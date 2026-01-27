España

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

A pesar de la insistencia del PP, la vicepresidenta del Gobierno acompañará a Felipe VI y Letizia en la ceremonia religiosa para rendir tributo a las 45 víctimas del accidente ferroviario

Guardar
La imagen de los reyes
La imagen de los reyes y María Jesús Montero en Adamuz (Casa Real)

Por el momento, no será ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañará a los Reyes en representación del Gobierno en la misa de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebra este jueves en Córdoba, según confirman fuentes de Moncloa a Infobae.

Preguntada por la presencia de otros representantes, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha confirmado que habrá “otros ministros”, si bien no ha aclarado quiénes. “El Gobierno va a estar representado al máximo nivel en el funeral de Huelva”, ha asegurado Saiz. “Cuando sepamos quiénes van a ser, pues así se lo comunicaremos”, ha añadido.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la localidad y estará presidido por los monarcas. A la ceremonia religiosa acudirá también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha tratado de impedir la presencia del Ejecutivo, especialmente la del ministro de Transportes, porque “representaría una provocación y agravaría el sufrimiento de sus allegados”. No obstante, la presencia de Felipe VI y Letizia obliga al Gobierno a asistir, decantándose con la también candidata a las elecciones andaluzas del próximo junio.

El 31 de enero estaba previsto el funeral de Estado organizado por Gobierno y la Junta de Andalucía, que finalmente fue aplazado con vistas a encontrar una nueva fecha que asegure la asistencia del mayor número posible de familiares de las víctimas.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo Central, después de comunicarse con la mayoría de las familias, el Gobierno central trasladó a la Junta andaluza que a muchas les sería imposible acudir al homenaje estatal en la fecha originalmente programada, mientras que otras expresaron su preferencia por realizar la ceremonia en un momento posterior.

La investigación avanza en medio de la bronca política

Sendas ceremonias pretenden rendir tributo a la trágica noche del domingo 18 de enero. A las 19.40 horas, 45 personas murieron cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y más de un centenar resultaron heridas, algunas de gravedad.

Las causas del accidente todavía son una incógnita, pero eso no ha hecho detener la bronca política, que ha colocado al ministro de Transportes en la diana de la oposición. El avance de las pesquisas, en manos del CIAF, ha descartado ya la hipótesis del fallo human, y se centra en la rotura de la vía como causa del descarrilamiento del tren Iryo. Concretamente, la tención está puesta en un posible fallo de la soldadura que une dos tramos de raíl, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Temas Relacionados

Gobierno de EspanaDescarrilamiento trenes AdamuzPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La casa de Lucía Pombo en una de las mejores zonas de Madrid: grandes ventanales, estilo vintage y colores neutros

La pareja, que en unos meses se convertirá en papás, vive muy cerca de su familia en uno de los barrios más exclusivos de la capital

La casa de Lucía Pombo

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Los familiares de fallecidos recibirán una indemnización de 210.000 euros, según ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación de un decreto de medidas urgentes

El Gobierno anuncia ayudas por

Un hospital valenciano indemniza a un paciente por confundir su tumor con un orzuelo

El centro reconoce la mala praxis y abonará 70.000 euros al afectado

Un hospital valenciano indemniza a

Juan Carlos I no estuvo en el funeral de Irene de Grecia, pero sí habría acudido a una exclusiva celebración en Suiza

El rey emérito fue el gran ausente al último adiós de su cuñada, pero habría sido visto esos mismos días en una fiesta privada en Ginebra

Juan Carlos I no estuvo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas por

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida

Tarifa de la luz en España este 28 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur