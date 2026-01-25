España

Una mujer pide bloquear la herencia de su padre para evitar que caiga en manos de la viuda porque afirma que quiere “quedarse con todo”: pierde el juicio

La sala insistió en que el peligro para los bienes debe demostrarse con hechos concretos y actuales, no solo con sospechas

Guardar
Firma de un testamento. (Europa
Firma de un testamento. (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Logroño resolvió rechazar, en una decisión unánime, el pedido de una mujer para bloquear y controlar cautelarmente la herencia y los bienes de su padre fallecido, cuya administración quedó en manos de la viuda. La disputa se originó tras la muerte del hombre, cuando la hija promovió un juicio reclamando que el testamento que favorecía a la viuda era nulo. Mientras eso se resuelve, exigió una serie de resguardos: desde impedir que la viuda pueda vender propiedades en Logroño, hasta bloquear cuentas bancarias y designar un administrador elegido por la justicia. El objetivo era frenar “maniobras sospechosas” y preservar el patrimonio.

Los jueces detallaron que las medidas cautelares, es decir, las acciones temporales para evitar que se produzcan daños mientras se tramita una causa, sólo pueden dictarse cuando hay “un riesgo real de que, durante el proceso, la persona demandada pueda intentar acciones fraudulentas que pongan en peligro la herencia”. Según la sentencia, ese riesgo no se encontró acreditado.

La jueza de primera instancia ya había indicado que el pedido de la hija no aportaba pruebas concretas que justificaran la intervención judicial urgente. En su fallo, señaló que la demanda principal, que busca declarar la nulidad del testamento, carecía hasta ese momento de “indicios de que pueda ser estimada”. La magistrada señaló: “No existe correlación entre lo que se pide y los hechos y fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se presenta tal petición”.

Una parte de la discusión giró en torno al testamento redactado según la Ley Vasca de Derecho Civil. La defensa de la hija argumentó que el testamento, si bien no nombra técnicamente a la viuda como heredera, le otorgaría en la práctica el control total de los bienes, por lo que solicitó paralizar su administración hasta que se defina si el documento es válido.

La estrategia incluyó referencias a conflictos familiares, amenazas de “quedarse con todo” y hasta audios y documentos que, según la parte denunciante, probarían un contexto de hostilidad que justificaba proteger el patrimonio. También señalaron que la viuda y el fallecido ya no mantenían vínculo legítimo con el País Vasco, lo que, a su criterio, invalidaría el testamento, ya que ambos vivían en La Rioja hacía más de 15 años. Esta punto fue descartado por los jueces, al considerar que nunca se incluyó en la demanda original y, en el trámite de apelación, no podía introducirse como argumento nuevo.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Las sospechas no son suficientes

La sala insistió en que el peligro para los bienes debe demostrarse con hechos concretos y actuales, no solo con sospechas o antecedentes familiares. Recordaron que, en el derecho español, las acciones preventivas son excepcionales.

En este caso, la Audiencia Provincial concluyó que el testamento no convirtió a la viuda en heredera universal, sino que le otorgó el usufructo —el derecho a usar los bienes— y la facultad de administrar y repartir los activos, “mientras no haga uso del poder testatorio, administradora del caudal relicto”. Consideraron que esto no implicaba control absoluto ni la posibilidad de dispersar la totalidad del patrimonio.

Para los jueces, el fundamento central de la negativa fue que “no existen pruebas suficientes para suponer que los bienes pueden ser ocultados o dilapidados antes de que termine el juicio principal”. Reforzaron que, según la ley, la “apariencia de buen derecho” debe demostrarse con documentos, testimonios o pruebas directas en etapas tempranas, algo que, en la causa, no apareció de forma concluyente.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaHerencias EspañaTestamentosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los resultados ganadores

La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

Debido al paso de la borrasca Ingrid por España, se han producido otros dos rescates en la capital y otro en Huéscar, Granada, donde once personas habían quedado atrapadas en la montaña

La Guardia Civil rescata en

El temporal empieza a perder fuerza, pero continúa el nivel rojo de alerta por oleaje en el Cantábrico

Aunque la borrasca Ingrid comienza a alejarse, el ambiente invernal persiste este domingo: habrá cielos cubiertos, nevadas y viento fuerte en buena parte del país

El temporal empieza a perder

Un hombre se entrega a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, y confiesa haber matado a un menor de 13 años

El hombre es el padre de un amigo del fallecido

Un hombre se entrega a

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil rescata en

La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

Un hombre se entrega a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, y confiesa haber matado a un menor de 13 años

Cómo ADIF intenta evitar accidentes: los cambios en la unidad de prevención con Óscar Puente o los ‘trenes laboratorios’

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP para el 8-F: “Durante muchísimo tiempo, los jóvenes tenían que ir a Madrid a encontrar sus proyectos de vida. Eso ha cambiado”

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Los especuladores y los jóvenes (con la ayuda de sus padres) serán los principales compradores de vivienda en 2026

Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga