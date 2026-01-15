España

Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Los consumidores de entre 55 y 65 años son los que muestran mayor confianza y fidelidad hacia estos productos, valorando principalmente la comodidad, la experiencia y la fiabilidad

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un carro de la compra en un supermercado español (Europa Press)

Las marcas blancas, presentes ya en todos los supermercados de España, han dejado de ser una opción secundaria basada únicamente en sus bajos precios, para convertirse en un “símbolo de consumo responsable y consciente”, como señala el informe Marcas Blancas: símbolo de consumo inteligente. El valor de gastar sin renunciar a la calidad, elaborado por EAE Bussiness School. Según el texto, las marcas de distribución (MMD) representan en la actualidad el 54% del mercado de gran consumo.

Según los investigadores, el 70% de los españoles declara estar satisfecho con las marcas blancas y cerca del 60% considera haber tenido experiencias positivas al comprarlas. Además, más del 75% considera que ofrecen una buena relación calidad-precio, percibiéndose como un 22% más económicas que las marcas de fabricante, lo que es clave dentro de un contexto de inflación y ajuste de gasto familiar.

Estos productos, que hace una década eran percibidos por los consumidores como símbolo de ahorro, se han consolidado como una elección basada en la confianza, la calidad y la coherencia con los valores personales, según señala el estudio. Es por ello que un tercio de los españoles ha incrementado su consumo de marcas de distribución con respecto al año anterior, ocupando un papel relevante dentro de la cesta de la compra.

España es un referente internacional de marcas blancas

Según el informe de EAE Bussiness School, en Europa las marcas de distribución han alcanzado una posición de liderazgo en el sector retail. En 2024, las ventas totales de marcas propias en 21 países europeos alcanzaron los 352.000 millones de euros, con una cuota media de 38,1%, según datos de Nielsen y la PLMA, aunque en mercados como España, Suiza, Reino Unido y Alemania, este porcentaje asciende hasta más del 45%.

Cinco imprescindibles de una compra saludable con Boticaria García

El protagonismo de las marcas blancas en España es evidente. Existe ya un mercado maduro y de referencia de MMD, con una cuota de mercado que supera en la actualidad el 80% de las ventas en cadenas como Carrefour, Lidl o Mercadona. Este cambio en los hábitos de los consumidores no responde únicamente a los precios más bajos de estos productos, sino a la capacidad de estas enseñas de combinar proximidad, innovación, sostenibilidad y coherencia de marca. Esta tendencia también se encuentra en plena expansión en el mercado latinoamericano.

Las mujeres compran más marcas blancas

El estudio también resalta los motivos por los que las marcas blancas le han ganado terreno a las marcas de fabricante. Algo más del 50% de los españoles considera que la sostenibilidad es un factor decisivo a la hora de realizar las compras. Además, las medidas más valoradas son la apuesta por los productos de proximidad, la lucha contra el desperdicio de alimentos y la promoción de hábitos de vida saludable, lo que convierte a estas marcas en “opciones responsables y accesibles”.

El análisis también establece diferencias en los hábitos de consumo por edad, género y nivel de renta. Los consumidores de entre 55 y 65 años son los que muestran mayor confianza y fidelidad hacia las marcas blancas, valorando principalmente la “comodidad, la experiencia y la fiabilidad de los productos”. Por el contrario, los jóvenes de entre 26 y 35 años presentan una mirada más crítica, sobre todo en lo relativo a la relación calidad-precio.

En cuanto a los niveles de renta, los hogares con ingresos superiores a 40.000 euros anuales optan con mayor frecuencia por marcas de fabricante en categorías como higiene personal, chocolates o bebidas, mientras que las marcas blancas se consolidan como la opción prioritaria en productos básicos y de compra recurrente, donde “el ahorro sin renunciar a la calidad es clave”. Además, respecto al género, las mujeres compran más MMD, sobre todo productos envasados y de alimentación, y muestran mayores niveles de satisfacción y lealtad.

Temas Relacionados

SupermercadosMercadonaCarrefourConsumo EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Unos alumnos de un instituto de La Rioja difunden imágenes creadas con IA de compañeras desnudas: “No sabemos hasta dónde han podido llegar”

El centro ha pedido respeto a la intimidad de los menores implicados mientras continúa la investigación

Unos alumnos de un instituto

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo del conjunto de los países de la organización se situó en el 70,3% por tercera vez consecutiva, el dato más elevado desde que comenzaron los registros

Récord de empleo en la

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once

El paralelismo que ha llevado a Mario Casas y José Ramón Soroiz a conseguir la nominación al Goya: “Hablan de problemáticas que no están superadas”

Ambos, de 39 y 75 años, compiten por el Goya a mejor actor protagonista: Casas por ‘Muy lejos’ y Soroiz por ‘Maspalomas’, dos historia sobre ser LGTB. ‘Infobae España’ conversa con Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi

El paralelismo que ha llevado

¿Sientes que el tiempo pasa cada vez más rápido? La neurociencia explica el motivo

Haz estos cambios en tu rutina para cambiar esta percepción

¿Sientes que el tiempo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo la baliza V16 pasó

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

ECONOMÍA

Récord de empleo en la

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

Una mujer denuncia a sus hermanos por la herencia millonaria de su madre tras donarles en vida inmuebles y dinero: el juez sentencia que no se lesionó la legítima

Triplex de la Once: comprueba el resultado del Sorteo 3 del jueves 15 de enero de 2026

Escándalo con las entradas de los conciertos de Rosalía: Facua denuncia a Live Nation por cobrar hasta 66 € por gastos de gestión

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador