 de la mañana era necesario utilizar cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la región. El resto de las carreteras se mantienen abiertas, aunque la recomendación general es consultar el estado de la red viaria antes de cualquier desplazamiento.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que se mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con servicios de emergencias, protección civil y organismos técnicos. Todos los recursos del Ejecutivo central están activados y disponibles para intervenir si la situación empeora. Para este miércoles al mediodía se ha convocado una nueva reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos del Centro de Emergencias (CEMEN) con el objetivo de actualizar la evaluación y revisar las medidas adoptadas.