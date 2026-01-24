España

Silvia Severino, psicóloga: “Si tienes estas tres actitudes diarias, seguramente tengas Trauma de Infancia”

Tres señales cotidianas pueden revelar heridas emocionales del pasado

Silvia Severino, psicóloga, habla sobre
Silvia Severino, psicóloga, habla sobre los traumas de la infancia (TikTok / @silviaseverinopsico)

En la vida adulta, muchas conductas cotidianas tienen raíces en experiencias tempranas, sobre todo aquellas que no se resolvieron de forma adecuada en la niñez. La psicología ha evidenciado cómo las necesidades emocionales insatisfechas en los primeros años pueden dejar huellas profundas, que se manifiestan en la forma de relacionarse, percibirse y enfrentar el día a día.

Las personas pueden pasar años sin identificar el origen de ciertos comportamientos, viéndolos como simples rasgos de personalidad o costumbres, cuando en realidad pueden estar actuando como respuestas ante heridas emocionales antiguas. En este contexto, la psicóloga Silvia Severino expone en un video de TikTok (@silviaseverinopsico) que ciertos hábitos frecuentes pueden funcionar como señales de traumas no resueltos.

A partir de su experiencia clínica, Severino señala que muchas actitudes que parecen triviales o cotidianas revelan historias personales donde las necesidades afectivas no fueron vistas ni validadas. No se trata de patologizar la vida diaria, sino de comprender cómo algunas estrategias de afrontamiento surgen para protegerse frente a la carencia emocional.

Compras impulsivas y límites

Una de las actitudes que Severino identifica es la tendencia a comprar impulsivamente o la necesidad constante de adquirir cosas. La especialista explica que este impulso puede tener su origen en la infancia, en aquellas personas que no sintieron que sus necesidades emocionales fueran reconocidas.

“Probablemente, fuiste el niño o la niña cuyas necesidades emocionales no fueron vistas. Hoy buscas llenar ese vacío con cosas”, afirma. El acto de comprar se convierte así en una forma de intentar compensar la falta de afecto o reconocimiento, aunque la satisfacción sea temporal. Severino no atribuye a todas las compras un significado emocional negativo, pero advierte que la compulsión recurrente suele expresar un intento de tapar un vacío interno.

Imagen representativa de compras impulsivas
Imagen representativa de compras impulsivas (Infobae)

Otra manifestación relevante, según la psicóloga, es la dificultad para establecer límites claros. Severino destaca cómo muchas personas se ven atrapadas en la dinámica de decir que sí cuando en realidad desean decir no, generando una distancia entre lo que sienten y lo que expresan.

Esta conducta, explica, suele relacionarse con historias familiares en las que manifestar los propios deseos o necesidades implicaba riesgos, como el rechazo o el castigo. Con el tiempo, el miedo a la desaprobación o a ser excluidos se transforma en una dificultad para priorizar el propio bienestar. Así, el hábito de complacer a los demás se convierte en una herramienta de supervivencia emocional, aunque suele generar malestar y una sensación persistente de insatisfacción.

Importancia del cariño

El tercer aspecto que Severino subraya es el distanciamiento emocional. La psicóloga observa que hay quienes prefieren alejarse de los demás cuando sienten una cercanía afectiva intensa, como mecanismo de autoprotección. Esta reacción, indica, suele estar vinculada a historias en las que el amor era condicionado, inconsistente o incluso doloroso.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Quienes crecieron en entornos donde el cariño dependía de factores externos o se asociaba a experiencias negativas tienden a desarrollar una barrera defensiva para evitar posibles heridas. Así, aunque la distancia puede proteger del dolor, también limita la posibilidad de establecer vínculos genuinos y satisfactorios.

Severino concluye que estas actitudes no son simples características personales, sino respuestas aprendidas ante necesidades emocionales insatisfechas. Identificarlas permite entender su origen y abre la puerta a buscar ayuda profesional, facilitando el camino hacia el autoconocimiento y la construcción de relaciones más saludables.

