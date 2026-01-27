España

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Trabajadores de mantenimiento inspeccionan los
Trabajadores de mantenimiento inspeccionan los restos de un tren implicado en un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz. (REUTERS/Susana Vera)

España encara una de las peores crisis en el sector ferroviario. Ya ha pasado más de una semana de la tragedia en Adamuz en la que perdieron la vida 45 personas y todavía quedan muchas dudas que resolver. Según los últimos pasos de las pesquisas del descarrilamiento del tren de Iryo, el accidente se podría haber producido por la soldadura que une dos tramos de raíl, justo en el kilómetro 318 entre Madrid-Sevilla.

Pero la alta velocidad no es la única afectada. En los últimos días las incidencias en el sistema de trenes de España han sido constantes. En Cataluña, un fallo informático en el centro de control de Adif interrumpió este lunes el servicio de Rodalies y dejó a medio millón de usuarios sin trenes. En consecuencia, y tras ocho días de caos, el Ministerio de Transportes cesó al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.

Viajeros cogen un tren en
Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Kike Rincón/Europa Press)

En Andalucía, Renfe canceló 16 trenes entre Córdoba y Jaén tras una limitación de velocidad impuesta por Adif, derivada de advertencias de maquinistas sobre un tramo de seis kilómetros. También se restableció la circulación entre Málaga y Sevilla tras una suspensión por riesgo de desprendimiento de un muro debido a lluvias; y en Galicia, el temporal ha obligado a limitar la velocidad de los AVE entre Santiago y Ourense y suspender servicios regionales.

Además, una fisura en un raíl en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona provocó retrasos superiores a una hora, afectando a Renfe, Iryo y Ouigo.

06:49 hsHoy

Tramos de Rodalies con servicio de trenes y alternativo este martes

A punto de cumplir una semana desde que empezase el caos ferroviario en Cataluña, tras el accidente mortal ocurrido el pasado martes en Gelida (Barcelona), Rodalies todavía intenta volver a la normalidad, después de varios desprendimientos e incidencias.

Este martes, Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha asegurado que el servicio de Rodalies y Regionales “se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy”.

Así, habrá servicio de trenes en:

  • La R1 entre L’Hospitalet de Llobregat-Arenys
  • La R2nord y R2sud
  • La R4 entre Sant Vicenç de Calders-Sant Sadurní d’Anoia y entre Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord
  • La R11 entre Barcelona Sants - Caldes de Malavella
  • La RG1 de Barcelona a Arenys y de Maçanet a Arenys mediante la R11
  • La RL4 entre Lleida y Cervera
  • La R13 y R14 de Lleida a Vinaixa
  • La R15 de Reus a Barcelona
  • La R16, R17 y RT2

Por el contrario, se establecerá un servicio alternativo por carretera en:

  • La R1 entre Arenys-Maçanet-Massanes
  • La R3
  • La R4 entre Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central y entre Terrasa-Estació del Nord-Manresa
  • La R7, debido a unas obras programas en Montcada-Bifurcació
  • La R8 entre Martorell y Mollet Sant Fost
  • La R11 entre Caldes de Malavella-Portbou
  • La RG1 entre Arenys y Maçanet y de Caldes de Malavella a Portbou
  • La RL4 de Cervera a Terrassa
  • La R13 entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders
  • La R14 entre Vinaixa y Reus.
  • La R15 entre Reus-Móra la Nova-Riba-roja d’Ebre
  • La RT1

06:44 hsHoy

06:44 hsHoy

El Congreso decidirá hoy si Puente debe comparecer para explicar la situación ferroviaria

Hoy, la Diputación Permanente del Congreso decidirá si Óscar Puente deberá comparecer para informar sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario, como ha pedido el Partido Popular.

El año pasado, el PP consiguió introducir en la Ley de Movilidad Sostenible varias disposiciones adicionales que obligan a Transportes a presentar un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria, así como a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que fueron modificados en 2024.

06:03 hsHoy

06:03 hsHoy

Rodalies opera este martes “con una razonable normalidad”

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio de Rodalies y Regionales “se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy”.

En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido estos días en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy “seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos” y restablecer lo antes posible la oferta.

“Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona”, ha indicado Carmona.

05:59 hsHoy

05:59 hsHoy

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

La investigación del siniestro de Adamuz abre el debate sobre el desgaste de las vías, la gestión de Adif y las garantías de seguridad del sistema ferroviario

La investigación sobre el accidente
La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales (Montaje Infobae)

Lo que se creía que iba a ser el final de la ‘semana negra’ para el ferrocarril ha acabado convirtiéndose en un episodio tortuoso para los viajeros. Miles de personas han tenido que recalcular su ruta con los Planes Alternativos de Transporte (PAT) de la línea de Alta Velocidad de Andalucía. Tampoco se han librado los pasajeros de Cataluña, quienes han visto cómo la línea Madrid-Barcelona sufría una limitación de velocidad a 80 km/h a la altura de L’Espluga de Francolí (Tarragona) por una fisura en la vía. De igual manera, los catalanes han sido testigos de una gestión nefasta por los intentos reiterados para restablecer la circulación de Media Distancia y Rodalies de Cataluña.

Leer la nota completa

