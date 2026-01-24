Victoria Federica admite su “miedo escénico” y se enfrenta al jurado en su regreso a ‘El Desafío’: “Puedes tener un mal día y es una putada”

Victoria Federica, en 'El Desafío' (Atresmedia)

El regreso de Victoria Federica al plató de El Desafío ha marcado la última entrega del programa, en una noche en la que la sobrina de Felipe VI no solo ha participado como invitada ilustre, sino que ha compartido vivencias y se ha enfrentado a antiguos temores. Acompañando al jurado durante toda la gala, Victoria Federica ha recordado ante los espectadores su paso anterior por la prueba de la apnea, una experiencia que le dejó huella.

Roberto Leal la ha presentado como “una invitada que sabe lo que es sufrir, una concursante de altura que no fue campeona porque estaba Gotzon. Ella fue la primera de los seres humanos”. Visiblemente emocionada, la joven aristócrata ha confesado que volver al plató le ha hecho revivir los momentos intensos que experimentó en el pasado y ha admitido su “miedo escénico”. Además, ha podido retomar su prueba del tiro con arco de la temporada pasada.

Desde el arranque, el ambiente se ha visto condicionado por la prueba de la apnea, a la que Eduardo Navarrete se ha sometido siendo consciente de sus limitaciones. “Me siento muy a gusto en el agua, pero yo soy de esa gente a la que le gusta respirar”, ha declarado Navarrete, reconociendo con humor que no tenía interés en forzar sus límites. “No me apetece asfixiarme, no lo llevo bien”, ha reiterado antes de sumergirse.

Eduardo Navarrete, en 'El Desafío' (Atresmedia)

La apnea de Eduardo Navarrete

Superada la prueba, Navarrete ha permanecido bajo el agua durante 92 segundos, resultado que ha lamentado ante sus compañeros. No obstante, Roberto Leal ha valorado positivamente que mejorase su tiempo respecto a los ensayos. El propio diseñador ha calificado la experiencia como la peor sensación de su vida: “Es horrible estar en esa piscina. Es la peor sensación que he tenido en toda mi vida”, ha afirmado.

Ha sido entonces cuando Juan del Val ha intervenido: “Has hecho lo que has podido, no con mucho éxito”, recordando que Victoria Federica tampoco brilló en esa disciplina durante su paso por el programa.

Al aludir a la experiencia previa de la joven, Victoria Federica ha tomado la palabra para invitar tanto al propio Juan como a Santiago Segura a ponerse a prueba en la piscina: “A mí me encantaría que Juan del Val y Santiago Segura se metieran en la piscina porque es muy fácil hablarlo, pero luego puedes tener un mal día y es una putada”.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

El percance de María José Campanario

Por su parte, María José Campanario ha afrontado una coreografía que requería trabajar con elementos como neumáticos. La odontóloga ha relatado antes de la prueba: “Este número va a ser un fiestón. Vais a ir a una María José bailonga y disfrutona que pocas veces se ve”. Sin embargo, la ejecución se ha visto alterada cuando ha recibido un golpe en la cabeza con uno de los neumáticos, lo que la ha dejado mareada y fuera de juego momentáneamente: “No puedo respirar. Joder, me ha pasado de todo”.

José Yelamo, en 'El Desafío' (Atresmedia)

La gala ha culminado con una reñida disputa entre José Yélamo y Daniel Illescas. Ambos han afrontado retos extremos en torno al fuego y al agua, y la decisión final, tras una votación igualada, ha permitido que el presentador se hiciese con el cheque de 9.500 euros. Yélamo ha anunciado su decisión de donar íntegramente el premio al Comité de la UNRWA: “Trabajan en Palestina jugándose la vida y resultan básicos en un sitio como Gaza”.