Espana agencias

La CE modifica las zonas de vigilancia por gripe aviar tras detectar 30 brotes en 9 países

Guardar

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha modificado las zonas de protección y de vigilancia debido a la gripe aviar en Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos y Polonia, además de la duración de las medidas que se deben aplicar en estas áreas, tras detectar 30 nuevos brotes.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este miércoles la modificación del anexo sobre las medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

Esta medida llega después de treinta nuevos brotes, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos y Polonia, regiones que ya han adoptado las medidas de control de enfermedades exigidas de conformidad con el reglamento de la Unión Europea (UE).

Según el DOUE, Bruselas ha examinado las medidas de control de la enfermedad adoptadas y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por estos miembros se encuentran a una distancia suficiente de los establecimientos en los que se han confirmado los brotes de gripe aviar.

El objetivo de la Comisión es "prevenir cualquier perturbación innecesaria" del comercio dentro de la Unión Europea y evitar la imposición "de toda disrupción injustificada" al comercio por parte de terceros países.

Por ello, ha fijado "rápidamente" a nivel de la Unión, en colaboración con los países afectados, las zonas de protección y vigilancia establecidas por esos Estados miembros.

La gripe aviar de alta patogenicidad es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias "graves" en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países, ha precisado el DOUE. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La familia Agnelli anuncia negociación en exclusiva para vender La Stampa a grupo italiano

Infobae

Detenida una estudiante en Sevilla por un incendio donde murió la anciana a la que cuidaba

Infobae

Las tres mujeres tras el sonido de 'Sirat', a un paso de poder hacer historia del cine

Infobae

La Universitat de Barcelona (UB) suspende los exámenes ante los problemas de movilidad

Infobae

Tielemans: "Pensar en un gran 'número 8' es pensar en Iniesta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions