La CE modifica las zonas de vigilancia por gripe aviar tras detectar 30 brotes en 9 países

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha modificado las zonas de protección y de vigilancia debido a la gripe aviar en Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos y Polonia, además de la duración de las medidas que se deben aplicar en estas áreas, tras detectar 30 nuevos brotes.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este miércoles la modificación del anexo sobre las medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

Esta medida llega después de treinta nuevos brotes, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos y Polonia, regiones que ya han adoptado las medidas de control de enfermedades exigidas de conformidad con el reglamento de la Unión Europea (UE).

Según el DOUE, Bruselas ha examinado las medidas de control de la enfermedad adoptadas y considera que los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas por estos miembros se encuentran a una distancia suficiente de los establecimientos en los que se han confirmado los brotes de gripe aviar.

El objetivo de la Comisión es "prevenir cualquier perturbación innecesaria" del comercio dentro de la Unión Europea y evitar la imposición "de toda disrupción injustificada" al comercio por parte de terceros países.

Por ello, ha fijado "rápidamente" a nivel de la Unión, en colaboración con los países afectados, las zonas de protección y vigilancia establecidas por esos Estados miembros.

La gripe aviar de alta patogenicidad es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias "graves" en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países, ha precisado el DOUE. EFECOM