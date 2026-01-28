El tren sigue siendo el transporte terrestre más seguro a pesar del aumento de accidentes ferroviarios en la última década

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

España ha vivido una semana especialmente complicada para su sistema ferroviario, marcada por una sucesión de accidentes que ha situado la seguridad del tren en el centro del debate público. El accidente más grave ocurrió en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, cuando un tren de alta velocidad de Iryo descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con un Alvia de Renfe. El siniestro dejó 45 personas fallecidas y cerca de 300 heridos.

Este accidente, el más mortal en España desde el de Angrois en 2013 en el que murieron 80 personas, fue seguido por otros incidentes: el descarrilamiento de un Rodalies en Gelida (Barcelona), con la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de lesionados, y un choque de un tren FEVE contra una grúa en Cartagena, junto a percances menores en Asturias y Tenerife. Esta acumulación de sucesos ha incrementado la preocupación social y ha despertado dudas sobre el estado de la red ferroviaria y su seguridad. No obstante, la imagen que dejan estos accidentes recientes contrasta con la tendencia general reflejada en los datos oficiales.

Las cifras del tren: un aumento del total de accidentes en la última década

La evolución de la siniestralidad ferroviaria en Europa refleja una tendencia descendente desde 1990, impulsada por la modernización tecnológica y la actualización de la normativa. España, sin embargo, ha experimentado en los últimos años un aumento en el número de accidentes considerados “significativos”, una situación que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) relacionan con el incremento del tráfico tras la liberalización de la alta velocidad en 2021. No se establece necesariamente una relación directa entre ambos fenómenos, pero el contexto de crecimiento del sistema sí aporta matices a la lectura de los datos.

La siniestralidad ferroviaria en España se concentra en episodios excepcionales. Entre 2003 y 2023, se contabilizaron 154 pasajeros fallecidos en accidentes de tren, lo que supone el 19,2% del total registrado en la Unión Europea durante ese periodo. Más de la mitad de estas víctimas, sin embargo, corresponden al accidente de Angrois en 2013, cuando un descarrilamiento a la entrada de Santiago de Compostela dejó 80 muertos. El resto de los fallecimientos se reparte en hechos puntuales y aislados a lo largo de dos décadas.

El balance de 2024, según el Ministerio de Transportes, recoge 18 fallecidos en incidentes relacionados con trenes, pero de todos ellos, nueve perdieron la vida por atropellos y otros ocho en accidentes en pasos a nivel. Hasta el siniestro de Adamuz, la última década solo había registrado una muerte en colisión entre trenes, concretamente en 2019.

Entre 2015 y 2024 se produjeron en España 531 accidentes ferroviarios catalogados como “significativos”, según la AESF. En ese periodo, 93 fueron descarrilamientos y 88 colisiones con obstáculos. El criterio de “significativo” se aplica a los siniestros con al menos un muerto o herido grave, grandes daños materiales o interrupciones relevantes del tráfico. Además, se contabilizaron 91 accidentes en pasos a nivel, 210 incidentes vinculados a personas (como arrollamientos e intrusiones en la vía), once incendios, nueve colisiones de trenes y 29 sucesos atribuidos a errores humanos en maniobras.

El total de víctimas mortales en la última década se eleva a 204, con una abrumadora mayoría (un 96%) de fallecimientos en pasos a nivel o provocados por comportamientos indebidos e intrusiones en la vía. La AESF subraya la importancia de medidas como la mejora de cerramientos, la protección de pasos a nivel y la puesta en marcha de campañas de concienciación social para reducir los arrollamientos.

El informe también advierte del incremento de “precursores de accidente” - deformaciones de vía, rebases de señal y fallos de señalización -, que en 2024 superaron la media de los años anteriores. Pese al repunte de incidentes, la tasa relativa de descarrilamientos, accidentes a personas y en pasos a nivel se mantiene estable, mientras que colisiones, incendios y otros tipos de siniestros presentan tasas superiores a la media del periodo.

El riesgo de muerte en coche es decenas de veces mayor que en tren

En contraste, y a pesar de ese repunte, el número total de siniestros en carretera supera ampliamente al ferroviario. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se registraron 101.996 accidentes de tráfico en España, la mayoría en ámbitos urbanos. El autobús presenta tasas de siniestros considerablemente menores que las de turismos y motocicletas.

En ese mismo año, la DGT contabilizó 1.785 fallecidos en accidentes de tráfico, a los que se suman 9.561 heridos hospitalizados y 125.084 heridos que no requirieron ingreso. Los turismos sumaron 698 fallecidos, las motocicletas 441 y los peatones 320. El autobús sumó seis víctimas mortales. Estudios de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) calculan que el riesgo de muerte en coche puede ser entre 20 y 50 veces mayor que en tren - dependiendo del país y el periodo analizado -, y que la motocicleta es el medio más peligroso en términos relativos.

El tren es el medio de transporte terrestre más seguro

El impacto mediático de los grandes accidentes ferroviarios suele distorsionar la percepción pública del riesgo real, pero las cifras de siniestralidad muestran que, pese al incremento de accidentes ferroviarios recientes, el número de muertes sigue siendo muy bajo en comparación con otros medios: en 2024, murieron 18 personas en accidentes ferroviarios - la mayoría por atropellos y pasos a nivel - frente a los 1.785 muertos en carretera ese mismo año.

La evidencia estadística extraída de los datos oficiales mantienen al ferrocarril como el medio de transporte terrestre más seguro, si bien es cierto que cualquier accidente de tren tiene unas consecuencias potenciales muy superiores a cualquier otro.