La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Ursula Von der Leyen ha calificado el pacto como “histórico” y ha subrayado el impacto económico directo que tendrá en ambas potencias

El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el primer ministro indio, Narendra Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Altaf Hussain / Reuters)

La Unión Europea y la India han cerrado este martes un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones, un pacto que dará lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 2.000 millones de consumidores y una integración económica sin precedentes entre ambos bloques.

El acuerdo ha sido confirmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha calificado el acuerdo como “histórico” y ha subrayado su impacto económico directo tanto para la UE como para la India: “Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”, ha escrito Von der Leyen en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El pacto une a la segunda y la cuarta economía del mundo y culmina un proceso negociador iniciado en 2007, que había quedado bloqueado durante largos periodos y que se ha reactivado de forma decisiva en los últimos años. El cierre del acuerdo marca el final de la negociación política, aunque el texto deberá ahora pasar por los procedimientos técnicos de revisión jurídica, así como por los procesos formales de firma y ratificación antes de su entrada en vigor.

Una de las mayores zonas de libre comercio del mundo

Desde el punto de vista europeo, el acuerdo se presenta como una operación estratégica de gran alcance. La Comisión Europea ha señalado que el pacto permitirá una integración comercial profunda entre ambos mercados y una expansión significativa de los intercambios de bienes, servicios e inversiones.

Según la información adelantada por fuentes comunitarias, el acuerdo contempla la eliminación o reducción de aranceles sobre el 96,6% del valor de las exportaciones de bienes de la UE a la India, lo que supone una apertura casi total del mercado indio a los productos europeos en términos comerciales.

El objetivo de Bruselas es que este nuevo marco permita duplicar las exportaciones de bienes de la Unión Europea a la India de aquí a 2032, consolidando al país asiático como uno de los principales socios comerciales de la UE fuera del entorno comunitario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

Alcance económico del acuerdo

El comercio entre la UE y la India ya se sitúa en niveles elevados. Según datos recogidos por Reuters, el volumen de intercambios bilaterales alcanzó los 136.500 millones de dólares en el ejercicio cerrado en marzo de 2025, una cifra que refleja el peso creciente de la relación económica entre ambas partes incluso antes del acuerdo.

Con el nuevo marco de libre comercio, las instituciones europeas prevén un aumento significativo de los flujos comerciales, así como un impulso a las inversiones cruzadas, la implantación de empresas europeas en el mercado indio y una mayor presencia de compañías indias en el espacio económico europeo.

Recortes de los aranceles a los vehículos europeos

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es el relativo al sector del automóvil. Reuters ha avanzado que la India aceptará recortes progresivos de los aranceles a los vehículos europeos, que actualmente se sitúan en niveles muy elevados.

El esquema acordado contempla una reducción inicial hasta el 40% para un volumen limitado de importaciones, con una senda posterior de rebaja gradual que podría llevar esos aranceles hasta el 10% en el medio plazo. Según la información disponible, los vehículos eléctricos quedarían inicialmente excluidos de esta liberalización durante los primeros años, con el objetivo de proteger la industria y las inversiones locales.

Además de la automoción, el acuerdo abarca múltiples sectores estratégicos, desde productos industriales y manufacturas hasta bienes de consumo, servicios y cooperación económica, lo que refuerza su carácter estructural y de largo plazo.

De la negociación política a la ratificación

Aunque Bruselas y Nueva Delhi han anunciado el cierre del acuerdo, el proceso no está aún finalizado. El texto deberá pasar ahora por la fase de revisión jurídica, seguida de la firma formal y los procedimientos de ratificación correspondientes en las instituciones europeas y en la India. Hasta que esos trámites concluyan, el acuerdo no entrará en vigor, aunque el anuncio marca un hito político y económico tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes.

Desde la perspectiva de la Comisión Europea, el pacto consolida la relación con la India como uno de los ejes prioritarios de su política comercial exterior y sitúa a la UE en una posición reforzada dentro de los grandes flujos del comercio internacional.

