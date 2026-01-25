España

La razón por la que se agota antes la bombona de butano en invierno, según un experto: “No te están timando”

Esto es lo que realmente le pasa a tu bombona cuando bajan las temperaturas

Bombonas de butano.
Bombonas de butano. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Con la llegada de las bajas temperaturas y las precipitaciones, es normal que suba el gasto energético en casa. Esto puede repercutir en diferentes aspectos del día a día, especialmente en el uso de sistemas de calefacción, agua caliente y cocina.

En muchos hogares que no cuentan con gas natural, las bombonas de butano siguen siendo una de las principales fuentes de energía, por lo que es importante estar bien abastecido. Por este motivo, Joan, un fontanero que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@elfontajoan) profundizando en el tema.

“¿Te duran menos las botellas de butano en invierno? La que en verano te dura un mes, en invierno te dura dos semanas. No te están timando”, afirma durante los primeros segundos.

La razón por la que ocurre esto a tu bombona de butano

El motivo principal tiene que ver con la física del gas. Dentro de la botella, el butano se encuentra en estado líquido y necesita evaporarse para generar la presión suficiente que permita su salida. Esta evaporación depende directamente de la temperatura ambiente: cuanto más frío hace, menor es la presión interna, y el gas fluye con más dificultad. Por eso, en invierno, aunque la botella no esté vacía, puede parecer que se acaba antes porque el gas no logra salir con normalidad.

Para solucionar este problema, es recomendable mantener la bombona aislada del frío. Colocarla en un lugar resguardado o envolverla con mantas o fundas térmicas ayuda a conservar la temperatura, aumentar la presión interna y asegurar un flujo constante de gas.

Es importante recalcar que nunca se debe aplicar calor directo, ya que esto puede ser peligroso. Con estos cuidados simples, la bombona funciona de manera más eficiente durante los meses más fríos y se evita la sensación de que se consume más rápido de lo habitual.

Cómo maximizar la eficiencia de tu bombona de butano en invierno

Además de proteger la bombona del frío, existen otros hábitos que pueden ayudarte a optimizar su rendimiento y reducir el consumo durante los meses más fríos. En primer lugar, conviene ubicar la botella en un lugar protegido del viento y la humedad, ya que estas condiciones también afectan la presión interna y dificultan el flujo del gas.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Otro consejo práctico es planificar el uso del butano. Aprovechar momentos del día en los que la temperatura ambiental es más alta, como durante la luz del sol, permite que la presión sea mayor y el gas fluya con más facilidad. De manera complementaria, mantener los quemadores limpios y en buen estado mejora la combustión y evita que se desperdicie gas.

En casas con varias bombonas, rotarlas para usar primero las que han estado menos tiempo expuestas al frío también contribuye a un uso más eficiente. Finalmente, combinar el uso de butano con otras fuentes de calor, como mantas térmicas o ropa adecuada para interiores, puede reducir la dependencia del gas.

