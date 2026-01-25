Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

La higiene personal no suele ser uno de los temas importantes en el trabajo, pero sí puede convertirse en un problema laboral cuando afecta a la convivencia y al desarrollo normal de la actividad de los trabajadores. Así lo explica el abogado laborista Juanma Lorente en un vídeo difundido en TikTok. En él, el letrado relata un caso real que llegó a su despacho y que, por sorprendente que parezca, terminó con un despido plenamente justificado y ajustado a la legalidad. Al final, el experto pone sobre la mesa el debate de hasta qué punto la falta de higiene puede tener consecuencias laborales.

Un despido que parecía una broma

Lorente comienza su explicación con una afirmación rotunda, en la que confirma que “tu empresa te puede despedir por no ducharte”, especificando que “no es broma”. Lejos de tratarse de una exageración para redes sociales, el abogado asegura que se trata de un caso real. “Hace no mucho me llegó un cliente con una carta de despido y yo no me lo podía creer”, relata.

Según explica, al revisar la carta comprobó que el motivo del despido no dejaba lugar a dudas. “La leí y directamente era porque el señor no se duchaba”, dice el experto en la publicación de su red social. No se trataba de una apreciación subjetiva aislada, sino de una conducta continuada que, según la empresa, estaba afectando al entorno laboral. El trabajador, tal como explica Lorente, “tenía un aspecto de no ducharse y también un mal olor”.

Así, el abogado hace una distinción entre este caso concreto y otros similares que ha conocido. Recuerda que, en otra ocasión, habló de “un trabajador al que lo despidieron por oler mal”, aunque en aquel supuesto “no sabemos si olía mal porque sí o porque no se duchaba”. En el caso que ahora comenta, la situación era más clara: “Este directamente no se duchaba”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Higiene, convivencia y legalidad

Uno de los puntos clave de la explicación de Lorente es la conexión entre la higiene personal y el clima laboral. El abogado invita a imaginar la escena para entender la gravedad del problema: “Tú imagínate el aspecto y el olor que tiene que tener una persona de estas características”. Más allá del impacto visual u olfativo, la empresa justificó el despido por el efecto que esta conducta tenía en compañeros y en el funcionamiento del centro de trabajo.

Lorente es tajante al respecto: “Es totalmente legal que despidan a una persona por esta razón”. La clave, explica, está en el “ambiente que genera en el centro de trabajo”, que llega a calificar como “horroroso”. Desde su punto de vista, la falta de higiene no es una cuestión trivial ni anecdótica cuando afecta a terceros: “No se puede trabajar al lado de una persona que no se ducha y parecerá muy tonto, pero no lo es”.

En el marco del derecho laboral español, las empresas pueden sancionar comportamientos que alteren la convivencia o incumplan las obligaciones básicas del trabajador. Aunque Lorente no entra en tecnicismos legales en su vídeo, su conclusión es clara: la higiene mínima forma parte de esas obligaciones implícitas que permiten una convivencia normal en el entorno laboral.

Consecuencias más allá de lo evidente

El abogado no se limita a señalar la posibilidad del despido, sino que advierte de que la falta de higiene puede acarrear otros problemas. “Hay que llevar a cabo una higiene personal mínima”, insiste, recordando que no hacerlo puede tener consecuencias “además de otras cosas que te pueden pasar mucho más graves”. Aunque no detalla cuáles, su advertencia apunta tanto a problemas de salud como a conflictos interpersonales o disciplinarios.

Desde su “punto de vista”, recalca, la conclusión es clara: “También te pueden despedir”. El mensaje final del vídeo busca desmontar la idea de que estas situaciones son exageraciones o meras anécdotas.