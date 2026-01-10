España

‘El Desafío’ reparte la primera victoria de su sexta edición con María José Campanario en la última posición bajo el consuelo de Jesulín

Jesulín de Ubrique ha aparecido en el plató del programa presentado por Roberto Leal para animar a la odontóloga después de que fallase en su desafío

Guardar
María José Campanario y Jesulín
María José Campanario y Jesulín de Ubrique en 'El Desafío' (Atresmedia)

El Desafío ha inaugurado su sexta edición ante la expectación de la audiencia y bajo la batuta habitual de Roberto Leal. La dinámica del concurso, centrada en poner a prueba el ingenio y la capacidad de superación de los famosos, ha contado esta temporada con un elenco renovado con rostros como Maria José Campanario o Jessica Goicoechea.

Desde los primeros compases del programa, la presencia de Eva Soriano y Patricia Conde ha aportado un tono humorístico constante, pero Eduardo Navarrete, pese a que su labor principal sea la de diseñar, no ha dejado indiferente a nadie con sus chascarrillos. Por otro lado, la aparición de Goicoechea y Daniel Illescas ha servido para poner a prueba el talento de los influencers.

A su vez, María José Campanario y Willy Bárcenas han acaparado buena parte de la atención mediática por factores distintos. Precisamente, el liderazgo indiscutible de la noche ha sido para el hijo de Luis Bárcenas, quien, tras imponerse en la exigente prueba de la apnea, ha sido galardonado como ganador de la primera gala.

Willy Bárcenas en 'El Desafío'
Willy Bárcenas en 'El Desafío' (Atresmedia)

Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val han regresado como miembros del jurado, repitiendo funciones en una edición donde la dificultad de las pruebas ha vuelto a quedar patente. Patricia Conde, tras finalizar su reto semanal, ha reconocido: “Las pruebas son muy diferentes. Yo no sabría cómo hacerlo”, dejando constancia del nivel de exigencia asumido por todos los concursantes. La tarea del jurado no ha resultado sencilla, dada la variedad de disciplinas y la originalidad de los desafíos propuestos.

Willy Bárcenas gana el primer programa

Con su apnea, Willy Bárcenas ha aguantado cuatro minutos y un segundo bajo el agua: “Cuando sabes que solo hay un intento, coges aire y dices: ‘No he cogido el aire suficiente, no va a ser la buena’. He tenido un sufrimiento pronto, pero no sé. Había que superarse. Yo ya me voy a ir recordando esta prueba con felicidad. Me voy a acordar toda la vida de esto y no diciendo: ‘¡Qué huevón fuiste!’. Estoy muy contento y muy orgulloso. He superado de largo lo mejor que había hecho en los entrenamientos, que había sido tres minutos y medio”.

La ovación de los participantes hacia Willy Bárcenas ha marcado el desenlace del programa. El cantante ha quedado justo por encima del presentador José Yélamo, quien se ha sometido a una coreografía acrobática. El jurado ha otorgado a Willy la máxima puntuación, los 30 puntos, y el ganador ha decidido donar los 12.000 euros del premio a CRIS contra el cáncer: “Al final es una enfermedad que todos tenemos casos cercanos afectados”.

María José Campanario en 'El
María José Campanario en 'El Desafío' (Atresmedia)

El desenlace entre Eva Soriano, José Yélamo y el propio Bárcenas ha terminado con la humorista en tercera posición, lo que no ha evitado muestras de descontento por su parte, acrecentadas por los moratones y quemaduras derivadas de una exigente prueba aérea: “Yo me he visto muy bien. Es que entre el señor con la cadera bailonga y una persona clínicamente muerta, me he visto muy bien”.

Las últimas posiciones

Por su parte, María José Campanario se ha situado en la última posición, atribuyendo su resultado a las dificultades para superar la prueba conocida como “Sillas ardiendo”, que consistía en escalar sillas en llamas hasta alcanzar lo más alto del plató. “Es justísimo estar aquí hoy”, ha admitido la odontóloga al reconocer su rendimiento. Campanario se ha echado a llorar al ver en el plató a Jesulín de Ubrique, que ha ido a consolarla tras su derrota.

Daniel Illescas, que se ha enfrentado a un número cómico, y Eduardo Navarrete, quien ha superado su reto en el tiempo de descuento, han acompañado a Campanario en el final de la tabla. En el caso de Jessica Goicoechea, su intervención tocando la batería junto a Manuel Carrasco y la banda le ha valido el quinto puesto: “Es entendible porque hay pruebas que tienen más show y algunos arriesgan la vida. Estoy súper contenta porque ha sido un súper placer trabajar con Manuel Carrasco”.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

Temas Relacionados

María José CampanarioWilly BárcenasEl DesafíoAtresmediaAntena 3Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet alerta del riesgo notable y fuerte de aludes en los Picos de Europa y en los Pirineos: avalanchas “capaces de enterrar a una persona”

El peligro es de nivel 4 sobre 5 en la zona en la que murieron tres montañeros a finales de diciembre de 2025

La Aemet alerta del riesgo

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Un total de 73 guardiamarinas, según ‘Europa Press’, han abandonado la costa española para estar más de 150 días en el mar

El buque escuela ‘Juan Sebastián

Muere su marido y lo mantiene en secreto para cobrar la pensión durante siete años: la fiscalía pide cuatro años de cárcel para la mujer

La acusada habría recibido un total de 63.900 euros

Muere su marido y lo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Muchos trabajadores pierden la incapacidad permanente por no cumplir esto”

Para solicitar la incapacidad, es necesario haber estado de baja médica y agotarla

Ignacio de la Calzada, abogado:

Silvia Severino, psicóloga: “Si te identificas con alguna de estas cosas, seguramente seas una Persona Altamente Sensible”

La alta sensibilidad afecta a un gran porcentaje de la sociedad y es importante saber si es tu caso para poder poner límites

Silvia Severino, psicóloga: “Si te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España