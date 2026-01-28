8 postres con naranja fáciles de hacer: desde el bizcocho de yogur al donut de chocolate

Tarta de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres de naranja ofrecen una combinación única de sabor, aroma y suavidad que los convierte en una opción ideal para cualquier momento del día. Prepararlos en casa resulta sencillo gracias a recetas accesibles y rápidas, pensadas para quienes buscan resultados espectaculares con poco esfuerzo. La variedad de opciones permite adaptar cada pastel a los gustos y necesidades de la familia, desde el desayuno hasta la merienda.

La elección de la naranja, particularmente la variedad Navel, aporta dulzura y un perfume cítrico inconfundible. Ingredientes versátiles como el aceite de cacahuete o la mantequilla, junto con técnicas sencillas, garantizan masas esponjosas y resultados consistentes. Estos pasteles no requieren experiencia previa en repostería: basta con seguir los pasos y disfrutar del proceso.

Caprese de naranja

Ingredientes:

3 huevos

150 g de azúcar

150 g de almendras molidas

100 g de chocolate blanco

80 g de mantequilla

Ralladura de naranja

1 cucharadita de levadura química

Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Funde el chocolate blanco con la mantequilla y deja templar. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen. Añade la ralladura, el chocolate fundido y las almendras molidas. Incorpora la levadura y mezcla bien. Vierte la masa en un molde forrado y hornea a 170 ℃ (338 ℉) durante 40 minutos.

Bizcocho de yogur y naranja

Postre de naranja con yogur. (Adobe Stock)

Ingredientes:

2 huevos

120 g de azúcar

1 yogur natural

80 ml de aceite de semillas

200 g de harina

1 sobre de levadura química

Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura tamizadas, mezcla suavemente hasta obtener una masa homogénea. Vierte en un molde engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.

Pastel de almendras con naranja

Ingredientes:

2 huevos

1 yogur natural

100 g de azúcar

80 ml de aceite de semillas

100 g de harina

100 g de almendra molida

Ralladura y zumo de una naranja

1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina, la almendra molida y la levadura, mezcla hasta que quede uniforme. Vierte la masa en un molde y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Donut de naranja

Ingredientes:

2 huevos

100 g de azúcar

90 ml de aceite de semillas

200 g de harina

1 sobre de levadura química

Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Incorpora el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina y la levadura. Mezcla hasta obtener una masa suave. Vierte en un molde de donut engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.

Tarta de naranja invertida

Tarta de naranja invertida. (Adobe Stock)

Ingredientes:

2 huevos

120 g de azúcar

1 yogur

80 ml de aceite de semillas

200 g de harina

1 sobre de levadura química

2 naranjas (una para rodajas y otra para zumo)

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Coloca rodajas finas de naranja en el fondo del molde. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de la otra naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Vierte la masa sobre las rodajas y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Pan de naranja

Ingredientes:

3 huevos

150 g de azúcar

100 ml de aceite de semillas

250 g de harina

1 sobre de levadura química

Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar, agrega el aceite, la ralladura y el zumo. Incorpora la harina y la levadura, mezcla hasta integrar. Vierte en un molde rectangular y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 40 minutos.

Pastel de manzana y naranja

Tarta de naranja y manzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 huevos

120 g de azúcar

1 yogur

80 ml de aceite de semillas

200 g de harina

2 manzanas

Ralladura y zumo de una naranja

1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Pela y corta las manzanas en láminas finas. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Añade las manzanas y vierte en un molde. Hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Donut de naranja y almendras con chocolate

Ingredientes:

2 huevos

100 g de azúcar

80 ml de aceite de semillas

100 g de harina

50 g de almendra molida

50 g de chispas de chocolate

Ralladura y zumo de una naranja

1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Añade el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina, la almendra molida y la levadura. Mezcla bien y añade las chispas de chocolate. Vierte en un molde de donut y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.