Mala racha en Cataluña: de los brotes sanitarios en el sector ganadero a la paralización de Rodalies

Mala racha en Cataluña (Flickr)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ingresó el pasado sábado en el hospital por un episodio de dolor y debilidad que acabó acarreándole un diagnóstico de osteomielitis pública. Una semana después, continúa ingresado, aunque salió de la UCI hace unos días y su situación evoluciona favorablemente.

No así el Rodalies: la semana que ha pasado Illa en el hospital ha visto la suspensión del servicio ferroviario en Cataluña, en un principio por un accidente tras el impacto de un tren contra un muro de contención de la autopista que había sido derribado por el temporal; y después por otras incidencias, muchas relacionadas también con la meteorología, que han puesto de relieve las vulnerabilidades de la red ferroviaria de Rodalies. Con todo, la Generalitat está encadenado problemas en los últimos tiempos.

Illa, hospitalizado por osteomielitis púbica

El ingreso de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en el Hospital Vall d’Hebron marcó el ritmo político de la semana. El diagnóstico de osteomielitis púbica exige al menos quince días bajo tratamiento con antibióticos intravenosos y una recuperación física sin fecha de alta. Desde el equipo médico se indicó que la evolución es favorable, aunque el tiempo de recuperación permanece abierto.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, asumió las funciones administrativas del despacho presidencial, mientras la actividad institucional continúa y el Consell Executiu mantuvo su habitual reunión. La negociación presupuestaria, bloqueada por los vetos de ERC y los Comuns, sigue pendiente y se convierte en una de las prioridades para la estabilidad del ejecutivo autonómico.

Unas 60 personas vulnerables desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) pasan la Nochebuena bajo el puente de la autopista C31.( EFE/Alberto Estévez)

Albiol, en punto de mira por el desalojo del B9 de Badalona

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias sobre el desalojo de un antiguo instituto municipal en Badalona que albergaba a cientos de migrantes. El alcalde, Xavier García Albiol, quedó bajo investigación tras varias denuncias, entre ellas la presentada por Jaume Asens (Comuns), quien señala la posible existencia de delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y de odio.

La Fiscalía también analiza posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. El Ayuntamiento sostiene que “se cumplió de forma escrupulosa la resolución judicial” y destaca la intervención de los Servicios Sociales municipales. Desde Badalona en Comú consideran el paso de la Fiscalía como “una buena noticia para la defensa de los derechos humanos”. Mientras tanto, la investigación avanza y se recopilan testimonios y documentación.

GRAFCAT7095. GELIDA (BARCELONA), 23/01/2026.- Renfe continua los trabajos de desguace y retirada del tren accidentado en Gelida (Barcelona) el pasado día 20, si bien no hay previsión de cuándo puedan acabar. Los vagones del convoy ya han sido retirados, mientras que la locomotora se desguazará in situ. EFE/Quique García

La suspensión total de Rodalies

El servicio de trenes de Rodalies y Regionals en Cataluña ha vuelto a quedar completamente suspendido y sin fecha de reanudación, después de que el Govern solicitara mantener la medida hasta poder garantizar la seguridad y la operatividad del sistema ferroviario. La administración catalana también ha reclamado que el servicio sea gratuito mientras no pueda asegurarse una reanudación estable.

Pero antes del sábado, la semana ha estado marcada por los cortes. El martes 20 de febrero, la borrasca Harry provocó fuertes lluvias y obligó a suspender el servicio. El episodio más grave se vivió en Gelida (Barcelona), en la R4, cuando un tren chocó contra un muro de contención caído sobre la vía, causando la muerte de un maquinista en prácticas y dejando 37 heridos, cinco de ellos graves. Ese mismo día, en la R1 entre Maçanet Massanes y Tordera, un descarrilamiento por colisión con una roca no dejó heridos pero obligó a suspender el servicio durante dos días, afectando a entre 300.000 y 400.000 usuarios diarios.

