Mercadona arrasa: eleva su cuota de mercado al 27,3% este año y triplica la de su seguidora, Carrefour

Mercadona suma y sigue, y aumenta la distancia con sus principales competidores. En los ocho primeros meses de este año la compañía valenciana de distribución alimentaria ha sido la cadena que más ha crecido al aumentar su cuota de mercado 0,7 puntos porcentuales, hasta acaparar el 27,3% del mercado, según recoge el Balance de la Distribución, elaborado por Worldpanel by Numerator.

Parte del buen comportamiento de la empresa de Juan Roig se ha debido a su crecimiento en la zona de Levante, donde registra un nuevo techo de cuota hasta alcanzar el 34,1%, lo que supone cerca de dos puntos porcentuales respecto al año anterior.

Bernardo Rodilla, retail business director de Worldpanel by Numerator, considera que estos resultados se deben a que un contexto donde el ‘retailer’ busca aprovechar cada acto de compra, la cadena valenciana está capitalizando las grandes cestas, de modo que cuatro de cada diez se producen en sus supermercados. Reconoce que también lo hace en categorías estratégicas como los platos preparados, huevos o pescado, después del cambio que ha realizado en sus pescaderías.

El segundo lugar del ranking de cuota de mercado lo ocupa Carrefour, con un 9%, tras caer un punto porcentual al verse penalizado por la evolución negativa que tiene el canal hipermercado y no haber conseguido compensar la pérdida de compradores con su red de tiendas de proximidad, aunque su marca propia gana peso, explica el informe.

Lidl, la segunda que más sube

Lidl defiende el tercer puesto con un cuota del 6,9%, es la segunda empresa que más sube en los ocho primeros meses del año, tras remontar 0,5 puntos porcentuales tras elevar su número de compradores y atraerlos a más categorías, lo que favorece que los consumidores visiten más sus establecimientos. El estudio destaca que la marca de fabricante está volviendo a ganar peso en sus lineales.

En cuarta posición se sitúa Eroski, que mantiene una tendencia positiva, con una cuota de mercado del 4,3%, tras ganar 0,1 puntos porcentuales debido a que ha aumentado su cuota en el País Vasco y Cataluña.

Dia ostenta el cuarto lugar del ranking con el 3,7% del mercado apoyándose en la proximidad y en el desarrollo de su marca propia, con las que ha conseguido atraer a compradores de hogares con hijos y reforzarse en el segmento de las cestas grandes.

El estudio incide en que, aunque su cuota ha crecido 0,2 puntos porcentuales entre enero y agosto, el hecho más destacado en este periodo es que es una de las cadenas que más ha crecido en compradores, hasta 1,2 puntos porcentuales, lo que hace que un 44,3% de los consumidores haya comprado alguna vez en una de sus establecimientos.

Alcampo pierde cuota

Alcampo es la séptima enseña por cuota de mercado con el 2,8% tras perder 0,3 puntos porcentuales en los primeros ocho meses de 2025. El estudio prevé que podría seguir cediendo terreno dependiendo de los cierres de establecimientos, ya que la reestructuración de su parque se vería reflejado en sus números, indica el informe.

La lista la continúa Aldi, situada en la octava posición. Su cuota en los ocho primeros meses del año ha escalado 0,2 puntos porcentuales hasta el 1,9%, debido a sus nuevas aperturas y a la fidelidad de sus clientes, gracias a categorías como frescos y perecederos.

Aumenta el consumo en el hogar

El Balance de la Distribución recoge que los hogares han elevado su gasto en gran consumo en un 3,5% en el acumulado de enero a agosto, con una mejor evolución del consumo dentro del hogar, que se ha elevado un 4,4%.

Ello es debido a que los consumidores están controlando su gasto en la cesta de la compra, asegura Bernardo Rodilla, retail business director de Worldpanel by Numerator. A su juicio, “la crisis inflacionaria todavía está presente en el consumidor, en un contexto donde esperamos que el volumen de gran consumo se mantenga estable” hasta final de año.

Mercadona aumentó su beneficio el 37% en 2024, hasta los 1.384 millones de euros.

Además de controlar mejor su gasto, los consumidores realizan más visitas al lineal y sus cestas son más pequeñas. Y es que mientras que el retailer redobla esfuerzos por rentabilizar cada acto de compra de sus clientes, estos no tienen problema en completar su cesta acudiendo a varias cadenas, como demuestra que en un 13,6% de sus compras visitan más de una enseña -sin contar el canal tradicional- en el mismo día, un comportamiento que se beneficia de la creciente concentración del ‘retail’, explica el informe.

Marca blanca, al alza

La contención del gasto de los consumidores ha convertido a los productos de marca blanca en unos de sus favoritos. Así, entre enero y agosto de este año, la marca del distribuidor ha crecido 1,7 puntos porcentuales, un ritmo similar al de 2024, debido a la buena evolución de las cadenas de surtido corto. El informe destaca que, a pesar de que en los últimos periodos se ha detectado una desaceleración en el crecimiento de las marcas blancas, en el acumulado hasta agosto, su cuota alcanza ya el 45,9%.

El informe también explica que las cadenas de surtido corto y regionales son las que más crecen, ya que las primeras rozan ya el 40% de cuota, lo que supone un 1.5 puntos porcentuales más, mientras que las regionales se sitúan en el 18,4%, con una subida de 0,5 puntos porcentuales.

Por otra parte, el hipermercado se mantiene como el formato que más sufre y cierra los ocho primeros meses del año con una cuota ligeramente por encima 10% y una caída de -1.2 puntos porcentuales, mientras que el canal tradicional se mantiene en torno al 15% de cuota, lo que significa que sigue perdiendo cuota, aunque a menor ritmo que años anteriores, con un -0.3 puntos porcentuales.