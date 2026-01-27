España

Un hombre que sufrió un accidente de tráfico pide más dinero a su aseguradora: la Justicia lo rechaza porque es “independiente” para hacer “las tareas de la vida diaria”

La Audiencia Provincial de Lugo confirma la indemnización y solo da la razón al demandante en el cálculo de los intereses

Guardar
Una mujer sube el volumen
Una mujer sube el volumen de la radio del coche (AdobeStock)

La Audiencia Provincial de Lugo ha rechazado aumentar la indemnización solicitada por un hombre que sufrió un accidente de tráfico, al concluir que sus secuelas no le impiden llevar una vida normal ni desarrollar su actividad habitual. El tribunal le da la razón parcialmente en el cálculo de los intereses, pero confirma la sentencia dictada en primera instancia.

El caso tiene su origen en un accidente de tráfico ocurrido en junio de 2008. A raíz de ese siniestro, el afectado, Marino, reclamó una indemnización a la aseguradora MGS Seguros y Reaseguros por las lesiones y secuelas sufridas. Tras un largo recorrido judicial, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lugo fijó la compensación en 50.279,23 euros, una cantidad que el demandante consideró insuficiente.

En su recurso de apelación, el hombre identificado como Marino solicitó que se reconociera un mayor número de días de incapacidad temporal, un incremento de la indemnización por incapacidad permanente y una revisión de los gastos y de los intereses aplicables. Alegó, entre otros argumentos, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le había reconocido una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La Audiencia Provincial analiza uno a uno los motivos del recurso y descarta la mayoría. En relación con los días de baja, el tribunal considera que no está acreditado que un segundo período de incapacidad, entre 2011 y 2012, estuviera vinculado a nuevas secuelas derivadas del accidente. Según la sentencia, los síntomas de cefaleas y mareos “traen causa y resultan compatibles con el síndrome postconmocional”, ya valorado y estabilizado años antes.

Tampoco prospera la petición de aumentar la indemnización por incapacidad permanente. Aunque el INSS reconoció al demandante una incapacidad total para su profesión de escayolista, la Audiencia recuerda que la jurisdicción civil no está vinculada automáticamente por esa calificación. El baremo indemnizatorio se refiere a la “ocupación o actividad habitual” en un sentido amplio, no solo laboral.

Ahora trabaja en un taller de vehículos y desarrolla su vida “con total normalidad”

La sentencia da especial relevancia un informe pericial y un seguimiento realizado por un detective. Según recoge el tribunal, el demandante es “independiente para todas las tareas de la vida diaria, tanto las esenciales como las instrumentales” y trabaja “en jornada laboral completa en una actividad de exigencia física”. El informe describe que trabaja en un taller de vehículos y realiza sin dificultad las tareas propias de un taller y “ha desarrollado su vida cotidiana con total normalidad”.

El Tribunal Supremo niega una indemnización de 135.000 euros a una mujer con cáncer por ocultar su estado de salud.

La Audiencia concluye que no consta que las secuelas “le impidan desenvolverse con normalidad en el día a día”. Por ello, confirma la calificación de incapacidad permanente parcial a efectos indemnizatorios y considera “razonable, ponderada y atemperada a las circunstancias del caso” la cuantía fijada.

Donde sí aprecia parcialmente la razón del recurrente es en el cálculo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. El tribunal mantiene que estos intereses proceden, pero amplía el primer período de devengo, que fija desde la fecha del siniestro hasta el 12 de noviembre de 2013, manteniendo el segundo tramo desde la interposición de la demanda hasta el pago completo.

En consecuencia, la Audiencia estima en parte el recurso, modifica el cálculo de los intereses y confirma el resto de la sentencia, sin imponer costas en la apelación.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesTribunales EspañaJusticiaAccidentes de Tráfico EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La ciudad europea perfecta para una escapada de fin de semana: canales, flores y secretos

Ámsterdam concentra gran cantidad de espacios museísticos de referencia internacional

La ciudad europea perfecta para

Uno de cada 20 españoles es terraplanista, mientras que el 28% piensa que los alienígenas han estado en la Tierra, según un estudio

El estudio, ‘Cultura Científica en España’, ha analizado las respuestas de más de 4.000 adultos

Uno de cada 20 españoles

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Durante 2025 se han sumado al mercado español 258.000 ocupados foráneos, lo que supone el 42% de todo el empleo creado en el ejercicio

La regularización de migrantes beneficiará

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Juegos Once anunció la combinación ganadora del sorteo de las 17:00 horas

Sorteo 4 de Triplex de

¿Qué películas están arrasando en España? Conoce las preferidas del momento en Google TV

Desde el terror más inquietante hasta los romances clásicos que nunca pasan de moda, estos son los títulos que marcan tendencia

¿Qué películas están arrasando en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

Felipe González cuestiona la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”

El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Feijóo reclama a Sánchez separar la subida de las pensiones del decreto ómnibus: “Deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

ECONOMÍA

La regularización de migrantes beneficiará

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Alquilar se convierte en una carrera de obstáculos: la demanda de vivienda crece un 14% y en algunas ciudades se duplica

Los dueños de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros: deberán inscribirlos en la DGT y tener seguro obligatorio

Ganadores Super Once del Sorteo 4: resultados del martes 27 de enero del 2026

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur