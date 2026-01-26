Nueva interrupción ferroviaria en Andalucía: Renfe corta la línea Jaén-Córdoba por una incidencia

Una viajera a punto de subirse a un tren (Europa Press)

La red ferroviaria española inicia de nuevo la semana marcada por incidencias en distintas líneas, con especial impacto en Andalucía. La circulación de trenes de media distancia entre Jaén y Córdoba ha quedado interrumpida desde esta mañana por una incidencia detectada en el tramo comprendido entre los municipios jiennenses de Andújar y Villanueva de la Reina, lo que ha obligado a suspender el tráfico ferroviario y a activar un plan alternativo por carretera para los viajeros afectados.

Según ha informado Renfe, el corte de la vía está relacionado con unos trabajos que se están desarrollando en ese tramo de la infraestructura, aunque la compañía no ha precisado por el momento ni la naturaleza exacta de la actuación ni las causas concretas que han llevado a la interrupción del servicio. Renfe sí ha indicado que el plazo límite previsto para la resolución de la incidencia se ha fijado en el próximo 2 de febrero.

Para minimizar el impacto de la interrupción, Renfe ha dispuesto un servicio alternativo por carretera entre Villanueva de la Reina y Córdoba destinado a los pasajeros de los trenes afectados. Este dispositivo permite mantener la conexión, aunque implica transbordos y un aumento de los tiempos de viaje, en una línea que ya venía arrastrando problemas en los últimos días.

Incidencias encadenadas en Andalucía

En la madrugada del pasado viernes, la caída de un muro entre los términos municipales de Montoro y Villa del Río obligó a suspender el tráfico ferroviario entre Córdoba y Linares-Baeza. En aquel caso, la interrupción estuvo motivada por la acumulación de agua en la infraestructura tras el desprendimiento, lo que hizo inviable el paso de los trenes por motivos de seguridad.

La sucesión de incidencias en este corredor ha tenido un impacto directo en los servicios de media distancia y en los desplazamientos habituales entre provincias andaluzas, con transbordos, retrasos y cambios de última hora en los itinerarios. Renfe ha reiterado en estos días sus recomendaciones a los usuarios para que consulten el estado de la circulación antes de viajar y prevean posibles alteraciones en los tiempos de llegada.

A estos problemas se suma el descarrilamiento de un tren de alta velocidad ocurrido la pasada semana en Adamuz (Córdoba), en el corredor Madrid-Andalucía, un accidente que, aunque no está directamente relacionado con la línea de media distancia Jaén-Córdoba, ha contribuido a intensificar la atención pública sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la comunidad y sobre los sistemas de mantenimiento y supervisión de la red.

El foco en la red ferroviaria

Las dificultades no se han limitado a Andalucía. En los últimos días, la red de cercanías de Cataluña, Rodalies, ha registrado también múltiples incidencias que han afectado de forma generalizada al servicio. Problemas en la infraestructura, fallos técnicos y la necesidad de realizar actuaciones urgentes han provocado suspensiones parciales de la circulación, retrasos acumulados y una notable reducción de la fiabilidad del servicio en varias líneas.

El gestor de infraestructuras Adif ha informado de la realización de actuaciones de urgencia en distintos tramos de Rodalies para minimizar riesgos y revisar elementos sensibles de la red tras episodios de lluvias intensas y otros factores que han comprometido la seguridad de la circulación. Estas intervenciones han coincidido con jornadas de especial dificultad para los usuarios, en las que los servicios se han visto alterados de forma continuada.

Desde el sector ferroviario se ha advertido de que la concatenación de incidencias en diferentes puntos del país responde a una combinación de factores, entre ellos la presión sobre una red muy utilizada, la coexistencia de infraestructuras de distintas épocas y el impacto de fenómenos meteorológicos adversos. En este contexto, sindicatos y asociaciones profesionales han reclamado una mayor planificación de las actuaciones y una mejora de los sistemas de información al viajero para reducir el impacto de los cortes y retrasos.

Mientras continúan los trabajos en el tramo entre Andújar y Villanueva de la Reina y se mantienen los servicios alternativos por carretera, el Ministerio de Transportes y las operadoras ferroviarias afrontan un escenario marcado por la acumulación de incidencias y por la presión para restablecer la normalidad en una red clave para la movilidad diaria de miles de personas.