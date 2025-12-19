España

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

La cadena de supermercados elevará a 37 los días de descanso anual y pagará una mensualidad extraordinaria a toda su plantilla en los dos países a partir de 2026

Mercadona ha anunciado la implementación de una serie de medidas que impactarán directamente en la calidad laboral de sus 110.000 trabajadores de España y Portugal. Entre los puntos destacados, la firma confirma la ampliación del período vacacional en siete días, pasando de los 30 actuales a 37 días libres al año, así como la entrega de una paga extraordinaria equivalente a una mensualidad para toda la plantilla. Ambas medidas, anunciadas por el comité de dirección, representan una inversión combinada de 380 millones de euros anuales.

La medida sobre el período vacacional se aplicará a partir de 2026 y se mantendrá de forma indefinida. La empresa ha detallado que este cambio supondrá un aumento muy significativo en el tiempo de descanso, que se traducirá en “una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores”, según remarca la cadena de supermercados de Juan Roig en un comunicado. La decisión de ampliar el tiempo de vacaciones acarrea un incremento del coste salarial para Mercadona de 100 millones de euros cada año.

En paralelo a la ampliación de las vacaciones, el comité de dirección ha resuelto otorgar el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria, correspondiente a una mensualidad íntegra, lo que implica un desembolso global de 280 millones de euros. Este pago adicional se aplicará a toda la plantilla de Mercadona en los dos países y se sumará a la retribución variable que la compañía ya ofrece, que puede oscilar entre una y dos mensualidades y depende de la antigüedad que tenga cada trabajador dentro de la organización.

Subidas tras un año de resultados récord en 2024

“Mercadona reconoce así de manera explícita el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, que es el pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados”, subrayan desde la dirección de la empresa. Mercadona vincula estos reconocimientos laborales con las mejoras de resultados obtenidas por la cadena y con el objetivo de mantener un entorno de trabajo altamente motivador. En concreto, detallaron que la decisión se produce después de que en 2025 la compañía realizó un incremento salarial del 8,5% para el 100% de la plantilla.

Un trabajador de Mercadona.
Esta inversión, explican desde la empresa, se sitúa dentro del denominado “modelo propio de recursos humanos” de la empresa. Así, indican que “el modelo sigue evolucionando”, bajo el principio de analizar cada propuesta y, siempre que represente un valor añadido para la calidad del empleo y la eficiencia conjunta, implementarla en la organización.

Mejora en las condiciones de la plantilla

El conjunto de estas medidas elevará notablemente la inversión social de Mercadona en sus empleados y procurará sostener su posición diferenciada respecto a la competencia. La compañía encuadra todas estas actuaciones como reflejo de su carácter “pionero” en la gestión y satisfacción de los recursos humanos, un rasgo distintivo que la dirección defiende como motor de su éxito sostenido en el mercado.

Mercadona aumentó su beneficio el 37% en 2024, hasta los 1.384 millones de euros.

Los directivos subrayan que el propósito central es alcanzar un nivel más alto de satisfacción y compromiso dentro de la plantilla, asegurando que “estas decisiones persiguen que todos los que forman parte de Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%”.

