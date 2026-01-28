España

8 postres con naranja fáciles de hacer: desde el bizcocho de yogur al donut de chocolate

Una variedad de opciones basadas en una fruta rica en vitamina C, fibra y antioxidantes

Guardar
Tarta de naranja. (Imagen Ilustrativa
Tarta de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres de naranja ofrecen una combinación única de sabor, aroma y suavidad que los convierte en una opción ideal para cualquier momento del día. Prepararlos en casa resulta sencillo gracias a recetas accesibles y rápidas, pensadas para quienes buscan resultados espectaculares con poco esfuerzo. La variedad de opciones permite adaptar cada pastel a los gustos y necesidades de la familia, desde el desayuno hasta la merienda.

La elección de la naranja, particularmente la variedad Navel, aporta dulzura y un perfume cítrico inconfundible. Ingredientes versátiles como el aceite de cacahuete o la mantequilla, junto con técnicas sencillas, garantizan masas esponjosas y resultados consistentes. Estos pasteles no requieren experiencia previa en repostería: basta con seguir los pasos y disfrutar del proceso.

Caprese de naranja

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 150 g de almendras molidas
  • 100 g de chocolate blanco
  • 80 g de mantequilla
  • Ralladura de naranja
  • 1 cucharadita de levadura química

Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Funde el chocolate blanco con la mantequilla y deja templar. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen. Añade la ralladura, el chocolate fundido y las almendras molidas. Incorpora la levadura y mezcla bien. Vierte la masa en un molde forrado y hornea a 170 ℃ (338 ℉) durante 40 minutos.

Bizcocho de yogur y naranja

Postre de naranja con yogur.
Postre de naranja con yogur. (Adobe Stock)

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 1 yogur natural
  • 80 ml de aceite de semillas
  • 200 g de harina
  • 1 sobre de levadura química
  • Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura tamizadas, mezcla suavemente hasta obtener una masa homogénea. Vierte en un molde engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.

Pastel de almendras con naranja

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 1 yogur natural
  • 100 g de azúcar
  • 80 ml de aceite de semillas
  • 100 g de harina
  • 100 g de almendra molida
  • Ralladura y zumo de una naranja
  • 1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Este recurso no solo permite obtener un limpiador multiuso, sino que también favorece el aprovechamiento de residuos orgánicos y la reducción del impacto ambiental.

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina, la almendra molida y la levadura, mezcla hasta que quede uniforme. Vierte la masa en un molde y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Donut de naranja

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 90 ml de aceite de semillas
  • 200 g de harina
  • 1 sobre de levadura química
  • Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Incorpora el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina y la levadura. Mezcla hasta obtener una masa suave. Vierte en un molde de donut engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.

Tarta de naranja invertida

Tarta de naranja invertida. (Adobe
Tarta de naranja invertida. (Adobe Stock)

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 1 yogur
  • 80 ml de aceite de semillas
  • 200 g de harina
  • 1 sobre de levadura química
  • 2 naranjas (una para rodajas y otra para zumo)

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Coloca rodajas finas de naranja en el fondo del molde. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de la otra naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Vierte la masa sobre las rodajas y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Pan de naranja

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 100 ml de aceite de semillas
  • 250 g de harina
  • 1 sobre de levadura química
  • Ralladura y zumo de una naranja

Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar, agrega el aceite, la ralladura y el zumo. Incorpora la harina y la levadura, mezcla hasta integrar. Vierte en un molde rectangular y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 40 minutos.

Pastel de manzana y naranja

Tarta de naranja y manzana.
Tarta de naranja y manzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 1 yogur
  • 80 ml de aceite de semillas
  • 200 g de harina
  • 2 manzanas
  • Ralladura y zumo de una naranja
  • 1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Pela y corta las manzanas en láminas finas. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Añade las manzanas y vierte en un molde. Hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.

Donut de naranja y almendras con chocolate

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 80 ml de aceite de semillas
  • 100 g de harina
  • 50 g de almendra molida
  • 50 g de chispas de chocolate
  • Ralladura y zumo de una naranja
  • 1 sobre de levadura química

Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)

Procedimiento:

Bate los huevos con el azúcar. Añade el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina, la almendra molida y la levadura. Mezcla bien y añade las chispas de chocolate. Vierte en un molde de donut y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.

Temas Relacionados

PostresFrutasRecetasRecetas EspañaTartaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura

La nieve y la lluvia

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El consumo de este embutido debe ser muy limitada debido a su alto contenido en grasas

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Algunos animales pueden esconderse bajo el capó del coche

La Policía Nacional explica el

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada que nunca: pillada junto a su nueva pareja por las calles de Miami

La extenista reside en la ciudad estadounidense junto a sus hijos, donde ha rehecho su vida

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve y la lluvia

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1