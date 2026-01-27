Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La imagen de los reyes y María Jesús Montero en Adamuz (Casa Real)

Por el momento, no será ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañará a los Reyes en representación del Gobierno en la misa de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebra este jueves en Córdoba, según confirman fuentes de Moncloa a Infobae.

Preguntada por la presencia de otros representantes, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha confirmado que habrá “otros ministros”, si bien no ha aclarado quiénes. “El Gobierno va a estar representado al máximo nivel en el funeral de Huelva”, ha asegurado Saiz. “Cuando sepamos quiénes van a ser, pues así se lo comunicaremos”, ha añadido.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la localidad y estará presidido por los monarcas. A la ceremonia religiosa acudirá también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha tratado de impedir la presencia del Ejecutivo, especialmente la del ministro de Transportes, porque “representaría una provocación y agravaría el sufrimiento de sus allegados”. No obstante, la presencia de Felipe VI y Letizia obliga al Gobierno a asistir, decantándose con la también candidata a las elecciones andaluzas del próximo junio.

El 31 de enero estaba previsto el funeral de Estado organizado por Gobierno y la Junta de Andalucía, que finalmente fue aplazado con vistas a encontrar una nueva fecha que asegure la asistencia del mayor número posible de familiares de las víctimas.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo Central, después de comunicarse con la mayoría de las familias, el Gobierno central trasladó a la Junta andaluza que a muchas les sería imposible acudir al homenaje estatal en la fecha originalmente programada, mientras que otras expresaron su preferencia por realizar la ceremonia en un momento posterior.

La investigación avanza en medio de la bronca política

Sendas ceremonias pretenden rendir tributo a la trágica noche del domingo 18 de enero. A las 19.40 horas, 45 personas murieron cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y más de un centenar resultaron heridas, algunas de gravedad.

Las causas del accidente todavía son una incógnita, pero eso no ha hecho detener la bronca política, que ha colocado al ministro de Transportes en la diana de la oposición. El avance de las pesquisas, en manos del CIAF, ha descartado ya la hipótesis del fallo human, y se centra en la rotura de la vía como causa del descarrilamiento del tren Iryo. Concretamente, la tención está puesta en un posible fallo de la soldadura que une dos tramos de raíl, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.