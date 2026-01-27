Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

España encara una de las peores crisis en el sector ferroviario. Ya ha pasado más de una semana de la tragedia en Adamuz en la que perdieron la vida 45 personas y todavía quedan muchas dudas que resolver. Según los últimos pasos de las pesquisas del descarrilamiento del tren de Iryo, el accidente se podría haber producido por la soldadura que une dos tramos de raíl, justo en el kilómetro 318 entre Madrid-Sevilla.
Pero la alta velocidad no es la única afectada. En los últimos días las incidencias en el sistema de trenes de España han sido constantes. En Cataluña, un fallo informático en el centro de control de Adif interrumpió este lunes el servicio de Rodalies y dejó a medio millón de usuarios sin trenes. En consecuencia, y tras ocho días de caos, el Ministerio de Transportes cesó al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.
En Andalucía, Renfe canceló 16 trenes entre Córdoba y Jaén tras una limitación de velocidad impuesta por Adif, derivada de advertencias de maquinistas sobre un tramo de seis kilómetros. También se restableció la circulación entre Málaga y Sevilla tras una suspensión por riesgo de desprendimiento de un muro debido a lluvias; y en Galicia, el temporal ha obligado a limitar la velocidad de los AVE entre Santiago y Ourense y suspender servicios regionales.
Además, una fisura en un raíl en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona provocó retrasos superiores a una hora, afectando a Renfe, Iryo y Ouigo.
A punto de cumplir una semana desde que empezase el caos ferroviario en Cataluña, tras el accidente mortal ocurrido el pasado martes en Gelida (Barcelona), Rodalies todavía intenta volver a la normalidad, después de varios desprendimientos e incidencias.
Este martes, Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha asegurado que el servicio de Rodalies y Regionales “se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy”.
Así, habrá servicio de trenes en:
Por el contrario, se establecerá un servicio alternativo por carretera en:
Hoy, la Diputación Permanente del Congreso decidirá si Óscar Puente deberá comparecer para informar sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario, como ha pedido el Partido Popular.
El año pasado, el PP consiguió introducir en la Ley de Movilidad Sostenible varias disposiciones adicionales que obligan a Transportes a presentar un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria, así como a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que fueron modificados en 2024.
En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido estos días en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy “seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos” y restablecer lo antes posible la oferta.
“Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona”, ha indicado Carmona.
Lo que se creía que iba a ser el final de la ‘semana negra’ para el ferrocarril ha acabado convirtiéndose en un episodio tortuoso para los viajeros. Miles de personas han tenido que recalcular su ruta con los Planes Alternativos de Transporte (PAT) de la línea de Alta Velocidad de Andalucía. Tampoco se han librado los pasajeros de Cataluña, quienes han visto cómo la línea Madrid-Barcelona sufría una limitación de velocidad a 80 km/h a la altura de L’Espluga de Francolí (Tarragona) por una fisura en la vía. De igual manera, los catalanes han sido testigos de una gestión nefasta por los intentos reiterados para restablecer la circulación de Media Distancia y Rodalies de Cataluña.