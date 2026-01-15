Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Imagen de archivo de un carro de la compra en un supermercado español (Europa Press)

Las marcas blancas, presentes ya en todos los supermercados de España, han dejado de ser una opción secundaria basada únicamente en sus bajos precios, para convertirse en un “símbolo de consumo responsable y consciente”, como señala el informe Marcas Blancas: símbolo de consumo inteligente. El valor de gastar sin renunciar a la calidad, elaborado por EAE Bussiness School. Según el texto, las marcas de distribución (MMD) representan en la actualidad el 54% del mercado de gran consumo.

Según los investigadores, el 70% de los españoles declara estar satisfecho con las marcas blancas y cerca del 60% considera haber tenido experiencias positivas al comprarlas. Además, más del 75% considera que ofrecen una buena relación calidad-precio, percibiéndose como un 22% más económicas que las marcas de fabricante, lo que es clave dentro de un contexto de inflación y ajuste de gasto familiar.

Estos productos, que hace una década eran percibidos por los consumidores como símbolo de ahorro, se han consolidado como una elección basada en la confianza, la calidad y la coherencia con los valores personales, según señala el estudio. Es por ello que un tercio de los españoles ha incrementado su consumo de marcas de distribución con respecto al año anterior, ocupando un papel relevante dentro de la cesta de la compra.

España es un referente internacional de marcas blancas

Según el informe de EAE Bussiness School, en Europa las marcas de distribución han alcanzado una posición de liderazgo en el sector retail. En 2024, las ventas totales de marcas propias en 21 países europeos alcanzaron los 352.000 millones de euros, con una cuota media de 38,1%, según datos de Nielsen y la PLMA, aunque en mercados como España, Suiza, Reino Unido y Alemania, este porcentaje asciende hasta más del 45%.

Cinco imprescindibles de una compra saludable con Boticaria García

El protagonismo de las marcas blancas en España es evidente. Existe ya un mercado maduro y de referencia de MMD, con una cuota de mercado que supera en la actualidad el 80% de las ventas en cadenas como Carrefour, Lidl o Mercadona. Este cambio en los hábitos de los consumidores no responde únicamente a los precios más bajos de estos productos, sino a la capacidad de estas enseñas de combinar proximidad, innovación, sostenibilidad y coherencia de marca. Esta tendencia también se encuentra en plena expansión en el mercado latinoamericano.

Las mujeres compran más marcas blancas

El estudio también resalta los motivos por los que las marcas blancas le han ganado terreno a las marcas de fabricante. Algo más del 50% de los españoles considera que la sostenibilidad es un factor decisivo a la hora de realizar las compras. Además, las medidas más valoradas son la apuesta por los productos de proximidad, la lucha contra el desperdicio de alimentos y la promoción de hábitos de vida saludable, lo que convierte a estas marcas en “opciones responsables y accesibles”.

El análisis también establece diferencias en los hábitos de consumo por edad, género y nivel de renta. Los consumidores de entre 55 y 65 años son los que muestran mayor confianza y fidelidad hacia las marcas blancas, valorando principalmente la “comodidad, la experiencia y la fiabilidad de los productos”. Por el contrario, los jóvenes de entre 26 y 35 años presentan una mirada más crítica, sobre todo en lo relativo a la relación calidad-precio.

En cuanto a los niveles de renta, los hogares con ingresos superiores a 40.000 euros anuales optan con mayor frecuencia por marcas de fabricante en categorías como higiene personal, chocolates o bebidas, mientras que las marcas blancas se consolidan como la opción prioritaria en productos básicos y de compra recurrente, donde “el ahorro sin renunciar a la calidad es clave”. Además, respecto al género, las mujeres compran más MMD, sobre todo productos envasados y de alimentación, y muestran mayores niveles de satisfacción y lealtad.