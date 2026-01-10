‘El Desafío’ reparte la primera victoria de su sexta edición con María José Campanario en la última posición bajo el consuelo de Jesulín

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en 'El Desafío' (Atresmedia)

El Desafío ha inaugurado su sexta edición ante la expectación de la audiencia y bajo la batuta habitual de Roberto Leal. La dinámica del concurso, centrada en poner a prueba el ingenio y la capacidad de superación de los famosos, ha contado esta temporada con un elenco renovado con rostros como Maria José Campanario o Jessica Goicoechea.

Desde los primeros compases del programa, la presencia de Eva Soriano y Patricia Conde ha aportado un tono humorístico constante, pero Eduardo Navarrete, pese a que su labor principal sea la de diseñar, no ha dejado indiferente a nadie con sus chascarrillos. Por otro lado, la aparición de Goicoechea y Daniel Illescas ha servido para poner a prueba el talento de los influencers.

A su vez, María José Campanario y Willy Bárcenas han acaparado buena parte de la atención mediática por factores distintos. Precisamente, el liderazgo indiscutible de la noche ha sido para el hijo de Luis Bárcenas, quien, tras imponerse en la exigente prueba de la apnea, ha sido galardonado como ganador de la primera gala.

Willy Bárcenas en 'El Desafío' (Atresmedia)

Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val han regresado como miembros del jurado, repitiendo funciones en una edición donde la dificultad de las pruebas ha vuelto a quedar patente. Patricia Conde, tras finalizar su reto semanal, ha reconocido: “Las pruebas son muy diferentes. Yo no sabría cómo hacerlo”, dejando constancia del nivel de exigencia asumido por todos los concursantes. La tarea del jurado no ha resultado sencilla, dada la variedad de disciplinas y la originalidad de los desafíos propuestos.

Willy Bárcenas gana el primer programa

Con su apnea, Willy Bárcenas ha aguantado cuatro minutos y un segundo bajo el agua: “Cuando sabes que solo hay un intento, coges aire y dices: ‘No he cogido el aire suficiente, no va a ser la buena’. He tenido un sufrimiento pronto, pero no sé. Había que superarse. Yo ya me voy a ir recordando esta prueba con felicidad. Me voy a acordar toda la vida de esto y no diciendo: ‘¡Qué huevón fuiste!’. Estoy muy contento y muy orgulloso. He superado de largo lo mejor que había hecho en los entrenamientos, que había sido tres minutos y medio”.

La ovación de los participantes hacia Willy Bárcenas ha marcado el desenlace del programa. El cantante ha quedado justo por encima del presentador José Yélamo, quien se ha sometido a una coreografía acrobática. El jurado ha otorgado a Willy la máxima puntuación, los 30 puntos, y el ganador ha decidido donar los 12.000 euros del premio a CRIS contra el cáncer: “Al final es una enfermedad que todos tenemos casos cercanos afectados”.

María José Campanario en 'El Desafío' (Atresmedia)

El desenlace entre Eva Soriano, José Yélamo y el propio Bárcenas ha terminado con la humorista en tercera posición, lo que no ha evitado muestras de descontento por su parte, acrecentadas por los moratones y quemaduras derivadas de una exigente prueba aérea: “Yo me he visto muy bien. Es que entre el señor con la cadera bailonga y una persona clínicamente muerta, me he visto muy bien”.

Las últimas posiciones

Por su parte, María José Campanario se ha situado en la última posición, atribuyendo su resultado a las dificultades para superar la prueba conocida como “Sillas ardiendo”, que consistía en escalar sillas en llamas hasta alcanzar lo más alto del plató. “Es justísimo estar aquí hoy”, ha admitido la odontóloga al reconocer su rendimiento. Campanario se ha echado a llorar al ver en el plató a Jesulín de Ubrique, que ha ido a consolarla tras su derrota.

Daniel Illescas, que se ha enfrentado a un número cómico, y Eduardo Navarrete, quien ha superado su reto en el tiempo de descuento, han acompañado a Campanario en el final de la tabla. En el caso de Jessica Goicoechea, su intervención tocando la batería junto a Manuel Carrasco y la banda le ha valido el quinto puesto: “Es entendible porque hay pruebas que tienen más show y algunos arriesgan la vida. Estoy súper contenta porque ha sido un súper placer trabajar con Manuel Carrasco”.

