Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Trabajadores de mantenimiento inspeccionan los restos de un tren implicado en un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz. (REUTERS/Susana Vera)

España encara una de las peores crisis en el sector ferroviario. Ya ha pasado más de una semana de la tragedia en Adamuz en la que perdieron la vida 45 personas y todavía quedan muchas dudas que resolver. Según los últimos pasos de las pesquisas del descarrilamiento del tren de Iryo, el accidente se podría haber producido por la soldadura que une dos tramos de raíl, justo en el kilómetro 318 entre Madrid-Sevilla.

Pero la alta velocidad no es la única afectada. En los últimos días las incidencias en el sistema de trenes de España han sido constantes. En Cataluña, un fallo informático en el centro de control de Adif interrumpió este lunes el servicio de Rodalies y dejó a medio millón de usuarios sin trenes. En consecuencia, y tras ocho días de caos, el Ministerio de Transportes cesó al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Kike Rincón/Europa Press)

En Andalucía, Renfe canceló 16 trenes entre Córdoba y Jaén tras una limitación de velocidad impuesta por Adif, derivada de advertencias de maquinistas sobre un tramo de seis kilómetros. También se restableció la circulación entre Málaga y Sevilla tras una suspensión por riesgo de desprendimiento de un muro debido a lluvias; y en Galicia, el temporal ha obligado a limitar la velocidad de los AVE entre Santiago y Ourense y suspender servicios regionales.

Además, una fisura en un raíl en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona provocó retrasos superiores a una hora, afectando a Renfe, Iryo y Ouigo.