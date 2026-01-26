Quique Dacosta transforma su restaurante con dos estrellas Michelin: “El Poblet va a cambiar su nombre, del que voy huyendo desde hace mucho tiempo”

Restaurante Quique Dacosta (Quique Dacosta web)

“Hasta hoy lo conocíais como El Poblet, con dos estrellas Michelin. Desde este momento se cambia el restaurante y se cambia totalmente la línea de cocina”. Son palabras de Quique Dacosta, uno de los chefs más reconocidos del panorama español en general y valenciano en particular, con un total de 7 estrellas Michelin repartidas entre su restaurante homónimo, en Dénia, y el mencionado y ya extinto El Poblet. No cierra sus puertas, en absoluto, este biestrellado, sino que se transforma radicalmente, aún bajo los mandos Dacosta.

Cambia su cocina, su equipo e incluso su nombre. “Se cambia también el nombre, un nombre del que voy huyendo desde hace mucho tiempo. A partir de hoy, el restaurante El Poblet con dos estrellas Michelin, se llama Flores Raras”. Lo anunciaba el cocinero extremeño en su ponencia durante Madrid Fusión 2026, gran cita gastronómica en la que también participan nombres como Dabiz Muñoz, Jordi Roca, los chefs de Disfrutar o Albert Adrià. Lo hacía Dacosta junto a Carolina Álvarez, chef mexicana que pasa a liderar esta reformada propuesta, que tendrá que seguir defendiendo sus dos estrellas Michelin que recibe desde 2019.

Así será Flores Raras

Ubicado en el mismo espacio, en la céntrica calle de Correos nº 8, el restaurante permanece bajo la propiedad y la dirección de Quique Dacosta, “garantizando la continuidad del criterio gastronómico, de los estándares de calidad y excelencia, y de la visión que ha guiado el proyecto desde su apertura”.

Con el nombre El Poblet, el chef rememoraba el nombre que lució su famoso restaurante en Dénia, antes de que pasara a llamarse igual que él. Es por ello que menciona esta huida, la de un nombre que ya desaparece por completo para dar paso a algo nuevo. Reabrirá sus puertas este local, ya transformado, este 28 de enero, con una propuesta de la que aún sabemos poco, pero que promete transformar lo que ya conocíamos.

“Queremos hacer cosas diferentes, queremos hacer propuestas diferentes y cambiar las cosas y darle valor al trabajo que hacemos, a la cocina, a las mujeres y a la gastronomía”, anunciaba la jefa de cocina durante la ponencia, en la que auguraba lo que será la nueva propuesta de Flores Raras. Tras seis años como jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante en Dénia (Alicante) y varios años más formando parte del equipo de creatividad, la cocinera mexicana cuenta con el arraigo de la filosofía culinaria de la casa.

Carolina coge el relevo de Luis Valls, chef que hasta ahora lideraba las cocinas de El Poblet. El cocinero llegó al universo de Dacosta en 2010, iniciando su andadura en Vuelve Carolina. También pasó por la casa madre en Dénia, donde aprendió todo lo que se esconde detrás de este tres estrellas Michelin, asumiendo más tarde la responsabilidad de El Poblet, el local con el que logró mantener las dos estrellas Michelin a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La cocina tradicional valenciana, con un gran arraigo en el producto local, era la sella de identidad de Valls en El Poblet, un camino que Álvarez seguirá con el añadido de algunos de sus toques personales.