El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Licita una campaña para que las televisiones indias anuncien este producto. Andalucía exportó 705 millones de euros en 2024, de los que solo 3,8 millones llegaron del mercado de este país asiático

Por David Fernández

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla quiere que los 1.428 millones de habitantes que viven en la India consuman aceitunas de mesa. Por eso, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) ha licitado un contrato para que una agencia de publicidad promocione este producto en las televisiones que se emiten en este país asiático. TRADE, que tiene como objetivo “aumentar la presencia andaluza en mercados exteriores”, quiere conquistar nuevos mercados por la “política arancelaria” de la Administración Trump y cree que la aceituna encaja en “la gastronomía” de ese país.

Desde el año 2013 este organismo dependiente de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, lleva promocionando la aceituna de mesa que se cultiva en Andalucía en las teles indias. La partida presupuestaria inicial es de 450.715 euros, aunque la Junta está dispuesta a pagar un máximo de 750.000 euros, ya que también se quiere elegir a un “embajador” de la aceituna en la India. En 2021, otra campaña finació 391 spots en teles indias con 66 millones de espectadores.

De momento, el mercado indio no es el más importante de las exportaciones andaluzas. En 2024 las empresas de la región vendieron aceitunas por valor de 705 millones de euros en todo el mundo (Andalucía exportó el 72% del total español). De esos 705 millones, solo 3,8 millones llegaron del mercado indio. A pesar de ello, el crecimiento se está produciendo. Las ventas de 2024 en India supusieron un 61% más que en 2023. La Junta recalca en la memoria justificativa de este contrato que India ya ha superado a China en población, y se prevé que siga siendo así en 2050 con una proyección de 1.650 millones de habitantes.

La Junta quiere seguir promocionando la aceituna andaluza en India porque este país “cuenta con una pirámide de población joven con gran potencial de consumo. Actualmente, India es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB". El Gobierno andaluz cita, además, un informe de Goldman Sachs que asegura que su PIB crecerá espectacularmente “previéndose que llegue a ser la segunda economía del mundo en 2075″. La aceituna de mesa encaja perfectamente con su gastronomía, “donde existe toda una cultura propia de encurtidos. Esta idiosincrasia hace que la aceituna sea un producto que no desentone en la gastronomía india y tenga un amplio recorrido en su cultura”.

Principal productor

España es el principal productor y exportador de aceituna de mesa a nivel mundial, de ahí que necesite realizar campañas en mercados de gran potencial y con capacidad suficiente de absorber cantidades relevantes de la producción nacional. Tradicionalmente, los grandes mercados en volumen para la aceituna española han sido la UE, Estados Unidos y Rusia, siendo España en todos ellos el líder en cuota de mercado. “Estos son mercados maduros donde el margen de crecimiento es pequeño”, explican desde la empresa TRADE.

Ante esta perspectiva, el sector ha decidido apostar por países que tengan potencial suficiente “y la opción lógica no era otra que la India, ya que la aceituna, aunque se vendía en cantidades modestas, llevaba años presente en el país. A esto hay que sumar que el paladar indio, de sabores intensos y con un alto porcentaje de población vegetariana, es perfecto para las propiedades organolépticas de la aceituna”. La Junta también ha analizado el contexto internacional para tomar esta medida.

En primer lugar, tanto para las aceitunas como para el sector agroalimentario en general “se prevén grandes perjuicios derivados de la nueva política arancelaria anunciada en la nueva era Trump. Por tanto, toma especial protagonismo India en lo que a la diversificación de mercados se refiere. En el contexto de incertidumbre económica mundial, es necesario buscar mercados alternativos a los que dirigir las exportaciones de aceitunas que por los condicionantes mencionados no pueden exportarse a los mercados tradicionales”. La Junta recuerda que EEUU ya impuso aranceles a la aceituna negra española en 2018. También influye la salida de Reino Unido de la UE, ya que era uno de los grandes consumidores dentro del mercado común. Por último, la guerra en Ucrania repercute en el mercado ruso, “tradicionalmente uno de los mayores consumidores de aceituna española, especialmente negra”.

