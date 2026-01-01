España

2026 será un buen año para los pensionistas: subidas aseguradas de hasta un 11,4% y nuevas vías de financiación para sostener el sistema

Las rentas más bajas vuelven a situarse en el centro de la agenda social, aunque se busca preservar el poder adquisitivo del conjunto de las prestaciones

Un grupo de jubilados juega
Un grupo de jubilados juega a la cartas en un parque

Las pensiones volverán a subir en 2026 conforme a la evolución de los precios, garantizando un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones contributivas. Además, la revalorización aprobada a finales de 2025 refuerza las pensiones mínimas y las no contributivas, que registrarán incrementos superiores a la media. Estas subidas se enmarcan en las prórrogas del denominado escudo social, aprobadas en el último Consejo de Ministros del año, con las que el Gobierno ha optado por dar continuidad a las medidas ya vigentes.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha activado nuevas vías de financiación que entran en vigor en 2026, con el objetivo de sostener estas revalorizaciones en un contexto de envejecimiento de la población y creciente presión sobre el sistema público de pensiones.

Subida de las pensiones conforme al IPC en 2026

Las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% en 2026, en línea con la inflación media del año anterior. Esta actualización automática responde al compromiso asumido tras la última reforma del sistema, que vincula la evolución de las pensiones al coste de la vida. La subida se aplicará sobre la pensión mensual y quedará incorporada a la nómina, por lo que se mantendrá en los años siguientes.

Asimismo, la pensión máxima del sistema también se incrementará en 2026, con una subida ligeramente superior al IPC, conforme a lo previsto en la normativa vigente. Este ajuste afecta a un número reducido de beneficiarios y responde al aumento progresivo de las bases máximas de cotización.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Las pensiones mínimas y las no contributivas, las más beneficiadas

El mayor impulso se concentra, un año más, en las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas registrarán en 2026 una subida superior al 7%, muy por encima de la inflación, con el objetivo de reducir la brecha entre estas prestaciones y el umbral de pobreza.

En el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y de las pensiones de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanzará el 11,4%, una de las mayores subidas aplicadas en los últimos años. Este aumento busca reforzar la protección de los hogares más vulnerables dentro del colectivo de pensionistas.

Por otra parte, las pensiones no contributivas, dirigidas a personas sin recursos suficientes o con cotizaciones insuficientes, también se revalorizarán un 11,4% en 2026, consolidando la tendencia de incrementos superiores al IPC iniciada tras la pandemia.

El Ingreso Mínimo Vital también se revaloriza

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque no es una pensión en sentido estricto, forma parte del mismo bloque de protección social y se revalorizará en 2026 en la misma proporción que las pensiones no contributivas, con un aumento del 11,4%. Esta medida beneficia directamente a hogares con ingresos muy reducidos, incluidos pensionistas que no alcanzan una cuantía mínima suficiente y que complementan sus ingresos a través de esta prestación.

Nuevas vías de financiación para sostener el sistema

Las subidas de las pensiones vienen acompañadas de nuevas fuentes de financiación que entran en vigor o se refuerzan en 2026. Entre ellas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que pagan trabajadores y empresas y que se destina a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

A esta herramienta se suma la cuota de solidaridad, que comenzará a aplicarse en 2026 a los salarios que superan la base máxima de cotización. Se trata de una aportación adicional que no genera derechos futuros, pero que incrementa los ingresos del sistema de pensiones y contribuye a financiar las prestaciones actuales.

