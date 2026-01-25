Galletas de naranja y chocolate: un acompañamiento dulce que triunfará en tus sobremesas

Galletas de naranja y chocolate. (Freepik)

Si te gustan las galletas caseras con un gran olor y un sabol muy dulce, esta receta es para ti. Estas galletas de canela y chocolate combinan el sabor amargo del cacao puro y el toque dulce de la canela.

Son fáciles de preparar, no necesitan moldes ni técnicas complicadas y quedan con una textura irresistible, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Perfectas para una merienda improvisada, para acompañar el café o para darte un capricho dulce sin complicarte demasiado.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Dejar reposar la masa: 1 hora

Horneado: 10-15 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora y 25 minutos

Ingredientes

150 g de chocolate fondant (mínimo 50% cacao) 300 g de harina de trigo 120 g de mantequilla (blanda) 80 g de azúcar blanco 80 g de azúcar moreno 1 huevo grande 1 cucharadita de levadura en polvo 1 cucharadita de canela en polvo 1 pizca de sal

Cómo hacer galletas de canela y chocolate, paso a paso

Trocea el chocolate en dados pequeños y reserva. Bate la mantequilla blanda con el azúcar blanco y moreno hasta conseguir una textura cremosa. Añade el huevo e integra bien. Mezcla la harina, la levadura, la canela y la sal. Incorpora a la mezcla anterior poco a poco. Agrega el chocolate troceado y mezcla solo hasta repartirlo de manera uniforme. Refrigera la masa durante 1 hora en la nevera cubierta con film. Precalienta el horno a 180°C y forra una bandeja con papel vegetal. Forma bolitas del tamaño de una nuez y colócalas separadas en la bandeja. No las aplastes, se expandirán solas. Hornea 10-15 minutos hasta que los bordes estén dorados pero el centro algo blando. Deja enfriar en la bandeja unos minutos antes de pasar a una rejilla.

Consejos técnicos:

Usa siempre mantequilla a temperatura ambiente para una textura cremosa.

No sobrebatas tras añadir la harina para evitar galletas duras.

Es fundamental el reposo en frío para que no se deformen en el horno.

Retira cuando parezcan algo blandas, terminarán de endurecer al enfriar.

Los Beneficios Nutricionales De La Canela - Bienestar

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente 35 galletas, aunque la cantidad exacta puede variar ligeramente según el tamaño que decidas darles y el grosor de cada una. Se puede ajustar la cantidad de masa si quieres hacer más o menos galletas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 110 kcal

Hidratos de carbono: 14 g

Grasas: 5 g

Proteínas: 1,5 g

Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estos valores nutricionales son únicamente estimaciones orientativas, ya que los datos exactos pueden variar en función de la marca de los ingredientes utilizados, las proporciones exactas en la receta y el tamaño de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen en perfecto estado durante aproximadamente una semana si se guardan en un recipiente hermético a temperatura ambiente, protegidas de la humedad y del calor. Además, se pueden congelar sin problema durante hasta dos meses, conservando bien su sabor y textura al descongelarlas correctamente.