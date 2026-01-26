Los Reyes asistirán este jueves a la misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz

La Virgen de la Cinta, considerada patrona de Huelva, ocupará un lugar destacado presidiendo el altar durante la misa funeral convocada en memoria de las 45 víctimas fatales del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba). Este acto religioso, celebrado por el Obispado de Huelva, se desarrollará en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' a partir de las 18:00 horas, y contará con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real a Europa Press. La cita adquiere mayor relevancia tras el aplazamiento del homenaje oficial de Estado previsto inicialmente para el sábado 31 de enero.

Según detalló Europa Press, el funeral se organiza en respuesta al grave siniestro ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero, donde la colisión y descarrilamiento de dos trenes dejó un saldo de decenas de vidas perdidas y generó una amplia respuesta de los servicios de emergencia. El Obispado, en un comunicado reproducido por Europa Press, informó que la ceremonia será concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y distintos miembros del clero diocesano.

El programa litúrgico incluye la instalación en el altar del crucifijo que San Juan Pablo II veneró en la misa que ofició en Huelva el 14 de junio de 1993. De acuerdo con la nota de la Diócesis citada por Europa Press, este detalle pretende simbolizar un vínculo espiritual con la historia religiosa local y rinde homenaje tanto a las víctimas como a sus familias.

El obispo de Huelva, por su parte, ha realizado un llamamiento público a la comunidad diocesana para que se sume a la ceremonia. Ha dirigido la invitación al clero, a los consagrados, seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, asociaciones y movimientos vinculados a la diócesis. El objetivo es reunir en oración y solidaridad a numerosos colectivos afectados de manera directa o indirecta por la tragedia, según reportó Europa Press.

En la organización de la misa funeral han participado distintas entidades y administraciones. La Hermandad de la Cinta, involucrada de manera especial, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial han colaborado para coordinar los aspectos logísticos y ceremoniales. Según consignó Europa Press, el obispo expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han aportado durante la preparación y desarrollo del evento.

El acto religioso destinará, además, un momento especial para recordar a los profesionales y voluntarios que se movilizaron el día de la tragedia para colaborar en las labores de rescate, atención, y socorro a los afectados. Según la nota de la Diócesis recogida por Europa Press, la intención es reconocer públicamente el esfuerzo, dedicación y servicio de quienes participaron en los operativos de emergencia, poniendo de manifiesto la respuesta solidaria que surgió inmediatamente después del accidente.

La celebración de esta misa funeral ofrece un espacio de homenaje conjunto, tanto a las víctimas como a sus allegados, y sustituye temporalmente el acto oficial de Estado, cuyo aplazamiento ha prolongado los gestos institucionales de duelo y solidaridad. El Obispado de Huelva, según precisa Europa Press, ha insistido en la importancia de la implicación de toda la comunidad, no solo para acompañar a las familias afectadas, sino también para reiterar el reconocimiento a quienes actuaron ante la emergencia, dentro y fuera del ámbito eclesial.

El funeral previsto este jueves constituye, de acuerdo con lo reflejado por Europa Press, un escenario de recogimiento y memoria, donde la liturgia, los símbolos religiosos y la presencia de los monarcas coinciden como muestra de respeto y unidad tras un siniestro que ha dejado una huella significativa en la sociedad andaluza y española.