El viernes se restableció la circulación, pero un nuevo desprendimiento en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes volvió a provocar interrupciones. El maquinista consiguió detener el tren y regresar a la estación más cercana sin heridos. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) calificó la situación de “intolerable”, mientras el departamento de Territorio de la Generalitat anunciaba la suspensión total tras la “incapacidad” comunicada por Renfe y Adif para operar la red con seguridad. En la mañana del sábado, aunque algunas líneas funcionaban, buena parte de la red seguía afectada por cortes y menor frecuencia. En la R1, la circulación quedó interrumpida entre Maçanet-Massanes y Blanes, con servicio alternativo por carretera.

Los Servicios De Emergencia Trabajan En La Zona Del Descarrilamiento De Rodalies En Gelida (Barcelona)

Finalmente, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, explicó que la acumulación de incidencias recientes, como el desprendimiento del viernes y la actual situación meteorológica, llevó al Govern a tomar la decisión de suspender el servicio por completo. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, señaló que “no se están dando las condiciones para acreditar la movilidad segura” de la ciudadanía y Renfe confirmó la suspensión del servicio: “Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas”.

Paneque explicó que “la Generalitat es la titular y es quien indica qué se ha de hacer y qué no”, de modo que, tras la petición de suspensión de servicio, se trasladó la orden a los gestores ferroviarios. Dalmau insistió en que el objetivo es “garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores” en unos “días difíciles”, agravados por el temporal, y subrayó: “Cataluña no se la puede jugar y no se la jugará”. El conseller remarcó que “los usuarios no pueden ser los rehenes de esta situación” generada “tras décadas de falta de inversión” en la red.

Así, Adif y Renfe han confirmado la suspensión total del tráfico ferroviario de Rodalies a instancias del Govern, que exige que no se reanude hasta que pueda garantizarse de forma sostenida la seguridad de los pasajeros y un mínimo de normalidad. La semana ha estado marcada por el caos, la incertidumbre y la confusión, con suspensiones parciales o totales y una desconfianza creciente de los usuarios por accidentes y daños en las vías. La situación sigue abierta y, por el momento, no hay fecha para la reanudación completa y segura del servicio ferroviario en Cataluña.

El Ministerio de agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes (Animalia)

Vacas, cerdos y gallinas: brotes sanitarios en el sector ganadero

El sector ganadero de Cataluña afronta un escenario marcado por la gestión simultánea de varias crisis sanitarias. Hasta la fecha, se han registrado 85 casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la zona de Cerdanyola, lo que ha supuesto una pérdida de 62 millones de euros en exportaciones solo en el mes de diciembre.

A pesar de los nuevos casos, el conseller Òscar Ordeig anunciaba este viernes la flexibilización de las restricciones de acceso al medio natural en 79 municipios, aunque se mantienen los controles y la inmovilización en las granjas, junto con un refuerzo de las medidas de bioseguridad. El sector porcino advierte sobre el riesgo de concentración de la producción y las dificultades que esto puede generar para las explotaciones más pequeñas.

En paralelo, el Departamento de Agricultura ha confirmado un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación de Capmany, en el Alt Empordà, lo que ha llevado al sacrificio de animales, la ampliación de los perímetros de protección y la prolongación de las restricciones en un total de 165 municipios.

Algunas explotaciones ganaderas, especialmente en Girona, siguen inactivas desde hace más de tres meses y solo podrán retomar su actividad cuando se complete la vacunación, que ya alcanza el 99% en las zonas afectadas. El Govern prevé que el levantamiento progresivo de las restricciones dependa de que no se detecten nuevos casos y de que la cobertura vacunal llegue al 100% antes del 31 de enero.

En cuanto a la gripe aviar, la Generalitat notificó la existencia de un brote en Bellpuig, Lleida, que afecta a 9.000 gallinas. Las autoridades han ampliado la vigilancia y las acciones de desinfección, con el apoyo del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, e insisten en la colaboración de los veterinarios y la importancia de la detección precoz para proteger la sanidad animal y la salud pública. Si no aparecen nuevos casos, se prevé levantar las restricciones el 11 de febrero, mientras siguen vigentes las medidas de prevención y control. Estas crisis han provocado un impacto económico considerable y han puesto a prueba la resiliencia del sector, que permanece atento a la evolución de los brotes y a la progresiva normalización de la actividad ganadera en Cataluña.