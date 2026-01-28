8 postres con naranja fáciles de hacer: desde el bizcocho de yogur al donut de chocolate

Los postres de naranja ofrecen una combinación única de sabor, aroma y suavidad que los convierte en una opción ideal para cualquier momento del día. Prepararlos en casa resulta sencillo gracias a recetas accesibles y rápidas, pensadas para quienes buscan resultados espectaculares con poco esfuerzo. La variedad de opciones permite adaptar cada pastel a los gustos y necesidades de la familia, desde el desayuno hasta la merienda.
La elección de la naranja, particularmente la variedad Navel, aporta dulzura y un perfume cítrico inconfundible. Ingredientes versátiles como el aceite de cacahuete o la mantequilla, junto con técnicas sencillas, garantizan masas esponjosas y resultados consistentes. Estos pasteles no requieren experiencia previa en repostería: basta con seguir los pasos y disfrutar del proceso.
Caprese de naranja
Ingredientes:
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 150 g de almendras molidas
- 100 g de chocolate blanco
- 80 g de mantequilla
- Ralladura de naranja
- 1 cucharadita de levadura química
Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Funde el chocolate blanco con la mantequilla y deja templar. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen. Añade la ralladura, el chocolate fundido y las almendras molidas. Incorpora la levadura y mezcla bien. Vierte la masa en un molde forrado y hornea a 170 ℃ (338 ℉) durante 40 minutos.
Bizcocho de yogur y naranja
Ingredientes:
- 2 huevos
- 120 g de azúcar
- 1 yogur natural
- 80 ml de aceite de semillas
- 200 g de harina
- 1 sobre de levadura química
- Ralladura y zumo de una naranja
Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura tamizadas, mezcla suavemente hasta obtener una masa homogénea. Vierte en un molde engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.
Pastel de almendras con naranja
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 yogur natural
- 100 g de azúcar
- 80 ml de aceite de semillas
- 100 g de harina
- 100 g de almendra molida
- Ralladura y zumo de una naranja
- 1 sobre de levadura química
Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Bate los huevos con el azúcar. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina, la almendra molida y la levadura, mezcla hasta que quede uniforme. Vierte la masa en un molde y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.
Donut de naranja
Ingredientes:
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 90 ml de aceite de semillas
- 200 g de harina
- 1 sobre de levadura química
- Ralladura y zumo de una naranja
Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Bate los huevos con el azúcar. Incorpora el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina y la levadura. Mezcla hasta obtener una masa suave. Vierte en un molde de donut engrasado y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.
Tarta de naranja invertida
Ingredientes:
- 2 huevos
- 120 g de azúcar
- 1 yogur
- 80 ml de aceite de semillas
- 200 g de harina
- 1 sobre de levadura química
- 2 naranjas (una para rodajas y otra para zumo)
Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Coloca rodajas finas de naranja en el fondo del molde. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de la otra naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Vierte la masa sobre las rodajas y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.
Pan de naranja
Ingredientes:
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite de semillas
- 250 g de harina
- 1 sobre de levadura química
- Ralladura y zumo de una naranja
Tiempo de preparación: 15 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Bate los huevos con el azúcar, agrega el aceite, la ralladura y el zumo. Incorpora la harina y la levadura, mezcla hasta integrar. Vierte en un molde rectangular y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 40 minutos.
Pastel de manzana y naranja
Ingredientes:
- 2 huevos
- 120 g de azúcar
- 1 yogur
- 80 ml de aceite de semillas
- 200 g de harina
- 2 manzanas
- Ralladura y zumo de una naranja
- 1 sobre de levadura química
Tiempo de preparación: 5 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Pela y corta las manzanas en láminas finas. Bate los huevos con el azúcar, añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina y la levadura, mezcla bien. Añade las manzanas y vierte en un molde. Hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 35 minutos.
Donut de naranja y almendras con chocolate
Ingredientes:
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 80 ml de aceite de semillas
- 100 g de harina
- 50 g de almendra molida
- 50 g de chispas de chocolate
- Ralladura y zumo de una naranja
- 1 sobre de levadura química
Tiempo de preparación: 10 minutos (más horneado)
Procedimiento:
Bate los huevos con el azúcar. Añade el aceite, la ralladura, el zumo de naranja, la harina, la almendra molida y la levadura. Mezcla bien y añade las chispas de chocolate. Vierte en un molde de donut y hornea a 180 ℃ (356 ℉) durante 30 minutos.